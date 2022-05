นีลเส็นเปิดเผยผลสำรวจสื่อโฆษณาที่คนไทยไว้วางใจมากที่สุด

นีลเส็นได้ทำการสำรวจและเปิดเผยผ่าน Nielsen Trust in Advertising report พบว่าสื่อโฆษณาที่ผู้บริโภคไทยไว้วางใจมากที่สุด (Completely trust) ได้แก่

1. เว็บไซต์ของแบรนด์ 32.80%

2. โฆษณาผ่านทีวี 28.20%

3. การเป็นผู้สนับสนุน (Sponsorship) 24.60%

4. Word of Mouth หรือการบอกต่อ 22.80%

5. รีวิวบนออนไลน์ 21.20%

ในขณะที่ โฆษณาผ่านข้อความบนมือถือ หรือ SMS เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคไทยเชื่อถือน้อยที่สุด โดยคนไทย 44% ไม่ไว้ใจโฆษณาประเภทนี้ ซึ่งสาเหตุหลัก มาจากที่ปัจจุบัน มีปัญหาข้อความ SMS สแปมระบาดหนัก ข้อความหลอกลวงให้โอนเงิน และการชักชวนเพื่อเข้าเว็บไซต์พนัน



นอกจากนี้นีลเส็นยังพบประเด็นสำคัญของคนไทยเกี่ยวกับเทรนด์การโฆษณาออนไลน์ และพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ โดยนีลเส็น ประเทศไทย จะเปิดเผยข้อมูลอินไซต์ ในวันที่ 5 พ.ค. ที่จะถึงนี้ ผ่านงานสัมมนาออนไลน์ Nielsen Media Talk นำเสนอความรู้ในแวดวงสื่อ การโฆษณา การตลาด และข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค ในหัวข้อ Digital Consumer: Insights, Trends and Challenges