การบินไทยจัดแพกเกจ “Time to Gold” เครดิตเงินสุดพิเศษ สมาชิกบัตรทอง

การบินไทยจัดแพกเกจ “Time to Gold” เครดิตเงินสำหรับการชำระค่าบัตรโดยสารมูลค่า 350,000 บาท พร้อมรับสถานภาพสมาชิกบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส และสิทธิประโยชน์ครบครัน ขานรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบนายนนท์ กลินทะ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของนักเดินทาง พร้อมรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ รวมทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ที่ซื้อแพกเกจ “Time to Gold” เครดิตเงินสำหรับการชำระค่าบัตรโดยสาร (Air Ticket Cash Credit Voucher) ของการบินไทยและไทยสมายล์มูลค่า 350,000 บาท ที่สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมรับสถานภาพสมาชิกบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส เป็นระยะเวลา 2 ปี (นับจากวันเริ่มต้นสถานภาพ) และสิทธิประโยชน์ที่มอบความสะดวกสบายอย่างครบครัน สามารถซื้อแพกเกจผ่านทางเว็บไซต์ thaiairways.com ได้ตั้งแต่วันนี้-31 กรกฎาคม 2565แพกเกจ “Time to Gold” สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส เท่านั้น หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ thaiairways.com/rop สมาชิกบัตรเงินและบัตรเบสิกสามารถซื้อแพกเกจนี้เพื่อเลื่อนสถานภาพ สำหรับสมาชิกบัตรทองและบัตรแพลทินัมสามารถซื้อแพกเกจนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญให้สมาชิกท่านอื่น พร้อมรับโบนัสไมล์จำนวน 6,200 ไมล์ ทั้งนี้ แพกเกจนี้จำหน่ายในประเทศไทย เดนมาร์ก เยอรมนี สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และฮ่องกง โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและซื้อแพกเกจ “Time to Gold” ผ่านทางเว็บไซต์ thaiairways.com ตั้งแต่วันนี้-31 กรกฎาคม 2565 และสามารถใช้เครดิตเงินสำหรับออกบัตรโดยสาร (Air Ticket Cash Credit Voucher) เพื่อสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111นอกจากนี้ การบินไทยยังอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส โดยการขยายอายุสถานภาพสมาชิก สำหรับสมาชิกบัตรทองและบัตรแพลทินัมปัจจุบัน ที่สถานภาพสมาชิกจะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2565 และไม่สามารถรักษาสถานภาพสมาชิกจากการบิน หรือสะสมไมล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ จะได้รับการต่อสถานภาพสมาชิกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่สถานภาพสมาชิกปัจจุบันหมดอายุลง จนถึงปี 2566 โดยอัตโนมัติการบินไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพด้านบริการ ตลอดจนเพิ่มช่องทางและความหลากหลายในการสะสมไมล์ และแลกรางวัลของโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนและสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกสูงสุด ดังที่ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 5 โปรแกรมสะสมไมล์ยอดเยี่ยม (Best Frequent Flier Program) ในเอเชียแปซิฟิก จากผลการประกาศอันดับรางวัล Readers’ Choice Awards 2022 ของนิตยสาร DestinAsian ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งรอยัล ออร์คิด พลัส ได้ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโปรแกรมสะสมไมล์ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2018