“ซูรูฮะ” สยายปีกออมนิแชนเนล เปิดร้านออฟฟิศเชียลบนช้อปปี้

ซูรูฮะ (Tsuruha) เชนดรักสโตร์ร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพและความงามจากญี่ปุ่น ลุยอีคอมเมิร์ซเต็มสูบเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงและตอบโจทย์รูปแบบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ผนึก ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เสริมความแกร่งพร้อมต่อจิ๊กซอว์ Omni Channel เปิดตัวร้านค้าออฟฟิเชียลสโตร์ Tsuruha Official บน Shopee Mall อย่างเป็นทางการ จัดเต็มสินค้ามีคุณภาพจากญี่ปุ่นกว่า 1,500 รายการนางสาวเขมวลีย์ ใช่ภู่พิรัตน์ General Manager ซูรูฮะ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ซูรูฮะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยในระยะแรกใช้โมเดลเปิดหน้าร้านในรูปแบบออฟไลน์ ซึ่งคงความเป็น ซูเปอร์ดรักสโตร์ พร้อมจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามเหมือนต้นแบบที่ประเทศญี่ปุ่นไว้อย่างเต็มขั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ One Stop Shopping โดยเน้นการนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย ครบครัน และครอบคลุมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ซูรูฮะได้มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้าที่คุ้นชินกับโลกดิจิทัลมากยิ่งขึ้น จึงได้ขยายช่องทางการขายสู่ “ออนไลน์” เพื่อทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็ว ผนวกกับกระแสความนิยมและเทรนด์การซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซในเมืองไทยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซูรูฮะจึงเดินหน้าเสริมแกร่งพร้อมลุยสมรภูมิอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มตัว โดยร่วมกับช้อปปี้ (Shopee) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งในใจนักชอปชาวไทย เปิดร้านค้าออฟฟิเชียลสโตร์ Tsuruha Official บน Shopee Mall เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมมหกรรมชอปปิ้งออนไลน์ครั้งแรกแห่งปีของช้อปปี้ และสามารถทำยอดขายในแคมเปญ Shopee 3.15 Consumer Day ด้วยอัตราการเติบโตถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับวันปกติ”“ซูรูฮะมองเห็นโอกาสในการเติบโตและมั่นใจในความเชี่ยวชาญของช้อปปี้ เราจึงเดินหน้าแผนงานร่วมกันสู่อีกขั้น ชูกลยุทธ์ Omni Channel ที่เชื่อมออฟไลน์และออนไลน์ได้แบบไร้รอยต่อให้แก่ลูกค้า พร้อมเปิดตัวร้านค้าออฟฟิเชียลสโตร์อย่างเป็นทางการ มีสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามรวมกว่า 1,500 รายการ ครอบคลุมในทุกหมวดหมู่สินค้าที่ลูกค้าสามารถหาซื้อได้จากหน้าร้าน แล้วยังมีสินค้ากว่า 100 รายการที่จัดจำหน่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟบนช้อปปี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Kurashirizumu, Ars และ Sanisoft”นางสาวศิวกร สิริวงศ์ภาณุพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ช้อปปี้ได้ร่วมมือกับแบรนด์พันธมิตรสำคัญอย่าง ซูรูฮะ เสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในโลกอีคอมเมิร์ซ ทั้งนี้ ในฐานะอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของนักชอปชาวไทย ช้อปปี้ นอกจากจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน แต่เรายังเข้าใจความต้องการของแบรนด์พันธมิตรและผู้ขายของเรา ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อเนื่อง ด้วยความเชี่ยวชาญและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ต่างๆ อาทิ Facebook Ads รวมถึงการบูรณาการจุดแข็งในด้านต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางการตลาดที่เข้มข้นผสานกับระบบนิเวศอันครบวงจรและมีการต่อยอดพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด เชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้จะเป็นส่วนในการสนับสนุนและผลักดันให้ ซูรูฮะ เข้าถึงฐานลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งบนโลกอีคอมเมิร์ซโอกาสเปิดตัวร้านค้าออฟฟิเชียลสโตร์อย่างเป็นทางการบน Shopee Mall ซูรูฮะส่งโปรฯ ดียืนหนึ่งเอาใจนักชอปสาวกสินค้าคุณภาพจากญี่ปุ่น พร้อมร่วมฉลองแคมเปญ Shopee 5.5 Half-Price Sale ลดสนั่น หั่นครึ่งราคา ด้วยการมอบส่วนลดสูงสุด 70% อีกทั้งยังมีโปรฯ ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับสินค้าสุดฮอตอย่าง ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Sanisoft และสินค้าลดราคาพิเศษจากแบรนด์ Kurashirizumu ที่จำหน่ายเฉพาะที่ร้าน Tsuruha เท่านั้น รวมถึงของสมนาคุณอีกมากมาย นอกจากนี้ นักชอปยังสามารถเพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษอื่นๆ จากช้อปปี้ เช่น โค้ดส่งฟรี โค้ดรับเงินคืน และสิทธิประโยชน์อีกมากมายเมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน-31 พฤษภาคม 2565 นี้