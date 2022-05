อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จับมือ สถาบันยานยนต์ รวมผู้นำวงการเจาะประเด็นความเป็นกลางทางคาร์บอนและยานยนต์แห่งอนาคต ในสัมมนา “Automotive Summit 2022”

(RX Tradex เดิมชื่อ รี้ด เทรดเด็กซ์) ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียน ที่สร้างสรรค์งานแสดงสินค้าให้แก่หลากหลายอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ทางอาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ได้เตรียมจัดงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป (Manufacturing Expo) 2022 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2565 นี้ ณ ฮอลล์ 101 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ให้เป็นงานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่ครบครันที่สุดแห่งปี โดยมีไฮไลท์สำคัญของงานคือการร่วมกับสถาบันยานยนต์ จัดสุดยอดงานสัมมนาด้านยานยนต์ Automotive Summit 2022 ภายใต้แนวคิดความเป็นกลางทางคาร์บอน : จุดเปลี่ยนของยานยนต์แห่งอนาคต (Carbon Neutrality: A Turning Point of the Future Mobility)“Manufacturing Expo เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางให้ผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมได้พบเทคโนโลยี องค์ความรู้ และเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ๆ โดยประกอบไปด้วยห้างานแสดงเฉพาะทางสำหรับ 5 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ การผลิตพลาสติก แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ รวมถึงการเคลือบพื้นผิวและทำสีชิ้นส่วน โดยจะจัดพร้อมกับอีก 4 งานแสดงสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการโรงงาน การผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ และเทคโนโลยีและบริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งการจัดงานแสดงทั้ง 9 งานพร้อมกันนี้ ทำให้ Manufacturing Expo เป็นมหกรรมที่ครบครันที่สุดแห่งปี โดยในปีนี้ เราจัดขึ้นภายใต้แนวคิดว่า ‘Power Up’ หรือเสริมพลังเพื่อการผลิตครบวงจร ให้ผู้ประกอบการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเสริมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ผ่านเทคโนโลยีจากผู้ให้บริการชั้นนำนับพันแบรนด์ องค์ความรู้ใหม่ในกว่า 30 หัวข้อสัมมนาและ 4 กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นในงานเพื่อช่วยเสริมทักษะทรัพยากรบุคคลและองค์กร รวมทั้งช่วยขยายเครือข่ายทางธุรกิจโดยได้พบปะกับผู้นำและนักอุตสาหกรรมในวงการ“เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมหลักที่งาน Manufacturing Expo เล็งเห็นความสำคัญจึงเกิดความร่วมมือกับสถาบันยานยนต์ จัดงานการประชุมทางวิชาการ ‘Automotive Summit’ ขึ้น โดยทางสถาบันฯ ได้นำผู้ประกอบการชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านเทรนด์เทคโนโลยี งานวิจัย และความเป็นไปทางธุรกิจมาเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมงานตลอดมา ซึ่งที่ผ่านมาผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาจำนวนไม่น้อย เป็นความร่วมมือที่สร้างแรงขับเคลื่อนให้วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง 2562 จนกระทั่งงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเวลาสองปี ในปีนี้ สถาบันยานยนต์ และ RX Tradex จึงกลับมาร่วมมือกันอีกครั้ง เพื่อเสริมพลังให้ผู้ประกอบการในวงการและผู้ที่สนใจ ได้ทันเทรนด์เทคโนโลยีของอุตสาหกรรม กับสองประเด็นหลักที่น่าจับตามอง คือความเป็นกลางทางคาร์บอน และยานยนต์แห่งอนาคต หรือ Carbon Neutrality : A Turning Point of the Future Mobility“การเดินหน้ามุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายการดำเนินงานของบริษัท RX ทั่วโลกเช่นกัน เพราะเราตระหนักดีว่า อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้าง Carbon Footprint กับโลกเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 บริษัท RX จึงเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามในความตกลงการจัดงานแบบ Net Zero หรือ Net Zero Carbon Events Pledge ซึ่งถูกประกาศในการประชุม COP26 หรือ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ที่จัดที่เมือง Glasgow สหราชอาณาจักร ซึ่งขณะนี้มีผู้จัดงานแสดงสินค้า สมาคมในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า ผู้บริหารสถานที่จัดงาน รวมทั้งผู้ประกอบการในวงการจำนวนกว่า 150 องค์กรทั่วโลก ได้ร่วมลงนามในความตกลงนี้ ซึ่งนับเป็นการร่วมมือที่ครอบคลุมและครบวงจรที่สุดในประวัติศาสตร์ และนี่เป็นเหตุผลให้ หัวข้อการจัดงาน Automotive Summit 2022 เรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนนี้ เป็นประเด็นที่ RX Tradex ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วที่ www.manufacturing-expo.com หรือติดต่อโทร. 0 2686 7222”กล่าวถึงภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยว่า ในปี 2565 นี้ เป็นปีที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเริ่มฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมชะลอตัว ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่า จะสามารถผลิตยานยนต์ได้ 1.8 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 7 โดยเป็นการจำหน่ายในประเทศ 8 แสนคัน และส่งออก 1 ล้านคันนอกจากนี้ สถาบันยานยนต์ยังประเมินว่า ปริมาณการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าจะมีประมาณ 5,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่จำหน่ายได้ประมาณ 2,000 คัน อันเป็นผลมาจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ ทำให้ผู้บริโภคให้การยอมรับมากขึ้น ซึ่งจากการที่ประเทศไทยได้กำหนดให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกนั้น ทำให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการตอบสนองเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศให้เปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยตั้งเป้าให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมด รวมทั้งตั้งเป้าให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 15 ล้านคันหรือ 1 ใน 3 ของยานยนต์ทั้งหมดภายในปี 2578สำหรับช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้ 597,864 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 4.8 ซึ่งเป็นผลมาจากตลาดยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการฟื้นตัว ประกอบกับการเปิดตัวของยานยนต์รุ่นใหม่ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า ที่ได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้บริโภคที่เริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยี การตั้งราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ และภาวะการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมัน ส่วนตลาดส่งออกนั้น ยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวหลังจากที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ปัจจุบันหลายประเทศได้เริ่มทยอยยกเลิกมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด และให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ รวมถึงการเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้เศรษฐกิจภาพรวมเริ่มฟื้นตัว แต่ยังคงติดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด รวมถึงการขาดแคลนชิ้นส่วนบางรายการ ทำให้ผู้ผลิตหลายรายต้องชะลอการส่งมอบรถยนต์ออกไปไม่น้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งคาดการณ์ว่า ปัญหานี้จะเริ่มคลี่คลายลงและการผลิตยานยนต์กลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณปี 2566 “ปี 2565 นี้ ก็จะยังคงเป็นอีกปีที่ท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ทั้งจากปัจจัยบวกด้านการเติบโต และปัจจัยลบจากปัญหาด้านการผลิต”โดยการจัดงาน Automotive Summit 2022 ในปีนี้ สถาบันยานยนต์เล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นหนึ่งในวิถีแห่งการเดินทาง ที่จะต้องปรับและพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อช่วยการลดปัญหา “ภาวะโลกร้อน” จากก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นที่มาของการสัมมนาทางวิชาการ Automotive Summit ในหัวข้อ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน : จุดเปลี่ยนของยานยนต์แห่งอนาคต” Carbon Neutrality : A Turning Point of the Future Mobility ซึ่งภายในงานปีนี้จะได้พบกับหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ นโยบาย และวิสัยทัศน์ด้านยานยนต์เพื่อมุ่งสู่ยานยนต์คาร์บอนต่ำ แนวทางการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทชั้นนำต่างๆการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ของผู้ผลิตยานยนต์ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต ไปจนถึงการจัดการซาก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความเป็นกลางทางคาร์บอน และที่ขาดไม่ได้คือเรื่องมาตรฐานและการทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (CAV) และยานยนต์ไฟฟ้า งานที่จะทำให้ท่านได้รับความรู้ จากแนวคิดและเทคโนโลยีของบริษัทผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สุดท้ายต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานครั้งนี้ บริษัทเกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย ที่ทำให้งานนี้ ประสบผลสำเร็จด้วยดีมาตลอด นายพิสิฐกล่าวงาน Automotive Summit 2022 เป็นส่วนหนึ่งของงาน Manufacturing Expo 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา ทั้งนี้ มีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้อย่างรัดกุม อาทิ การคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน การกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมแมสค์ตลอดเวลาที่อยู่ในงาน การบริหารจัดการพื้นที่ที่เว้นระยะห่าง ตลอดจนการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่จัดงาน มีรังสียูวีฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศ ผู้สนใจเข้าชมงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.manufacturing-expo.com