‘SHAKE SHACK’ ร้านเบอร์เกอร์สัญชาติอเมริกัน เตรียมเปิดสาขาในไทย เร็วๆ นี้

“Sawasdee, Thailand! We’ll be serving ShackBurgers in The Land of Smiles soon.”

เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่ชื่นชอบเมนูเบอร์เกอร์ หลังจากเพจ Shake Shack ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังสัญชาติอเมริกัน ได้โพสต์ข้อความว่าซึ่งเป็นการเปิดตัวว่าร้านเบอร์เกอร์ดังกล่าว เตรียมขยายสาขามาเปิดที่ประเทศไทยในเร็วๆ นี้สำหรับ Shake Shack เริ่มขึ้นในปี 2001 จากการเป็นรถเข็นขายฮอตด็อกอยู่ที่สวนสาธารณะเมดิสันสแควร์ ในย่านแมนแฮตตันของนิวยอร์กซิตี้ สหรัฐอเมริกา ต่อมาได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้น จากนั้นในปี 2004 ก็เริ่มขยายธุรกิจมาตั้งเป็นร้านภายในสวน Shake Shack ถือกำเนิดขึ้น ร้านเบอร์เกอร์ "ริมถนน" สมัยใหม่นี้เสิร์ฟเบอร์เกอร์ที่อร่อย และได้เพิ่มเมนูที่หลากหลายจากที่ขายแต่ฮอตด็อกอย่างเดียว โดยมีเบอร์เกอร์ มันฝรั่งทอดและมิลค์เชคเพิ่มเข้ามา ปัจจุบันมีการขยายสาขาถึงกว่า 250 สาขาทั่วโลก