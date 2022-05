"เอเซียติคฯ" ลุยแพลนต์เบสน้ำมะพร้าว

“เอเซียติคฯ” เปิดแผนรุกปี 2565 พาเหรดสินค้านวัตกรรม ภายใต้แบรนด์ “โคโค่มิกซ์” กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารและเครื่องดื่มจากมะพร้าว 100% เขย่าตลาด Plant-based เทรนด์ใหม่เพื่อสุขภาพรายแรกของไทย พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2022 วันที่ 24-28 พฤษภาคม ศกนี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เดินหน้าสร้างการรับรู้เจาะกลุ่มเป้าหมายทุกช่องทางการสื่อสาร ดันยอดขายรวมสิ้นปีทะยานประมาณ 5,200 ล้านบาทนายณัฐพล วิสุทธิไกรสีห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ผู้ผลิต แปรรูป และส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำธุรกิจมะพร้าวครบวงจร โดยเป็นผู้ริเริ่ม และบุกเบิกตลาดเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากมะพร้าว 100% ภายใต้แบรนด์ “โคโค่แม็ก” (Cocomax) และ “อัมพวา” (Ampawa) กะทิแท้ 100% ในขวด PET รายแรกของประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการบรรจุเย็นภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling Technology) ที่ช่วยเก็บรักษาความสดใหม่และคุณภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดของสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้กระแสตอบรับอย่างดียิ่งจากตลาดในประเทศและต่างประเทศ• เปิดตัว “โคโค่มิกซ์” ปูพรมบุกตลาด Plant-based ครบวงจรรายแรกในไทยเพื่อต่อยอดการเป็นผู้นำสินค้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ภายใต้แบรนด์ “โคโค่มิกซ์” (Cocomix) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารจากมะพร้าว 100% อุดมด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับการใช้เป็นส่วนผสมในการทำเมนูได้หลากหลาย ทั้งอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี ได้แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ประกอบด้วย มะพร้าวข้นจืด (Cocomix Evaporated Milk), มะพร้าวข้นหวาน (Cocomix Condensed Milk), โคโค่นัท ครีมเมอร์ (Cocomix Coconut Creamer), โคโค่นัท วิปปิ้งครีม (Coconut Whipping Cream), โคโค่นัท ซุปเบส (Coconut Soup Base) และผลิตภัณฑ์เนย (Coconut Butter) เติมเต็มรสชาติความอร่อยให้ทุกมื้ออาหาร Plant-based ได้ง่ายและสะดวก ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพได้ครบวงจรนายณัฐพลกล่าวว่า ปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์นมจากพืช (Plant-based Milk) ในประเทศไทยมีมูลค่ารวมมากกว่า 3,000 ล้านบาท โดยสินค้าหลักๆ คือ กลุ่มนมอัลมอนด์ นมข้าวต่างๆ โดยคาดการณ์ 18% หรือมากกว่า 500 ล้านบาท จะเป็นตลาด Alternative Dairy Cooking ingredient ที่มีอัตราการเติบโต 10-20% ต่อปี โดยแนวโน้มการนำสินค้าที่มีส่วนประกอบจากพืชมาใช้ในการประกอบอาหารยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสและส่ง “โคโค่มิกซ์” บุกเบิกตลาด โดยเรามีแผนสร้างการรับรู้และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมผ่านช่องทางออนไลน์และโซเซียลมีเดียต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม รวมทั้งจัดกิจกรรมชงชิม การจัดจำหน่ายโคโค่นัท ครีมเมอร์, มะพร้าวข้นจืด และมะพร้าวข้นหวาน ผ่านแม็คโคร และการเข้าร่วมกลุ่ม Food Service เพื่อเจาะตลาดร้านอาหารต่างๆ โดยจะเปิดตัว “โคโค่มิกซ์” อย่างเป็นทางการในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ THAIFEX-Anuga Asia 2022 ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2565 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี“จากไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้เทรนด์การบริโภคอาหารที่ทำจากพืช หรือ Plant-based food ตามกระแส Health & Wellness จะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ โคโค่มิกซ์ ได้รับการพัฒนาให้มิกซ์กับเมนูต่างๆ ได้อย่างลงตัว โดยการเปิดตัวโคโค่มิกซ์ ถือเป็นการเสริมทัพพอร์ตสินค้าของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายและมียอดขายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ 5,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มียอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ 3,500 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนเป็นการจำหน่ายในประเทศ 50% และส่งออกต่างประเทศ 50%” นายณัฐพลกล่าวในตอนท้าย• ชูหลักคิด Zero Waste แตกไลน์สินค้า-สร้างมูลค่าเพิ่มนายณัฐพลยังกล่าวด้วยอีกว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากมะพร้าวที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต การวิจัยและพัฒนา และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการพัฒนาและผลิตเพื่อให้ได้สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด และได้มาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการทำธุรกิจด้วยหลักคิดการบริหารจัดการของเหลือใช้ให้เท่ากับศูนย์ (Zero Waste Management) โดยให้ความสำคัญต่อการใช้ทุกส่วนของมะพร้าวอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (Coconut Value Creation) ซึ่งเป็นที่มาของการแตกไลน์สู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มากกว่าน้ำมะพร้าวและกะทิ รวมถึงเป้าหมายที่ท้าทายคือ การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับส่วนประกอบต่างๆ ของมะพร้าว“การดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผู้ประกอบการต้องตั้งรับและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ตลาดที่เป็นปัจจุบัน กรณีของโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกและส่งผลกระทบวงกว้างในทุกมิติได้กลายเป็นโจทย์ที่ท้าทาย ทำให้บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการทั้งความต้องการของลูกค้า และการขนส่งที่มีปัญหาซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับแก้ไขหลายเดือนจึงเข้าที่เข้าทาง และในช่วงที่ไม่สามารถเดินทางไปสำรวจตลาดต่างประเทศ แต่เรายังคงให้ความสำคัญต่อการศึกษาเทรนด์ต่างๆ ในตลาด เพื่อนำมาต่อยอดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพจากมะพร้าวออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการหาช่องทางและโอกาสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ธุรกิจเดินหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคง” นายณัฐพลกล่าว• เปิดเส้นทางความสำเร็จ จาก OEM สู่แบรนด์ระดับโลกนายณัฐพลกล่าวอีกว่า บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจจากการรับจ้างผลิต (OEM) อาหารกระป๋อง โดยเฉพาะผลไม้กระป๋องต่างๆ ส่งออกต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2536 ต่อมาได้ปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวด้วยนวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย รวมถึงการสร้างแบรนด์ของตนเอง ด้วยการเปิดตัวสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรก ทำให้สินค้ามีความโดดเด่นและแตกต่าง เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในกลุ่มน้ำมะพร้าวแท้ นอกจาก “โคโค่แม็ก” แล้ว ยังมีแบรนด์ “Coco Way” “Coco” และ “My Way” วางจำหน่ายเฉพาะในต่างประเทศส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์กะทิ นอกจาก “อัมพวา” ที่จำหน่ายในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกแล้ว ยังมีแบรนด์ “Oriental Chef” วางจำหน่ายเฉพาะในต่างประเทศอีกด้วย โดยปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวไปยังกว่า 70 ประเทศทั่วโลก“กุญแจแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ นอกเหนือจากศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละตลาดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ตรงความต้องการผู้บริโภค เริ่มตั้งแต่การเป็นผู้ริเริ่มหรือผู้บุกเบิกตลาด โดยทั้งกะทิอัมพวาและโคโค่แม็กที่เปิดตัวในบรรจุภัณฑ์ขวด PET รายแรกในประเทศไทย และได้รับการยอมรับในระดับสากล การันตีได้จากกะทิอัมพวาที่ได้รับรางวัล Flavor The Year เป็นปีที่ 2 หลังจากเคยได้รับครั้งแรกในปี 2018 ขณะที่โคโค่แม็ก น้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้รับรางวัล Flavor of the year ปี 2022 จากฝรั่งเศสเป็นปีแรก และมียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทย 4 ปีซ้อนในตลาดน้ำมะพร้าวกลุ่มพรีเมียม” นายณัฐพลกล่าว