“แชคเบอร์เกอร์” รุกเซาท์อีสต์เอเชีย “แม็กซิมส์” คว้าสิทธิ์เปิดไทยปีหน้า

‘SHAKE SHACK’ ร้านเบอร์เกอร์สัญชาติอเมริกัน เตรียมเปิดสาขาในไทย เร็วๆ นี้

เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่ชื่นชอบเมนูเบอร์เกอร์ หลังจากเพจ Shake Shack ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังสัญชาติอเมริกัน ได้โพสต์ข้อความว่า “Sawasdee, Thailand! We’ll be serving ShackBurgers in The Land of Smiles soon.” ซึ่งเป็นการเ