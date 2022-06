“ซีเนริโอ” แตกไลน์ธุรกิจ ปีหน้าลุยเปิดม่านละครเวที

ผู้จัดการรายวัน360 - ซีเนริโอ ปรับแผนธุรกิจ ลุยนิวบิซิเนสเต็มกำลัง ปักหมุดคอนเท้นต์ออนไลน์ รุกคืบสู่ธุรกิจวางแผนการตลาดแบบครบวงจร และออการ์ไนซ์จัดอีเว้นท์ออนกราวด์ ประกาศกลับมาเปิดม่านละครเวทีเต็มกำลังอีกครั้งในปี66 ส่วนปีนี้ชิมลางคอนเสิร์ต 1 งาน และละครเวทีภายใต้แบรนด์ เล่นใหญ่รัชดาลัย 1 เรื่อง ตั้งเป้าบาลานท์รายได้จากคอร์บิซิเนสที่ 60% และนิวบิซิเนส 40%นายจิณณวัตร สิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจการแสดง ละครเวที และบริหารจัดการโรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ซีเนริโอได้ปรับตัวพร้อมนำกลยุทธ์การสร้างบิซิเนสโมเดล ในรูปแบบ มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น 360 องศา มาเป็นเรือธงในการแตกไลน์ธุรกิจใหม่ๆประกอบด้วย 1.ดิจิทัลแพลตฟอร์ม กับดิจิทัลออนไลน์สร้างคอนเท้นต์ออนไลน์ โดยกว่า 80-90% มียอดวิวทะลุ 1 ล้าน เกือบทุก EP จากการเติบโตในช่องทางโซเชียลมีเดียที่มีฐานผู้ชมกว่า 2 ล้านคน ที่ติดตามชมรายการ เจ๊คิ้มกินรอบวง, ขอข้าวกินหน่อย และ Fake or Not? ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะขยายคอนเท้นต์ใหม่อีก 1-2 รายการภายในปี2565นี้2. ธุรกิจวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับลูกค้า ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ดิ้ง การทำ CRM การทำมาร์เก็ตติ้ง รวมถึงสร้างคอนเท้นต์ให้กับลูกค้าที่ผ่านมา เช่น ธกส, ข้าวแสนดี,ข้าวมาบุญครอง เป็นต้น3.ออการ์ไนเซอร์ รับจัดงานอีเว้นต์ออนกราวด์ ซึ่งมีลูกค้าแล้ว 4 ราย เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคาโอ เป็นต้น4. ธุรกิจการบริหารศิลปิน (Scenario the Artist) โดยมีเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปรียบเสมือนสถาบันฝึกฝนงานด้านการแสดง การร้อง การเต้น เป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มบุคคลที่มากความสามารถ ส่งผลให้ในปีนี้มีอินฟลูเอนเซอร์ในสังกัด จำนวนกว่า 30 คน ซึ่งได้รับการตอบรับจนเป็นกระแสในสื่อโซเชียลในขณะนี้ เช่น ทีมหมอหล่อซีเนริโอ ที่มีอยู่ 10 คน เป็นต้นนายจิณณวัตร กล่าวต่อว่า กลุ่มธุรกิจใหม่เหล่านี้ ช่วยให้ 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้คิดเป็น 70% จากรายได้รวมก่อนหน้าที่จะเกิดโควิด-19 โดยเป็นรายได้ที่มาจากสปอนเซอร์เป็นหลัก ขณะที่รายได้จากคอร์บิซิเนสหลัก ยอมรับว่า 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีการจัดละครเวทีเลย ส่วนในปีนี้หลังจากโควิด-19 คลี่คลาย ครึ่งปีหลังนี้ บริษัทพร้อมที่จะกลับมาลุยในส่วนของละครเวทีอีกครั้ง แต่อาจจะไม่ใช่สเกลใหญ่ เชื่อว่าถึงสิ้นปีสัดส่วนรายได้ 70% มาจากนิวบิซิเนส และอีก 30% มาจาก คอร์บิซิเนส“มิวสิคเคิลสเกลใหญ่ ที่มีรอบโชว์ไม่ต่ำกว่า 50 รอบ/ปี คงยังไม่เห็นในปีนี้ แต่จะมีงานเล็กออกมาเรื่อยๆ โดยครึ่งปีหลังนี้จะมีการแสดงบนเวทีอีกครั้ง ได้แก่ ละครเวที ภายใต้แบรนด์ เล่นใหญ่รัชดาลัย เรื่อง ลิขิตรักชิงบัลลังภ์ และคอนเสิร์ตเปิดม่าน เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ และในปีหน้า ซีเนริโอ พร้อมกลับมาลุยคอร์บิสิเนสอย่างเต็มกำลัง เบื้องต้นวางแผนนำเสนอ ละครเวทีสเกลใหญ่ 3 เรื่อง รวมถึงมีอินเตอร์เนชั่นแนลมิวสิคเคิล 1 เรื่อง และมิวสิคเคิลสเกลเล็ก ภายใต้แบรนด์เล่นใหญ่รัชดาลัยอีกบางส่วนด้วย จากปัจจุบันฐานผู้ชมอยู่ในกลุ่มเจน X,Y ซึ่งกลยุทธ์การสร้างแบรนด์เล่นใหญ่รัชดาลัย ถือเป็นการขยายฐานผู้ชมไปสู่เจน Z ได้มากขึ้น เชื่อว่าในปี2566 สัดส่วนรายได้กว่า 60% มาจากคอร์บิซิเนส และ40% มาจากนิวบิซิเนส ซึ่งทางบริษัทต้องการบาลานซ์รายได้ไว้ประมาณนี้”สำหรับคอนเสิร์ตเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ เป็นการเฉลิมฉลองการเปิดโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์แบบเต็มรูปแบบอีกครั้ง พบกับบทเพลงอมตะจากละครเวทีของเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ ตลอดช่วงเวลา 15 ปี อาทิ ฟ้าจรคทราย,สี่แผ่นดิน, เลือดขัตติยา, ลมหายใจ, บัลลังก์เมฆ, ทวิภพ, แฟนจ๋า และแม่นาคพระโขนง นำโดย กัน นภัทร, แก้ม วิชญาณี, ตู่ ภพธร, นัท มีเรีย, แกงส้ม ธนทัต, หนึ่ง ETC, ตั้ม วราวุธ, โดม จารุวัฒน์, แก้ม กุลกรณ์พัชร, แพรวา ณิชาภัทร ร่วมด้วยนักร้องจากรายการโกลเด้นซอง อย่าง แอค โชคชัย, โตโต้ ธนเดช, ผิงผิง สรวีย์, วิน วศิน และพลอย ทิพย์ปริญา จัดเพียง 2 รอบการแสดงเท่านั้น ในวันที่ 23-24 กรกฎาคมนี้ ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ “4 เดือนที่ผ่านมา ทำรายได้ได้กว่า 40% ตามแผนที่วางไว้ ครึ่งปีหลังนี้มีความมั่นใจว่าจะสามารถทำรายได้เป็น 100% จากเป้าหมายที่วางไว้ได้” นายจิณณวัตร กล่าว