“SABINA” ผนึก “Pomelo” ส่งคอลเลกชันฉลองเอิร์ธเดย์

ผู้จัดการรายวัน 360 - SABINA แบรนด์ชุดชั้นในสัญชาติไทย ผนึกความร่วมมือกับ Pomelo แพลตฟอร์มแฟชั่นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอคอลเลกชัน “Sabina Exclusive for Pomelo” คอลเลกชันพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมฉลองวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Pomelo และ SABINA ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงและนำเสนอสไตล์ที่อินเทรนด์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพื่อสาวๆ #PomeloGirls และแฟนๆ ของแบรนด์ SABINAนางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA เปิดเผยว่า ในฐานะที่ซาบีน่าเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมชุดชั้นใน เราอยากจะเป็นก้าวเล็กๆ ที่สำคัญในการต่อสู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อม เราจึงเดินหน้าผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราได้ผนึกความร่วมมือกับ Pomelo ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันคุ้มครองโลก ซึ่งเชื่อว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าที่ปัจจุบันเริ่มมีความต้องการสินค้าในกลุ่มนี้มากขึ้นสำหรับการริเริ่มผลิตเสื้อผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระหว่าง SABINA กับ Pomelo จะครอบคลุมสินค้าทั้งหมด 8 ไอเท็ม ในราคาเริ่มต้นที่ 490 บาท ทั้งชุดนอน ชุดลำลองที่สวมใส่ง่ายในชีวิตประจำวัน แตกต่างจากเสื้อผ้าสไตล์รักษ์โลกอื่นๆ รวมถึงกางเกงขาสั้นสุดชิก เสื้อครอป และชุดชั้นในที่โดดเด่นด้วยลวดลายปักดอกเดซีที่สวยเก๋ไม่เหมือนใคร และดีเทลลายฉลุที่มาพร้อมกับโทนสีพาสเทลหวานๆ สามารถสวมใส่และแมตช์ได้หลากหลายลุค“ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญพิเศษของเราในการผลิตชุดชั้นในที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SABINA ได้ริเริ่มผลิตชุดชั้นในจากการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ขั้นตอน โดยความพิเศษในคอลเลกชันนี้ เราตั้งใจนำ ‘ขวดน้ำพลาสติก’ มาเปลี่ยนให้เป็น ‘ฟองน้ำสำหรับเสื้อชั้นใน’ เพื่อเปลี่ยนจาก ‘วัสดุเหลือใช้’ ให้กลายเป็น ‘วัสดุใหม่’ ที่พร้อมใช้งานอีกครั้ง พร้อมกับผสมผสานการเลือกใช้ผ้าคอตตอนออร์แกนิกและเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% และวัสดุอื่นๆ เพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์ที่เกิดจากการผลิตไอเท็มแฟชั่นให้ได้มากกว่าเดิม” นางสาวพิชชากล่าวนายเวิด โจว ประธานกรรมการบริหาร (ซีอีโอ) และผู้ร่วมก่อตั้ง Pomelo Fashion ได้กล่าวว่า “เพื่อต่อยอดจุดยืนของ Pomelo ในการเป็นแพลตฟอร์มแฟชั่นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเรา กว่า 9 ปี Pomelo ได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมาย เพื่อสร้างสรรค์สไตล์พิเศษที่สวยตรงใจ และผลักดันให้แฟชั่นเป็นมิตรต่อโลกนั้นก้าวหน้าไปพร้อมกัน ภายใต้การดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด ‘Down to Earth’ ภายในสิ้นปี 2565 สินค้าใหม่ของแบรนด์ Pomelo กว่า 40% จะทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อโลก เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการนำเสนอคอลเลกชันใหม่ที่ร่วมสร้างสรรค์กับ Sabina ในวันคุ้มครองโลก เพื่อเป็นทางเลือกของแฟชั่นที่เป็นมิตรต่อโลก และตอกย้ำในความเชื่อมั่นของแฟชั่นที่ยั่งยืน”คอลเลกชัน Sabina Exclusive for Pomelo พร้อมให้ชอปออนไลน์ที่เว็บไซต์ pomelofashion.com ผ่านแอปฯ Pomelo ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย และที่หน้าร้าน Sabina ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป