ONEE จัดเต็มคอนเทนต์-อีเวนต์ ส่งแอปฯ oneD เจาะตลาด OTT

ผู้จัดการรายวัน 360 - ONEE ยืนหนึ่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ โชว์ผลงานไตรมาสแรกปี 65 ฟันกำไร 250 ล้านบาท โตทะยานกว่า 30% พร้อมจ่ายปันผล 0.069 บาท/หุ้น ปั้นแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่งแอปฯ oneD เจาะตลาด OTT พร้อมลุย Q2 ทุกมิติ“บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” หรือ ONEE รายงานตัวเลขในไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค. 2565) ซึ่งมีรายได้รวม 1,588 ล้านบาท กำไรสุทธิ 250 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 30% จากไตรมาสเดียวกันในปี 64 โดยเฉพาะรายได้จากการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ การรับจ้างผลิตและบริการ และการบริหารจัดการศิลปินเติบโตกว่า 50% ส่วนรายได้จากการให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการให้บริการเวลาออกอากาศทางช่องสถานี รวมไปถึงการขายสินค้า ยังคงทำสัดส่วนรายได้อยู่ในเกณฑ์ดีนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ผู้นำธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจรของประเทศไทย เปิดเผยถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในช่วงไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2565) ที่ผ่านมาว่า การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ONEE คงมีความแข็งแกร่ง และปรับตัวได้ดี เพราะเรามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนาน จึงสามารถดึงเอาจุดแข็งออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวเลขการเติบโตต่างๆ ในไตรมาสนี้จึงเกิดขึ้นจากความสำเร็จหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ เช่น ซีรีส์ F4 Thailand ที่ทำรายได้ถล่มทลายทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงการบริหารจัดการศิลปิน ที่สามารถนำศิลปินจากกลุ่ม ONEE บุกตลาด ด้วยการเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับสินค้าหลากหลายชนิด เช่น ป้อง ณวัฒน์, บี้ สุกฤษฎิ์, แก้ม วิชญาณี, ฟิล์ม ธนภัทร, ตงตง กฤษกร ฯลฯ หรือคู่จิ้นสุดฮอต ไบร์ท-วิน, คริส-สิงโต, โอม-นนน ฯลฯ รวมไปถึงการแสดงคอนเสิร์ต หรืออีเวนต์ กลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ก็มีศิลปินนักแสดง ไม่ว่าจะเป็นศิลปินวง LAZ 1 (ลาซ 1) บอยกรุ๊ปหน้าใหม่ของวงการ T-Pop หรือศิลปินจากรายการ The Star IDOL และรายการ The Golden Song ที่พร้อมสร้างสีสัน มอบความสุขให้แก่ทุกท่านในทุกโอกาส รวมถึงการจำหน่ายสินค้า Merchandisingในขณะที่ตัวเลขเรตติ้งของไตรมาสแรกที่ผ่านมา ช่องวัน 31 ยังคงรักษาตำแหน่งสถานีโทรทัศน์ยอดนิยมอันดับ 4 ของอุตสาหกรรมบันเทิงไว้ได้ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 0.86 (เวลา 06.00-24.00 น.) ส่วนเวลาไพรม์ไทม์ (18.00-22.30 น.) อยู่ในอันดับที่เรตติ้ง 2.29 โดยละคร “โนราสะออน” เป็นคอนเทนต์ที่สร้างเรตติ้งสูงสุดให้สถานี ด้วยเรตติ้ง 5.84 และยังเป็นละครช่วงเวลา 1 ทุ่ม ที่ได้กระแสนิยมอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมบันเทิงในไตรมาส 1 อีกด้วย ส่วน “ทายาทพันธุ์ข้าวเหนียว” ก็ทำเรตติ้งสูงสุดที่ 5.40 ละคร “วานวาสนา” ก็ขึ้นแท่นเป็นละครหลังข่าวกระแสนิยมอันดับ 1 ของ industry ด้วยเรตติ้ง 4.12 (วันที่ 25 ม.ค. 65) รวมถึงละคร “สิเน่หาส่าหรี” ก็สร้างกระแสความนิยมทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ คว้าเรตติ้งทีวีสูงสุดที่ 3.72ในขณะที่ละคร “เวลากามเทพ” ที่กำลังออกอากาศอยู่ ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ก็สร้างกระแส Talk of the Town ด้วยเรื่องราวสุดสะเทือนใจในละครที่สะท้อนชีวิตจริงในสังคมปัจจุบัน เรื่องการ “ไซเบอร์บูลลี่” จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ Thailand อันดับ 1ส่วนกลยุทธ์เด็ดที่กลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เตรียมปล่อยออกมาสู้ในไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 65 นี้ เริ่มต้นที่การบุกตลาดออนไลน์ OTT กับแอปพลิเคชัน oneD ที่มากับสโลแกน “สนุก ฟรี ดีทุกวัน” พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดและชมฟรี 100% ถือเป็นแอปพลิเคชันที่รวมความหลากหลายของคอนเทนต์จากบริษัทในเครือ และค่ายพันธมิตรมารวมไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น ละคร, ซีรีส์, ซิตคอม, คอนเสิร์ต, ละครเวที และรายการวาไรตี พร้อมฟีเจอร์ LIVE TV ที่จะทำให้คุณดูทีวีสดแบบออนไลน์จากช่องวัน 31 หรือช่อง GMM 25 ได้ทันที เป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ชมเข้าถึงคอนเทนต์ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นในขณะที่คอนเทนต์หลักของกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ก็ยังคงเน้นความพรีเมียม และจัดเต็มด้วยคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟด้านสื่อวิทยุจาก GMM MEDIA ก็มีสัญญาณบวก จากการเริ่มกลับมาจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตต่างๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางการคลายล็อกของภาครัฐ ในส่วนของกลุ่มรายการวาไรตี ที่จะออกอากาศทางช่องวัน 31 จะได้พบกับการกลับมาของสุดยอดรายการประกวดร้องเพลง The Star ค้นฟ้าคว้าดาว, รายการสุดฮิต The Voice All Star ที่เปิดตัวสุดฮือฮาด้วยรูปแบบสุดพิเศษและเข้มข้นกว่าเดิม ฟาก “สำนักข่าว One News” ปีนี้มาแรงด้วยกลยุทธ์ผลิตรายการข่าวด้วยเนื้อหาเข้มข้น ครบถ้วน