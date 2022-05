OR ทุ่ม 500 ล้านลงทุนรอบ Series B “freshket” สตาร์ทอัพไทย

OR ทุ่ม 500 ล้านบาทลงทุนรอบ Series B “freshket” สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้ให้บริการวัตถุดิบอาหารออนไลน์ ชี้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของตลาดร้านอาหารและโรงแรมในประเทศไทย ช่วยเสริมกลยุทธ์ด้าน Food & Beverage ของ ORนางสาวราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ ORion บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ในฐานะกรรมการ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด เปิดเผยว่า OR ได้ตัดสินใจเข้าลงทุนรอบ Series B ใน freshket หลังจากที่ได้ลงทุนผ่าน ORZON ไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยบริษัทเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของตลาดร้านอาหารและโรงแรมในประเทศไทย รวมถึงโอกาสที่ freshket จะเข้ามาเสริมกลยุทธ์ด้าน Food & Beverage ของ OR เพื่อเป็นอีกช่องทางให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในเครือของ OR สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ ได้สะดวกขึ้น ในราคาที่เหมาะสม ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารอีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการขยายธุรกิจของ OR ที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบ Outside-In หรือการเติบโตโดยการเข้าไปร่วมมือกับธุรกิจที่สร้างจากพันธมิตรใหม่ๆ จากภายนอกเพื่อประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งเพื่อเติมเต็มระบบนิเวศ (Ecosystem) ของ OR และใช้ศักยภาพให้เป็นประโยชน์ต่อ freshket โดยการสนับสนุนทำเลเพื่อเป็นจุดการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสถานี PTT Station ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และเตรียมผลักดันธุรกิจของ freshket ผ่านแพลตฟอร์มของ OR ในอนาคตเพื่อเข้าถึงลูกค้าทั้งกลุ่ม B2B และ B2C ต่อไปนอกจากนี้ freshket ยังมีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนเกษตรกร และพร้อมเป็นสื่อกลางในการสร้างอาชีพและความโปร่งใสทางด้านราคาให้แก่ทุกฝ่าย การร่วมลงทุนใน freshket ในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับเจตจำนงของ OR ในการสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ใหม่ของ OR นั่นคือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” ได้เป็นอย่างดีเฟรชเก็ต (freshket) แพลตฟอร์มเทคโนโลยีจำหน่ายวัตถุดิบอาหารออนไลน์ ประสบความสำเร็จในการระดมทุนรอบ Series B จำนวน 23.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 800 ล้านบาท โดยมี OR เป็นผู้นำการลงทุนมูลค่า 14.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 500 ล้านบาท และมีผู้ร่วมลงทุนคือบริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวแต้ไพสิฐพงษ์และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), โอเพ่นสเปซ เวนเจอร์ (“Openspace Ventures”), โวลต้า เซอร์เคิ่ล (“Volta Circle”) และ ออร์ซอน เวนเจอร์ส (“ORZON”)การระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเฟรชเก็ตทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบปฏิบัติการและการให้บริการ พร้อมทั้งรองรับการเติบโตของธุรกิจไปสู่กลุ่มสินค้าใหม่ๆ และขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการให้บริการในต่างจังหวัด รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีสำหรับการคาดการณ์ความต้องการจากลูกค้า (Demand Forecasting) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสำหรับทุกฝ่าย ลดขยะอาหาร และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการต้นน้ำ โดยผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ สด ใหม่ ในราคาเหมาะสม ปัจจุบันนี้เฟรชเก็ตได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าร้านอาหารและโรงแรมรวมถึงลูกค้าทั่วไป สั่งวัตถุดิบประมาณ 100 ล้านบาทต่อเดือน ขณะที่มูลค่าตลาดการซื้อขายวัตถุดิบของกลุ่มร้านอาหารและโรงแรมในประเทศไทยมีมูลค่าเกือบ 2 แสนล้านบาทต่อปี