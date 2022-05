“NRPT” ผนึก “แสนสิริ” เปิดตัว “alt. Eatery” คอมมูนิตี Plant-based Food

“เอ็นอาร์พีที” (Nutra Regenerative Protein Co. Ltd : NRPT) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (อินโนบิก) กับบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารในประเทศไทย จับมือ “แสนสิริ” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ เปิดตัวร้าน “alt. Eatery” คอมมูนิตีอาหาร Plant-based ใจกลางเมืองแห่งแรกของกรุงเทพฯ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้วยอาหาร Plant-based นานาชนิดคัดสรรจากผู้ประกอบการไทย เพลิดเพลินกับกิจกรรม Workshop สอดแทรกความรู้นวัตกรรมอาหารและการดูแลสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานสะอาดจาก Solar Roof พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโลกแห่งอนาคต เช่น จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า มุ่งเป็นโมเดลต้นแบบการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบรนด์ alt. หรือ อัลท์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรตีนจากพืช ทดแทนการใช้เนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลวิจัยพบว่ากรรมวิธีการผลิตอาหาร Plant-based สามารถช่วยลดโลกร้อนจากการทำปศุสัตว์ได้ถึง 30% นอกจากนี้ เอ็นอาร์พีทียังได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนารสชาติ เนื้อสัมผัส และรูปลักษณ์เพื่อให้ความอร่อยและถูกปากคนรุ่นใหม่ ไม่ต่างจากเนื้อสัตว์ มีโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำ ถูกหลักโภชนาการ สามารถรับประทานได้ทุกวันนายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) และประธานกรรมการบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า โนฟ ฟู้ดส์ พร้อมเดินหน้ามุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ผ่านการเปิดร้านอาหารต้นแบบที่เป็นโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) ภายใต้แบรนด์“alt. Eatery” ซึ่งนับเป็นคอมมูนิตีอาหาร Plant-based ใจกลางเมืองแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อรองรับกระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์จากพืชที่กำลังเติบโตซึ่งนอกเหนือจากจะคำนึงถึงเรื่องรสชาติที่ผู้บริโภคจะได้รับ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากธุรกิจอาหารมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกดังนั้น บริษัทฯ ให้ความใส่ใจกระบวนการผลิต โดยเริ่มต้นจากการกำหนดรูปแบบธุรกิจที่มุ่งสู่การลดคาร์บอน ส่งเสริมการบริโภคโปรตีนจากพืชให้มากขึ้น เนื่องจากกระบวนการผลิตอาหาร Plant-based จะช่วยลดปัญหาโลกร้อนที่สืบเนื่องจากการทำปศุสัตว์ได้มากถึง 30% นับว่าผู้บริโภคอาหารโปรตีนจากพืชมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ และเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ส่งผลดีต่อสุขภาพและโลกใบนี้อีกทางหนึ่งดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า เอ็นอาร์พีที บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กับบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืช โดยตั้งใจให้ร้าน alt.Eatery เป็นศูนย์กลางของอาหารแห่งอนาคตแห่งแรกของประเทศไทย สอดคล้องกับแนวคิดการคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้คนไทยมีทางเลือกในการบริโภคอาหาร และช่วยลดการเกิดโรค ซึ่งโครงการ “alt. Eatery” เป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ Life Science หรือวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตของอินโนบิก (เอเซีย) ด้วยการนำการวิจัยและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของไทยเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังเติบโตและมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในอนาคตนายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วิกฤตโลกร้อนถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมกันหยุดยั้ง แสนสิริจึงให้ความสำคัญเรื่องของความยั่งยืนในทุกกระบวนการและทุกมิติของการทำธุรกิจ โดยครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันในด้านความยั่งยืน คือ เอ็นอาร์พีที เพื่อพัฒนาร้าน alt. Eatery บนพื้นที่ดินสุขุมวิท 51 ของแสนสิริ พร้อมเชิญชวนคนเมืองร่วมใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อโลกนอกจากนั้น แสนสิริยังนำแนวคิดด้าน waste to WORTH ขององค์กรมาใช้จริงที่นี่เพื่อให้คนเมืองรู้จักการแยกขยะอย่างถูกวิธี ตลอดจนยังนำพันธมิตรด้านพลังงานสะอาดของแสนสิริ เช่น ชาร์จ (SHARGE) และไอออน (ION) เข้ามาร่วมเสริมแกร่งด้วยการติดตั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้าความเร็วสูงและโซลาร์รูฟแห่งอนาคต ณ alt.Eatery อีกด้วย โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ของ แสนสิริ ซึ่งเป็นอสังหาฯ รายแรกในไทยที่วางเป้าหมายเป็น Net-zero องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ และเป็นส่วนหนึ่งในการกู้วิกฤต Global Warming เพื่อโลกและเพื่อเราทุกคนแบรนด์ alt. มุ่งเน้นที่จะมอบประสบการณ์ทางเลือกให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติอร่อยในจานเดียวกัน พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า สร้างจิตสำนึกอันดีต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัย ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโลกคนรุ่นหลัง ร้าน alt.Eatery พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 21 พฤษภาคม ศกนี้ นอกจากจะได้ลิ้มลองอาหาร Plant-Based จากเมนูแนะนำแล้ว ยังร่วมสนุกกิจกรรมภายใต้ concept “Taste a Bite of Tomorrow” เปิดประสบการณ์อาหารแห่งอนาคต พร้อมรับฟังดนตรียามเย็นในสวน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากมาย แล้วพบกันได้ที่ alt. Eatery ร้านที่ไม่ใช่แค่ตัวเลือก แต่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับอนาคตของคุณ