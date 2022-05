“จุรินทร์”ผนึกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย- The Rice Trader จัดประกวดข้าวโลกที่ภูเก็ต

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังนาย Jeremy Zwinger ผู้ก่อตั้งวารสาร The Rice Trader เข้าพบหารือ ที่ห้องประชุมชั้น 11 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่า The Rice Trader ประสงค์ที่จะมาจัดการประกวดข้าวโลกปีนี้ที่จังหวัดภูเก็ต และขอความสนับสนุนและความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตนได้ตอบยินดีอย่างยิ่ง เพราะกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประสานงานมาโดยตลอด รวมทั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้มีการทำงานร่วมกันมาโดยต่อเนื่องทั้งนี้ การจัดงานประกวดข้าวโลกปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15-17 พ.ย. 2565 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยนาย Jeremy Zwinger ยืนยันกับว่าจะเป็นการจัดการประกวดข้าวโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมา โดยจะมีผู้ซื้อผู้ขายจากทั่วโลกมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้เชิญตนในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปกล่าวปาฐกถาพิเศษด้วย ซึ่งตนตอบรับแล้ว“การประกวดข้าวโลกที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพของข้าวไทยในตลาดโลกแล้ว จะได้มีส่วนสำคัญในการจับมือกับทุกฝ่ายเดินหน้าสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับโลกต่อไปด้วย เพื่อตอกย้ำนโยบายที่ผมยืนหยัดตลอด “รัฐหนุนเอกชนนำ” จับมือทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคเอกชนของไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และเอกชนชาวต่างประเทศที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทย และจะเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงาและฝั่งอันดามันต่อไป ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มเติมขึ้นในหมู่ผู้ค้าข้าวที่มีศักยภาพสูงมากของโลก”นายจุรินทร์กล่าวนายจุรินทร์กล่าวว่า ตัวเลขการส่งออกข้าวปีนี้ คาดว่าจะดีกว่าปีที่แล้วปี โดยปี 2564 ไทยส่งออกข้าว 6.1 ล้านตัน และปีนี้คาดว่าตัวเลขการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเป็น 7-8 ล้านตัน จะมีส่วนดึงราคาข้าวในประเทศให้สูงขึ้นด้วย และล่าสุดการส่งออกข้าวช่วง 4 เดือน ปี 2565 (ม.ค.-เม.ย.) ส่งออกปริมาณ 2.29 ล้านตัน มูลค่า 39,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.67% และ 36.42% ตามลำดับ โดยข้าวขาว เพิ่ม 47.53% ข้าวหอมมะลิไทย เพิ่ม 27.31% และข้าวนึ่ง 13.84%สำหรับวารสาร The Rice Trader เป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกด้านข้าวของสหรัฐฯ และเป็นนิตยสารที่เป็นเจ้าของรางวัล The World’s Best Rice Award หรือรางวัลข้าวโลก ที่มีการจัดประกวดทุกปี จัดมาแล้ว 13 ครั้ง และในการจัดประกวดทั้ง 13 ครั้ง ประเทศไทยได้รางวัลชนะเลิศถึง 7 ครั้ง ล่าสุดเมื่อปี 2021 และปี 2020 ประเทศไทยได้ที่ 1 ติดต่อกัน