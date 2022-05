การบินไทยเปิดบริการ TG Chatbot ชื่อ “MAI” สอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชม.

การบินไทยเพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้าในรูปแบบดิจิทัลด้วยบริการ TG Chatbot ระบบตอบข้อความอัตโนมัติบนเว็บไซต์และออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมงบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้าด้วยบริการ TG Chatbot ซึ่งเป็นระบบตอบข้อความอัตโนมัติบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม Social Media ได้แก่ เว็บไซต์ www.thaiairways.com, LINE Official Account : @ThaiAirways และ Facebook Messenger ทาง Facebook Fanpage : Thai Airways เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทยและทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้- ลูกค้าในประเทศไทย ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com, LINE Official Account : @ThaiAirways- ลูกค้าในต่างประเทศ ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com, LINE Official Account : @ThaiAirways และ Facebook Fanpage : Thai Airwaysทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร รองรับปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น โดย TG Chatbot จะทำหน้าที่เสมือนเป็นพนักงานการบินไทย (Virtual Agent) ในการตอบคำถามและให้บริการเบื้องต้น ซึ่งผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูล เช่น การสำรองที่นั่ง สถานะเที่ยวบิน ข้อมูลเกี่ยวกับไมล์สะสม โปรโมชันต่างๆ ข้อมูลการเดินทางช่วงโควิด-19 ข้อมูลสัมภาระ รวมถึงรับข้อร้องเรียนคำติชมต่างๆ โดยลูกค้าสามารถเลือกจากเมนูที่จัดเตรียมไว้ 2 ภาษา (ไทย และอังกฤษ) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อพูดคุยกับพนักงานผ่านช่องทางเดียวกันนี้ได้ โดยมีพนักงานให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์บริการ TG Chatbot จากการบินไทย นำเสนอผ่านชื่อ “MAI” (M-Management, A-Assistant, I-Information) ที่ได้รับการออกแบบในธีมสีม่วงภายใต้อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความอบอุ่น นุ่มนวล ปลอดภัยและเป็นมิตร นอกจากนี้ “MAI” ยังออกเสียงพ้องกับคำว่า “ไหม” ซึ่งสื่อถึงการให้บริการแบบ Smooth as Silk ของการบินไทย ที่มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลด้วยคุณค่าของความเป็นไทย