“โออิชิ” เปิดแบรนด์ใหม่ ปั้น “ชาบู บาย โออิชิ”

ผู้จัดการรายวัน 360 - “โออิชิ” เจ้าตำรับอาหารญี่ปุ่น (KING OF JAPANESE FOOD) เสริมแกร่งพอร์ตธุรกิจกลุ่มร้านอาหารญี่ปุ่น ภายใต้เครือโออิชิ เดินหน้าปั้นแบรนด์ใหม่ต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัว “ชาบู บาย โออิชิ” (SHABU By OISHI) พร้อมส่งมอบประสบการณ์อาหารญี่ปุ่น ผ่านเสน่ห์แห่งรสชาติชาบู ชาบู แบบญี่ปุ่นแท้จริง ตอบโจทย์โดนใจคนรักชาบูพรีเมียม ปักหมุดเปิดให้บริการ ประเดิม 2 สาขาแรก แฟชั่นไอส์แลนด์ (รามอินทรา) - เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือโออิชิ เปิดเผยว่า เวลานี้สถานการณ์แพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับนโยบายและมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ผู้คนมีแนวโน้มที่ผ่อนคลายความกังวล และทยอยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้านตามปกติมากขึ้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการดูแลใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ หนึ่งในนั้นคืออาหารญี่ปุ่นยอดนิยมอย่าง ชาบู ชาบู และสุกี้ยากี้ ที่ครบถ้วนด้วยสารอาหารและโภชนาการ และยังเป็นที่ชื่นชอบอยู่เสมอ“ในส่วนของ โออิชิ หลังเปิดให้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นไฮบริด โออิชิ บิซโทโระ (OISHI BIZTORO) ไปเมื่อไม่นานมานี้ ล่าสุดเรา (โออิชิ) ยังคงมุ่งสร้างโอกาสเติบโต และปรับรูปแบบธุรกิจให้มีความหลากหลาย ครอบคลุม เพื่อเติมเต็มช่องว่างตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในทุกสถานการณ์ โดยเดินหน้าเสริมแกร่งพอร์ตฯ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์ใหม่ ภายใต้ชื่อ “ชาบู บาย โออิชิ” (SHABU By OISHI) ชูจุดเด่นด้านคุณภาพ ให้ได้สัมผัสความอร่อยของวัตถุดิบอย่างเต็มรสชาติ ตามตำรับชาบู ชาบู แบบญี่ปุ่นแท้จริง ด้วยบริการ อะ ลา คาร์ต ในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมตอกย้ำความอร่อย ปลอดภัยด้วย “หม้อชาบู ชาบู ส่วนตัว” หรือหม้อเดี่ยว ซึ่งตอบโจทย์สุขอนามัยและพฤติกรรมการกิน-ดื่ม สำหรับผู้บริโภคยุคนี้ได้เป็นอย่างดี” นางนงนุชกล่าวสำหรับ “ชาบู บาย โออิชิ” (SHABU By OISHI) พร้อมส่งมอบประสบการณ์ความอร่อยผ่านเสน่ห์แห่งรสชาติชาบู ชาบู แบบญี่ปุ่นแท้จริง ด้วยวัตถุดิบที่ได้รับการคัดสรรอย่างลงตัว เช่น เนื้อวากิวญี่ปุ่น ระดับ A4 (Japanese Wagyu (A4) Beef), เนื้อวากิวออสเตรเลีย (Australia Wagyu Beef), เนื้อออสเตรเลีย (ส่วนสันคอ) (Australia (Chuck Roll) Beef), เนื้อยูเอส (ส่วนพื้นท้อง) (US (Short Plate) Beef), เนื้อหมูคุโรบูตะ (Kurobuta Pork), เนื้อหมูเบคอน (Belly Pork) ฯลฯ สไลซ์สดจานต่อจาน ไปจนถึงน้ำซุปสูตรต้นตำรับที่ผ่านการเคี่ยวและปรุงแต่งรสชาติด้วยความพิถีพิถัน ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย 4 สูตร 4 รสชาติ ได้แก่ น้ำซุปชาบู ชาบู (Shabu Shabu Soup), น้ำซุปสุกี้ยากี้ (Sukiyaki Soup), น้ำซุปมิโซะ (Miso Soup) และน้ำซุปดาชิ (Dashi Soup) ซึ่งสามารถเลือกอร่อยได้ถึง 2 รสชาติ (พร้อมกันในคราวเดียว) พร้อมอิสระในการจัดชุดเมนูโปรดสุดคุ้มด้วยตัวคุณเอง ผ่านบริการ 2 รูปแบบ ได้แก่• บริการแบบอะลาคาร์ต (A La Carte Menu) ครบครันทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู อาหารทะเล โดยเมนูแนะนำสำหรับกลุ่มเมนูเนื้อหมู ได้แก่ เมนู “เนื้อหมูเบคอน” ราคา 109 บาท และสำหรับกลุ่มเมนูเนื้อวัว ได้แก่ เมนู “เนื้อริบอาย” ราคา 139 บาท ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นสำหรับเมนูจานเดี่ยว-ขนาดกลาง (M) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเมนูพิเศษอย่าง เมนู ชุดรวมเนื้อหมู (หรือเนื้อวัว) ขนาดจุใจ XXL ไปจนถึงเมนู เนื้อวากิวญี่ปุ่น ระดับ A4 อีกด้วย• บริการแบบเซต (Set Menu) อิ่ม คุ้ม แบบครบๆ ในชุดเดียว โดยทุกชุดเสิร์ฟจานหลักพร้อมน้ำซุป (เลือกได้ 2 รสชาติ), ผักรวม (ชุดเล็ก), ข้าวญี่ปุ่น (หรืออุด้ง), ไข่ไก่สด และน้ำจิ้มพอนสึ/โกมาดาเระ อย่างครบครัน ซึ่งเมนูแนะนำสำหรับกลุ่มเมนูเนื้อหมู ได้แก่ เมนู “ชุดเนื้อหมูเบคอน” ราคาชุดละ 259 บาท และสำหรับกลุ่มเมนูเนื้อวัว ได้แก่ เมนู “ชุดเนื้อยูเอส” (ส่วนพื้นท้อง) ราคาชุดละ 339 บาท เป็นต้นนอกจากนี้ “ชาบู บาย โออิชิ” (SHABU By OISHI) ยังพร้อมสร้างความแตกต่าง น่าตื่นเต้น และมอบความอร่อยผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สอดแทรกอยู่ในการบริการ โดยไฮไลต์อยู่ที่การจัดเสิร์ฟอาหารด้วยระบบส่งอาหารด่วนอัตโนมัติหรือสายพานรถไฟ รวดเร็ว ลดสัมผัส ส่งตรงถึงโต๊ะ รวมทั้งระบบการสั่งอาหารด้วยตัวเองผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยโทรศัพท์มือถือส่วนตัวและระบบการชำระเงินแบบไร้สัมผัสอีกด้วยโดยให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ที่ “ชาบู บาย โออิชิ” (SHABU By OISHI) ทั้ง 2 สาขา ดังนี้ (1) ชาบู บาย โออิชิ สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ (รามอินทรา) (ชั้น 3) และ (2) ชาบู บาย โออิชิ สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 (ชั้น 6)