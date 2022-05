ช่องวัน บุกสิงคโปร์

เดินหน้าสร้างคอนเทนต์บันเทิงด้วยคุณภาพระดับพรีเมียม จนได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมครบทุกแพลตฟอร์มในการรับชมทุกช่องทาง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั่วประเทศมาโดยตลอด ล่าสุดบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ยังโชว์ศักยภาพความแข็งแกร่ง ขยายฐานคนดูไปสู่ตลาดต่างประเทศ ประกาศจับมือกับบริษัท Mediacorp TV Singapore Pte Ltd. (มีเดีย คอร์ป ทีวี) ผู้ผลิตสื่อทีวียักษ์ใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อส่งคอนเทนต์ละครดังจากช่องวัน 31 ไปออกอากาศที่สิงคโปร์ พร้อมนำซีรีส์สุดฮิตจากฝั่ง Mediacorp TV เรื่อง A Quest to Heal มาออกอากาศทางช่อง GMM 25นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารคนเก่งที่ให้ความสำคัญในการบริหารธุรกิจอย่างรอบด้าน ได้กล่าวถึงความร่วมมือสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ว่า เป็นความตั้งใจของกลุ่ม “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” ที่นอกจากจะพัฒนาคอนเทนต์ต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ชมในประเทศแล้ว การขยายฐาน และการผลักดันคอนเทนต์ ให้ออกไปสู่สายตาผู้ชมในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายที่เรามุ่งมั่นและดำเนินการควบคู่กันมาโดยตลอด ดังนั้น การที่ “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” ได้ทำโครงการความร่วมมือกับ Mediacorp TV ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตสื่อของสิงคโปร์ จึงนับว่าเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จที่ก้าวไกลไปอีกขั้นเมื่อคอนเทนต์จาก “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศได้ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับ ที่ Mediacorp TV มองเห็นว่าคอนเทนต์ของเรามีความน่าสนใจ รวมถึงให้การยอมรับในคุณภาพการผลิตของเราว่ายอดเยี่ยม จัดอยู่ในระดับสากล และจะสามารถมอบความบันเทิงให้ผู้ชมในประเทศสิงคโปร์ได้ในปีที่ผ่านมา “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” ได้มีการส่งคอนเทนต์ละครฟอร์มยักษ์เรื่อง “วันทอง” รวมถึงละครแฟนตาซีเรตติ้งดี อย่าง “ไลลาธิดายักษ์” ให้ Mediacorp TV นำไปออกอากาศทั้งทางช่อง TV และบนแพลตฟอร์ม OTT ที่ใช้ชื่อว่า meWATCH ส่วนในปีนี้วางแพลนไว้ว่าจะนำละครกระแสแรง อย่าง “กระเช้าสีดา” ไปออกอากาศ ซึ่งเป็นละครแนวดรามาที่เชื่อว่าคนดูในสิงคโปร์ก็จะอินไปกับเรื่องราวและชื่นชอบละครเรื่องนี้เช่นกันในขณะเดียวกัน ทาง Mediacorp TV ก็จะส่งคอนเทนต์ซีรีส์ และวาไรตีหลากรส หลากอารมณ์ มาให้ผู้ชมชาวไทยได้ดูอีกมากมาย โดยจะประเดิมเรื่องแรก ด้วยซีรีส์เรื่องเด็ด อย่าง “A Quest to Heal” โดยจะเริ่มออกอากาศตอนแรก วันที่ 29 พ.ค.นี้ ทางช่อง GMM 25 ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้โด่งดังมาก แถมยังได้รับรางวัลละครยอดเยี่ยม - Star Awards 2021 และรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม - Star Awards 2021 มาแล้วด้วย​ด้าน MS. Virginia Lim (เวอร์จิเนีย ลิม) เวอร์จิเนีย ลิม, Chief Content Officer ของบริษัท Mediacorp สิงคโปร์ ได้กล่าวไว้ว่า ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสถานีโทรทัศน์ และเครือข่ายระดับภูมิภาค นอกจากจะมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยเผยแพร่คอนเทนต์ระหว่างกันในเอเชีย ทำให้ผู้คนได้รับรู้เรื่องราวเอกลักษณ์ของสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังช่วยเปิดโอกาสให้นักแสดงของสิงคโปร์เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ชมชาวไทย อีกทั้งนักแสดงของไทยเองก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในสิงคโปร์เช่นกันและนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญสู่ความเป็นที่ 1 ของกลุ่ม “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” ที่มุ่งพัฒนาผลิตคอนเทนต์ให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ตลอดระยะเวลาที่เดินทางอยู่ในธุรกิจบันเทิง กอปรกับความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยังเป็นพลังบวกที่ช่วยต่อยอดให้คอนเทนต์ฝีมือคนไทย สามารถเข้าไปยืนเป็นหนึ่งอยู่ในตลาดต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิ