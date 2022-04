ซูรูฮะ ผนึก ช้อปปี้ จัดโปรดีลดสูงสุด 70% ฉลองแคมเปญ Shopee 5.5 Half-Price Sale

เชนดรักสโตร์ร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำจากญี่ปุ่น ลุยอีคอมเมิร์ซ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงและตอบโจทย์รูปแบบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ยุคดิจิทัลที่เน้น “ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ” ผนึก ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เสริมความแกร่งพร้อมต่อจิ๊กซอว์ Omni Channel เปิดตัวร้านค้าออฟฟิเชียลสโตร์ Tsuruha Official บน Shopee Mall อย่างเป็นทางการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ช้อปที่เชื่อมออฟไลน์และออนไลน์ได้แบบไร้รอยต่อ พร้อมจัดเต็มสินค้ามีคุณภาพจากญี่ปุ่นมาให้เลือกช้อปอย่างจุใจถึงกว่า 1,500 รายการ เตรียมฉลองเปิดตัวครั้งใหญ่ด้วยโปรดียืน 1 พร้อมร่วมฉลองแคมเปญมอบส่วนลดสูงสุด 70% และสิทธิพิเศษอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565General Manager ซูรูฮะ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ซูรูฮะ เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยในระยะแรกใช้โมเดลเปิดหน้าร้านในรูปแบบออฟไลน์ ซึ่งคงความเป็น ซุปเปอร์ ดรักสโตร์ พร้อมจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามเหมือนต้นแบบที่ประเทศญี่ปุ่นไว้อย่างเต็มขั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ One Stop Shopping โดยเน้นการนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย ครบครัน และครอบคลุม ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ซูรูฮะ ได้มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้าที่คุ้นชินกับโลกดิจิทัลมากยิ่งขึ้น จึงได้ขยายช่องทางการขายสู่ ออนไลน์ เพื่อทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วผนวกกับกระแสความนิยมและเทรนด์การซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซในเมืองไทยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซูรูฮะ จึงเดินหน้าเสริมแกร่งพร้อมลุยสมรภูมิอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มตัว โดยร่วมกับ ช้อปปี้ (Shopee) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งในใจนักช้อปชาวไทย เปิดร้านค้าออฟฟิเชียลสโตร์ Tsuruha Official บน Shopee Mall เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ครั้งแรกแห่งปีของช้อปปี้ และสามารถทำยอดขายในแคมเปญ Shopee 3.15 Consumer Day ด้วยอัตราการเติบโตถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับวันปกติซูรูฮะ มองเห็นโอกาสในการเติบโตและมั่นใจในความเชี่ยวชาญของ ช้อปปี้ ที่จะร่วมกันยกระดับประสบการณ์ การช้อปปิ้งของคนไทยให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันใจได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น เราจึงเดินหน้าแผนงานร่วมกันสู่อีกขั้น ชูกลยุทธ์ Omni Channel เพื่อส่งมอบประสบการณ์ช้อปแบบครบลูปที่เชื่อมออฟไลน์และออนไลน์ได้แบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้า พร้อมประกาศเปิดตัวร้านค้าออฟฟิเชียลสโตร์อย่างเป็นทางการ ที่พร้อมให้เหล่านักช้อปได้เลือกสรรกับสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามรวมกว่า 1,500 รายการ ครอบคลุมในทุกหมวดหมู่สินค้าที่ลูกค้าสามารถหาซื้อได้จากหน้าร้าน พร้อมความพิเศษอีกขั้นด้วยสินค้ากว่า 100 รายการ ที่จัดจำหน่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟบนช้อปปี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Kurashirizumu, Ars และ Sanisoft”ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ช้อปปี้ มีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับแบรนด์พันธมิตรสำคัญอย่าง ซูรูฮะ ในการเสริมความแข็งแกร่งด้านการดำเนินธุรกิจในโลกอีคอมเมิร์ซ ทั้งนี้ ในฐานะอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของนักช้อปชาวไทย ช้อปปี้ ไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเท่านั้น แต่เรายังเข้าใจความต้องการของแบรนด์พันธมิตรและผู้ขายของเรา ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชี่ยวชาญและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ Facebook Ads ที่จะช่วยให้แบรนด์สามารถปลดล็อคศักยภาพ และมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริงรวมถึงการบูรณาการจุดแข็งในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่เข้มข้นผสานกับระบบนิเวศอันครบวงจรและมีการต่อยอดพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทั้งพันธมิตรของเราและลูกค้า และเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าว่าความร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้จะเป็นส่วนในการสนับสนุนและผลักดันให้ ซูรูฮะ สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งบนโลกอีคอมเมิร์ซได้อย่างแท้จริง”เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสเปิดตัวร้านค้าออฟฟิเชียลสโตร์อย่างเป็นทางการ บน Shopee Mall ซูรูฮะ ได้เตรียมส่งโปรดียืน 1 เอาใจนักช้อปสาวกสินค้าคุณภาพจากญี่ปุ่น พร้อมร่วมฉลองแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ Shopee 5.5 Half-Price Sale ลดสนั่น หั่นครึ่งราคา ด้วยการมอบส่วนลดสูงสุด 70% อีกทั้งยังมีโปรซื้อ 1 แถม 1 สำหรับสินค้าสุดฮ็อตอย่าง ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Sanisoft และสินค้าลดราคาพิเศษอีกมากมายจากแบรนด์ Kurashirizumu ที่จำหน่ายเฉพาะที่ร้าน Tsuruha เท่านั้น รวมถึงของสมนาคุณอีกมากมาย[1] นอกจากนี้ นักช้อปยังสามารถเพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษอื่น ๆ จากช้อปปี้ อาทิ โค้ดส่งฟรี โค้ดรับเงินคืน และสิทธิประโยชน์อีกมากมายเมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565 นี้พบกับสินค้าดีมีคุณภาพ มาพร้อม Japan Quality และโปรโมชั่นดี ๆ ดีลโดน ๆ ตลอดทั้งปี ได้ที่ Tsuruha_Official บน Shopee Mall หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://shopee.co.th/tsuruha_official