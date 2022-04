สตาร์บัคส์รับซัมเมอร์เปิดตัวเมนูสดชื่น

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ต้อนรับซัมเมอร์ด้วยเครื่องดื่มใหม่ที่รังสรรค์อย่างสุดพิเศษ ชวนให้ลิ้มลองเมนู ไอซ์ สตรอเบอร์รี แมงโก้ เจลลี่ สตาร์บัคส์ มิลค์ ครีม อู่หลง (Iced Strawberry Mango Jelly Starbucks M:LK Cream™ Oolong) ชาอู่หลงที่มาพร้อมความสดชื่นของสตรอเบอร์รีซอสและเยลลี่มะม่วง ท็อปด้วยครีมเนียนนุ่มสุดพิเศษ สตาร์บัคส์ มิลค์ครีม (Starbucks M:LK Cream™) ครั้งแรกกับครีมนมทางเลือกจากพืช ทำจากนมโอ๊ตมิลค์ และวิปครีมจากน้ำนมข้าว รสชาติหอมละมุน ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีเมนูใหม่มอบความสดชื่นได้แก่ แมงโก้ ออน เดอะ บีช แฟรบปูชิโน่ (Mango on the Beach Frappuccino®) ซอสมะม่วงอัลฟองโซ่ สูตรครีมปั่น ที่ส่งความสดชื่นแบบจัดเต็มด้วยเนื้อเจลลี่มะม่วง ด้านบนมีวิปครีมพร้อมโรยเกรแฮมแครกเกอร์ และช็อกโกแลตนมรูปทรงร่มชายหาด ซีไซด์ แมคคาเดเมีย ไวท์ ช็อกโกแลต แฟรบปูชิโน่ (Seaside Macadamia White Chocolate Frappuccino®) เครื่องดื่มสีฟ้าให้กลิ่นอายเหมือนอยู่ทะเลที่ผสมผสานน้ำเชื่อมแมคคาเดเมียไวท์ช็อกโกแลตกับครีมแฟรปปูชิโน่ปั่น เพิ่มสีสันด้วยผงบลูเบอร์รีชูการ์ ท็อปด้วยวิปครีมพร้อมโรยเกรแฮมแครกเกอร์ และช็อกโกแลตนมรูปทรงร่มชายหาด รวมถึง แมคคาเดเมีย ไวท์ ช็อกโกแลต ลาเต้ (Macadamia White Chocolate Latte) ช็อตเอสเพรสโซเข้มข้นละมุนด้วยน้ำเชื่อมแมคคาเดเมียไวท์ช็อกโกแลต ปิดท้ายเครื่องดื่มด้วยวิปครีมและเกรแฮมแครกเกอร์ ที่พร้อมเสิร์ฟทั้งแบบร้อนและแบบเย็น โดยเครื่องดื่มทั้ง 4 เมนูนี้จะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 19 เมษายน – 6 มิถุนายน 2565 ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาทั่วประเทศซัมเมอร์นี้ สตาร์บัคส์ได้เตรียมขนมหวานน่าลิ้มลองเมนูใหม่ สมอร์ ทาร์ตเล็ต (S’More Tartlet) ทาร์ตสอดไส้ช็อกโกแลตที่หวานนุ่มท็อปด้วยมาร์ชเมลโล โรยถั่วอัลมอนด์เพิ่มความกรุบกรอบ และการกลับมาของเมนูยอดฮิต ดับเบิล วานิลลา ครีม พัฟ (Double Vanilla Cream Puff) ที่อร่อยลงตัวด้วยครีมเนียนละลายในปาก ด้วยครีมคุณภาพเยี่ยมนำเข้าจากฮอกไกโดของญี่ปุ่น เค้กชาไทยไข่มุก (Bubble Thai Tea Cream Pie) ให้รสชาติกรุบกรอบด้วยฐานเนื้อคุกกี้ที่ตัดกับช็อกโกแลตบราวนีเนื้อหนึบ ท็อปครีมชาไทยเข้มข้น พร้อมไข่มุกบุกเคี้ยวสนุก หรือลูกค้า สามารถเลือกความสดชื่นกับ น้ำมะยงชิด100% ที่เสิร์ฟพร้อมวิตามินธรรมชาติ เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติอร่อย กับความเปรี้ยวหวาน หอมชื่นใจของผลไม้หน้าร้อนยอดฮิตสตาร์บัคส์พร้อมเสิร์ฟความสดใสรับซัมเมอร์ที่ร้านทุกสาขา รวมถึงบริการไดร์ฟทรูว์ หรือร่วมสัมผัส ประสบการณ์สตาร์บัคส์ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Starbucks Thailand (รองรับทั้ง iOS และ Android) กับบริการ Mobile Order-ahead & Pick Up at Store ที่สามารถออเดอร์ล่วงหน้าและไปรับที่ร้านได้โดยไม่ต้องรอคิว รวมถึงบริการ Starbucks® Delivers ที่ช่วยให้การสะสมดาวสะดวกยิ่งขึ้นในทุกออเดอร์ และสามารถสั่งผ่าน Grab, LINE MAN, foodpanda และ Robinhood ได้เช่นกัน นอกจากนั้น ลูกค้ายังสามารถช้อปดริงก์แวร์ แอ็กเซสซอรี และขนมขบเคี้ยวจากที่บ้านได้ง่ายๆ ที่ร้านค้าออนไลน์ของสตาร์บัคส์ทาง Shopee และ Lazada