BBIK โชว์ผลประกอบการ Q1 รายได้และกำไรโตทะลุ 120%

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มั่นใจว่าผลการดำเนินงานในปี 2565 จะเป็นไปอย่างโดดเด่นอีกครั้ง เนื่องจากการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจและการกลับมาดำเนินงานและทำกิจกรรมทางการตลาดของภาคธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม รวมถึงกระแสการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการให้บริการแบบครบวงจรของบริษัทฯ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ การเติบโตในทุกมิติของบริษัทฯ จึงเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ ผนวกกับวิสัยทัศน์ในการขยายบริการและมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและนักลงทุนเป็นอย่างดีโดยผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565 ที่ผ่านมา บริการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) ยังคงเป็นบริการหลักในการผลักดันรายได้ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีรายได้ 69.43 ล้านบาท ตามด้วยบริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ (Management Consulting) ที่มีรายได้ 28.78 ล้านบาท บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO) ที่สร้างรายได้ 7.76 ล้านบาท และบริการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Big Data and Advanced Analytics) ที่มีรายได้ 5.37 ล้านบาท ตามลำดับ ในส่วนรายได้จากงานต่างประเทศนั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 1 มีรายได้อยู่ที่ 23.53 ล้านบาทนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนแบ่งกำไรอีก 6.60 ล้านบาท จากบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด (ORBIT) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บลูบิค และบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ (OR) ซึ่งอัตรากำไรสุทธิของออร์บิท ดิจิทัล นั้นสูงขึ้นเนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ในไตรมาสที่ผ่านมา และในส่วนของบลูบิคนั้นคาดว่าจะได้รับอนุมัติยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้"อุตสาหกรรมเทคโนโลยียังอยู่ในช่วงขาขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากมีโครงการใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสูงทยอยเข้ามาตั้งแต่ต้นปี ดังนั้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านบริการแบบครบวงจรและตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงจัดสรรงบประมาณสำหรับการลงทุนกว่า 80 ล้านบาท สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ ในการขยายบริการที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ รวมถึงกิจการใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโต" นายพชร กล่าวในส่วนผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลบนระบบคลาวด์ (HR Cloud Solution) ภายใต้ชื่อ "HumanOS" ที่พัฒนาโดยไอที-แคท ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์เพื่องานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่บริษัทฯ ได้ประกาศเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 40% เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น บลูบิคเตรียมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าของ "HumanOS" ที่มีฐานผู้ใช้งานค่อนข้างมากอยู่แล้วให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยวางกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่มีศักยภาพทั้งองค์กรขนาดเล็กและกลาง ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่ๆ บนระบบ HumanOS ที่ตอบโจทย์กระแสความต้องการนำเทคโนโลยีไปใช้งานด้านทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการขยายฐานตลาดของระบบดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดธุรกิจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับองค์กร (Enterprise Application) เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทในเครือได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามแผนการเพิ่มจำนวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี (Tech Talent) โดยในปีนี้มีแผนสรรหาบุคลากรเพิ่มอีกกว่า 100 ตำแหน่ง เช่น บุคลากรในสายงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ สายงานวิศวกรข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสายงาน Digital Product Management เพื่อรองรับการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้บริษัทฯ ได้