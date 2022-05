ราคาพลังงานหนุนกลุ่ม ปตท.ไตรมาส 2 พุ่งต่อ PTTEP-TOP โดดเด่นรับ ศก.ฟื้นดันดีมานด์โต

ปีทอง ปตท.สผ.-ไทยออยล์

ราคาพลังงานที่ดีดตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังเปิดฉากสงครามรัสเซียกับยูเครนนับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ยืดเยื้อมาถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันเฉลี่ยในไตรมาส 1 นี้อยู่ระดับ 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หนุนรายได้กลุ่ม ปตท.ในไตรมาส 1/2565 ปรับตัวสูงขึ้นมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่หากพิจารณากำไรสุทธิพบว่าปรับตัวลดลง ยกเว้น บมจ.ไทยออยล์ ที่มีกำไรสุทธิเติบโตโดดเด่นที่สุดผลประกอบการไตรมาส 1/2565 ของ บมจ.ปตท. (PTT) มีกำไรสุทธิ 25,571 ล้านบาท ลดลง 21.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 32,588 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2564 มีกำไรสุทธิลดลงเพียง 7.2% จากไตรมาสก่อนที่มีกำไรสุทธิ 27,544 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 1/2565 ปตท.มีผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 48,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนถึง 41,581 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากสัญญาประกันความเสี่ยง (เฮดจิ้ง) ราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของปตท.(PTTT) และบริษัทลูกคือ บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บมจ.ไทยออยล์ (TOP) และ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) สืบเนื่องจากราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ ปตท.มีรายได้จากการขาย 758,465 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.7% จากไตรมาส 1/2565 และโตขึ้นจากไตรมาสก่อน 10.1% เป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันทั้งกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มธุรกิจน้ำมัน รวมถึงปริมาณขายก็เพิ่มตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส่วนกลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมก็มีรายได้จากการขายที่สูงขึ้นตามราคาขาย และปริมาณขายปิโตรเลียมเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBITDA) ในไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 142,701 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.8% จากไตรมาส 1/2564 และเติบโตขึ้น 40.9% จากไตรมาสก่อน มาจากกลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่มีค่าการกลั่นทางบัญชี (Accounting GRM) ที่เพิ่มขึ้นเป็น 8.8 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่อยู่ระดับ 6.9 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล โดยกลุ่ม ปตท.มีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน 11,000 ล้านบาทตามทิศทางราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อนด้วยกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี ในไตรมาส 1/2565 ได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (สเปรด) ปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ที่ปรับตัวลดลง ส่วนกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน พบว่าไตรมาส 1/2565 มีผลการดำเนินงานลดลงเช่นกัน โดยหลักมาจากธุรกิจไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้นทำให้อัตรากำไรจากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(PTT) กล่าวถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2565 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องเป็นผลจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ราคาขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ปตท.ยังสูงอยู่ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งการเปิดประเทศทั้งไทยและอาเซียนทำให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะฟื้นตัวหลังยกเลิกมาตรการ Test&Go ของไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ส่วนภาคการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวแต่อาจได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศจีนที่ส่งสัญญาณชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาใกล้ชิด คือการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อที่จะเป็นตัวกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยส่วนผลขาดทุนจากการทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์นั้นคาดว่าจะไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 แม้ว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวในระดับสูงก็ตาม โดยปีนี้ธุรกิจการกลั่น ธุรกิจ E&P รวมถึงธุรกิจน้ำมันจะมีบทบาทสำคัญที่หนุนให้ผลประกอบการ ปตท.ในปีนี้เติบโตต่อเนื่องขณะเดียวกัน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ปตท.เร่งขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างอรุณพลัส (บริษัทย่อย ปตท.ถือหุ้น 100%) กับ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ “นูออโว พลัส” (NUOVO PLUS) เพื่อเป็นหัวหอกลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนโดยอรุณพลัสจับมือพันธมิตรอย่าง Foxconn จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “ฮอริษอน พลัส”(Horizon Plus) มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3,220 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทย คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1/2567ด้านบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ปตท.ถือหุ้น 100% ปิดดีลการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท อัลโวเจน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต โฮลดิ้ง จำกัด (AEMH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก Lotus Pharmaceutical และถือหุ้น 100% ของ บริษัท อดัลโว จำกัด (Adalvo) บริษัทชั้นนำด้านการซื้อขายยาและสิทธิบัตรที่มีเครือข่ายทั่วโลก โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 475 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้อินโนบิกเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Lotus Pharmaceutical ในสัดส่วน 37% และ Adalvo 60% สอดรับเป้าหมายการรุกสู่ธุรกิจ New S-Curve ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยา เทคโนโลยีทางการแพทย์ และอาหารเพื่อสุขภาพล่าสุด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ปตท.และบริษัทปตท.สผ.ศูนย์บริหารธุรกิจ จำกัด (PTTEP BC) ได้มีการลงนามสัญญาขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL) ให้กับบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้น 100% ด้วยมูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้นประมาณ 255 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้ PTTGL มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ LNG อย่างครบวงจร และก้าวไปสู่ Global LNG player ตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. คาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) หรือ ปตท.สผ.ได้อานิสงส์โดยตรงจากราคาน้ำมันและก๊าซฯ ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น กอปรกับบริษัทมีปริมาณการผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียมในปีนี้เพิ่มขึ้นด้วย แม้ว่าอัตราการผลิตในโครงการจี1/61 (เอราวัณ) ที่ ปตท.สผ.รับช่วงต่อจากผู้รับสัมปทานเดิม ผลิตไว้ค่อนข้างต่ำในวันสิ้นสุดสัมปทานอยู่ที่ 376 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่ ปตท.สผ.วางแผนรับมือเพื่อเร่งเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้ตามเงื่อนไขในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ที่ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายใน 24 เดือนนี้โดยในไตรมาส 1/2565 ปตท.สผ.มีรายได้รวม 2,083 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 68,890 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,779 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 54,034 ล้านบาท) และเพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาส 4/2564 สาเหตุหลักมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ในไตรมาสนี้ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 427,368 บาร์เรลต่อวัน เทียบกับ 420,965 บาร์เรลต่อวันในไตรมาส 4 ของปีก่อน แต่ในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทมีรายจ่ายจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติ (Non-operating items) โดยมีผลขาดทุนจากการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน จำนวน 240 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ ปตท.สผ.มีกำไรสุทธิ 318 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 10,519 ล้านบาท) ลดลง 8.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 11,533.68 ล้านบาท และลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในไตรมาส 4 /2564 ที่มีกำไรสุทธิที่ 321 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 10,646 ล้านบาท)มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. คาดการณ์ปริมาณการขายเฉลี่ยสำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 และทั้งปี 2565 อยู่ที่ 467,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 416,141 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เนื่องจากรับรู้เต็มปีของโครงการมาเลเซีย แปลงเอช และโครงการโอมาน แปลง 61 รวมถึงการเริ่มผลิตปิโตรเลียมของโครงการจี1/61 และโครงการ แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซึ่งจะเริ่มการผลิตในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ ส่วนราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยสำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 และทั้งปี 2565 จะอยู่ที่ประมาณ 6.2 และ 6.4 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียูตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นผลจากการปรับราคาย้อนหลังของราคาก๊าซฯขณะเดียวกัน ปตท.สผ.มองหาโอกาสทางการลงทุนในธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน โดยร่วมมือกับพันธมิตรทำการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตกรีนอีเมทานอลซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage หรือ CCS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันนำไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050) ภายในปี 2593ส่วน บมจ.ไทยออยล์ (TOP) โชว์รายได้จากการขายในไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 114,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.89% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 7,183 ล้านบาท เติบโตขึ้น 113.77% จากไตรมาส 1/2564 เป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีกำไรจากสต๊อกน้ำมันพุ่งถึง 14,472 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันปีก่อน 9,816ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่มรวมผลกระทบจากสต๊อกน้ำมัน (Accounting GIM) อยู่ที่ 23.6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และ EBITDA 13,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี Accounting GIM 10.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และEBITDA 8,272 ล้านบาทขณะที่หนี้สินรวมของกลุ่มไทยออยล์ปรับเพิ่มขึ้น 29,963 ล้านบาทจากสิ้นปี 2564 มาอยู่ที่ 269,013 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13% เนื่องจากมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันดิบขึ้น รวมทั้งเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้นผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2565 ของไทยออยล์คาดว่าเติบโตต่อเนื่องตามทิศทางราคาน้ำมันที่สูง โดยมี Accounting GIM ในระดับที่ดี เนื่องจากมีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีกำไรพิเศษจากการขายหุ้น GPSC ทำให้ไทยออยล์มีกำไรเติบโตโดดเด่นกว่าบริษัทอื่นในกลุ่ม ปตท. ส่วนครึ่งหลังปี 2565 บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง หลังดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 275,120,000 หุ้น เพื่อไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridging Loan)ในการเข้าลงทุนใน PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk หรือ CAP ราว 3 หมื่นล้านบาท ทำให้ฐานะการเงินไทยออยล์แข็งแกร่งอีกครั้งสำหรับ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ( PTTGC) ผลประกอบการไตรมาส 1/2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 4,211.66 ล้านบาท ลดลง 57% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากขาดทุนตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยงน้ำมัน 8,500 ล้านบาท สวนทางรายได้จากการขายรวมที่พุ่งขึ้น72%จากช่วงเดียวกันปีก่อนมาอยู่ 175,554 ล้านบาท เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมทั้งรับรู้ผลประกอบการของบริษัท allnex ด้วยส่วนแนวโน้มในไตรมาส 2 นี้ บริษัทยังมีปัจจัยลบจากกำลังการผลิตปิโตรเคมีใหม่ที่เข้าสู่ตลาดโลกกดดันอยู่ แม้ว่าราคาวัตถุดิบคือแนฟทาที่ใช้ในการผลิตปิโตรเคมีได้เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบส่งผลให้โรงงานปิโตรเคมีบางแห่งเดินเครื่องผลิตได้ไม่เต็มที่ รวมทั้งบริษัทมีแผนปิดซ่อมบำรุงโรงงานในช่วงไตรมาส 2/2565IRPC-GPSC กอดคอกำไร Q1 ร่วงหนักส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2565 ของ บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) และ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) แม้ว่าจะมีรายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก แต่กำไรสุทธิกลับปรับลดลงสูงสุดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ปตท.ด้วยกันบมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) มีกำไรไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 1,501.08 ล้านบาท ลดลง 73% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 5,581.20 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทมีรายได้จากการขายโตขึ้น 58% มาอยู่ที่ 76,608 ล้านบาท เป็นผลจากราคาและปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง แม้ว่าจะมีกำไรจากสต็อกน้ำมัน ทำให้Accounting GIM ลดลง 2,076 ล้านบาท หรือลดลง 17%อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในไตรมาส 2/2565 ยังถูกกดดันจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (สเปรด) ที่ยังไม่ดีจากต้นทุนราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาก แต่หากราคาน้ำมันดิบในช่วงเดือน มิ.ย.นี้ยืนได้ในระดับสูงบริษัทจะมีกำไรจากสต๊อกน้ำมันอยู่ด้านผลประกอบการ GPSC ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 27,261 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 313 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 84% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากราคาค่าเชื้อเพลิงทั้งก๊าซฯ และถ่านหินสูงขึ้นทำให้มาร์จิ้นการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมลดลง แม้ว่ามีปริมาณการจำหน่ายไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลดลงเล็กน้อยอย่างไรก็ตาม แนวโน้มผลการดำเนินงาน GPSC ในไตรมาส 2/2565 ปรับตัวดีขึ้น หลังจากรัฐประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) 2 ครั้ง จาก -15.32 สตางค์ต่อหน่วย เป็น 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้มาร์จิ้นจากการขายไฟฟ้าให้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น กอปรกับการเปิดประเทศ หนุนความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นด้วย และบริษัทรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ที่กลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 ด้วยOR ยอดขายน้ำมันพุ่งรับเปิดประเทศสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565 ของ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) มีรายได้จากการขายและบริการ 177,291 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 49% และมีกำไรสุทธิ 3,845 ล้านบาท ลดลง 3.9% จากไตรมาส 1/2564 ที่มีกำไรสุทธิ 4,003.20 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ขายของทั้งกลุ่มธุรกิจ Mobility และกลุ่มธุรกิจ Global เพิ่มขึ้นคาดว่าไตรมาส 2/2565 ปริมาณการขายน้ำมันของ OR เติบโตขึ้นสอดรับการเปิดประเทศ โดยช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ความต้องการใช้น้ำมันในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 5%ดังนั้น แนวโน้มในไตรมาส 2/2565 ของกลุ่ม ปตท.รายได้ยังเติบโตต่อเนื่อง และกำไรรวมอาจใกล้เคียงไตรมาส 1/2565 ที่มีกำไรรวมอยู่ที่ 53,144 ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำมันยังยืนอยู่ระดับสูงเฉลี่ย 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กลุ่ม ปตท.จะมีรายได้และกำไรเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะ ปตท.สผ. และไทยออยล์ที่ยังมีผลการดำเนินงานโดดเด่น