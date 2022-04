นางฟ้าวิคตอเรียซีเคร็ท ใครรวยที่สุด

ไม่เหมือนในอดีตแล้ว ตั้งแต่ปี 2019 แบรนด์ชุดชั้นในที่มีแฟชั่นโชวประจำปีที่น่าติดตามที่สุด ร่วมกับแบรนด์พี่น้องร่วมบริษัท อย่าง เจฟฟรีย์ เอปสไตน์ ที่บอกว่าเป็นแมวมองหานางแบบสำหรับวิคตอเรีย ซีเคร็ท อีกที

วิคตอเรีย ซีเคร็ท ได้ชื่อว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดของบรรดาซูเปอร์โมเดลทั้งหลาย โดยเฉพาะนางแบบที่ได้ติดปีกนางฟ้าของแต่ละปี มาถึงตอนนี้ใครจะรวยที่สุด

ความร่ำรวยของนางแบบสาวชาวบราซิลอาจทำให้คุณตาลุกวาว และยิ่งไปดูรายได้ของสามีนักอเมริกันฟุตบอลของเธอ ทอม เบรดี อีก 250 ล้านดอลลาร์

หลังจากเซ็นสัญญากับริษัท วีเอส แคลน มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ในปี 2000 เธอประกาศลาออกในปี 2006 โดยให้เหตผลว่า ชีวิตยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ นอกเหนือจากเดินแบบ/ถ่ายแบบชุดชั้นใน”

ทุกวันนี้ เธอใช่ชีวิตอยู่กีบสามีและลูกสองคน และหมดพลังงานไปกับการทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เงินรายได้ยังคงไหลมาเทมาจากแบรนด์ต่างๆ ที่ไว้ใจให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์ เช่น ชาเนล แพนทีน และคาโรลินา แอร์เรรา

หลังจากสัญญา 300,000 ดอลลาร์ กับเมโทรโพลิแทน โมเดล ในนิวยอร์ก เมื่อปี 1993 ไฮดี คลูม ก็ได้ขึ้นปกนิตยสารชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โว้ก หรือ แอล รวมทั้ง ชุดว่ายน้ำบนปก สปอร์ต อิลลัสเตรเต็ด ก่อนที่จะมาร่วมงานกับวิคตอเรีย ซีเคร็ท

ในปี 2010 เธอออกมาประกาศว่า แบรนด์ได้ปลดระวางเธอ หลังจาก 13 ปีที่ได้ร่วมงานกับ วิคตอเรีย ซีเคร็ท

ปัจจุบัน ไฮดี มีรายได้จากหลายทาง บางครั้งก็ได้บทนักแสดงสมทบในหนังฮอลลีวูด อย่าง The Devil Wears Prada และ Ocean’s 8 ได้เป็นพิธีกรรายการแฟชั่นโชว์ อย่าง โปรเจ็คต์ รันเวย์ นอกจากนี้ ยังมีแบรนด์ชุดชั้นใน ไฮดี คลูม และแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับขายในซูเปอร์มาร์เก็ต ลิเดิล

ซูเปอร์โมเดลที่ผันตัวมาเป็นนักลงทุนเงินล้านในหลายๆ อุตสาหกรรม ตั้งแต่จัดรายงานโทรทัศน์ อเมริกาส์ เน็กซ์ ท็อป โมเดล เขียนหนังสือ แล้วยังมีไทรา แบงก์ส โชว์ และเครื่องสำอางไทรา บิวตี เธอเป็นางแบบผิวสีคนแรกที่ได้ร่วมงานกับวิคตอเรีย ซีเคร็ทและเดินแบบให้แบรนด์ต่อเนื่องมาถึง 10 ปี ก่อนจะบอกศาลากันในปี 2005

นับเป็นนางแบบที่ร่วมงานกับวิคตอเรีย ซีเคร็ท อย่างยาวนานที่สุด โดย อะเดรียนา ลิมา ได้เป็นนางฟ้าของวิคตอเรียถึง 18 ปี หลังออกจากเวทีวิคตอเรีย ซีเคร็ท เธอได่ร่วมงานกับแบรนด์ อย่าง เมย์เบลลินและพูมา และรายการทีวี อั๊กลี เบตตี กับโฆษณาการแข่งขันซูเปอร์โบวล์ รวมทั้งการเป็นพรีเซนเตอร์ให้หลายแบรนด์สินค้า

นางแบบสาวชาวอังกฤษไม่ได้เป็นนางฟ้าของวิคตอเรีย ซีเคร็ท บ่อยนัก แต่เธอก็ได้ร่วมงานกับแบรนด์ชุดชั้นในดังบ่อยครั้ง โดยเธอให้สัมภาษณ์กับสื่ออังกฤษว่า “พวกเขาสู้ค่าตัวฉันไม่ไหว”

รายได้ของเธอมาจากการเป็นหนึ่งในห้าซูเปอร์โมเดลรุ่นบุกเบิก และการเป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้านับร้อยๆ แบรนด์ ยังไม่รวมน้ำหอมแบรนด์ตัวเอง และการไปปรากฏตัวในรายการทีวีต่างๆ

อเลสซานดรา เริ่มอาชีพนางแบบตั้งแต่อายุ 15 และกลายเป็นนางฟ้าวิคตอเรีย ซีเคร็ท ที่คนจดจำได้มากที่สุดหลังจากร่วมงานกับแบรนด์ตั้งแต่ปี 2000 เธอแขวนปีกนางฟ้าในปี 2017 และไปออกแบรนด์ชุดว่ายน้ำของตัวเอง อเล บาย อเลสซานดรา รวมทั้งเริ่มต้นอาชีพนักแสดง โดยนางแบบสาวชาวบราซิลได้รับบทใน Daddy’s Home 2 คู่กับมาร์ค วอห์ลเบิร์ก และเมล กิบสัน

มิรันดา เข้ามาแทนจิเซล ที่บอกศาลาแบรนด์ไปในปี 2007 ก่อนจะเผชิญกับกระแสติดลบของสาธารณชน จนต้องสูญเสียสัญญาไปในปี 2013 โดยมีข่าวลือว่า เธอเป็นคนที่ร่วมงานด้วยยาก อย่างไรก็ตาม นางแบบชาวออสซี่ก็ออกไปจากวงการเพื่อเลี้ยงลูก และพยายามทำธุรกิจส่วนตัวหลายอย่าง

เธอก่อตั้งบริษัท 2 บริษัท ที่ประสบความสำเร็จอย่างดี คือ โครา ออแกนิคส์ แบรนด์สินค้าความงามที่มีมูลค่าเป็นพันล้านดอลลาร์ รวมทั้ง มิรันดา เคอรร์ โฮม คอลเลกชัน เลิฟ.จอย.บลิสส์. นอกจากนี้ เธอยังออกแบบถ้วยชามให้แบรนด์ เวดจ์วูด ของอังกฤษอีกด้วย แต่ถ้าธุรของเธอเจ๊งก็ไม่เป็นไร เพราะตอนนี้สามีของเธอเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน อย่าง ซีอีโอของสแนปแชต อีวาน สปีเกล

แม้ว่าจะเกิดมาบนกองเงินกองทอง และต้องแข่งขันกับพี่น้องอีกสองคนที่มีรายได้สูง เคนดัล ก็มาสร้างชื่อของเธอในวงการนางแบบ จนได้เป็นนางฟ้าของวิคตอเรีย ซีเคร็ท เป็นครั้งคราว แถมยังได้ชื่อว่าเป็นางอบบค่าตัวสูงที่สุดในโลกในปี 2017 และ 2018 ฟอร์บส์ ยังรายงานว่า รายได้ส่วนใหญ่ของเคนดัล มาจากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์สินค้ามากมาย จากรายการ Keeping Up with the Kardashians และแบรนด์เตกีลาของตัวเอง

รับหน้าที่เป็นนางฟ้าของวิคตอเรีย ซีเคร็ท ตั้งแต่ปี 2008 - 2013 ดุตเซน โครส เป็นนางแบบคนแรกที่ได้ขึ้นปกโว้ก ครบทั้ง 4 ประเทศ และขึ้นปกยอดนิยมของโว้ก ฉบับ กันยายน 2013 นอกจากนี้ เธอยังเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของลอรีอัลมาตั้งแต่ปี 2006 นางแบบสาวชาวดัตช์ ยังเป็นที่รู้กันว่า ชอบช่วยงานการกุศล โดยเฉพาะช่วยเหลือผูืั้ติดเชื้อเอชไอวีและคนที่ป่วยเป็นโรคเอดส์

นางแบบสาวชาวอังกฤษเข้าร่วมกับแบรนด์วิคตอเรีย ซีเคร็ท ในปี 2006 แต่ส่วนใหญ่แล้วเธอจะเป็นแบบให้แบรนด์บ้านเกิด อย่างเบอร์แบร์รี และมาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์

นางแบบที่เกิดมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยอีกคน แต่ จีจี และน้องสาว เบลลา ก็สร้างชื่อได้อย่างดงามบนเวทีเดินแบบ เธอได้ร่วมงานกับวิคตอเรีย ซีเคร็ท เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ เธอยังมีสัญญากับเมย์เบลลีน เอเวียง บีเอ็มดับเบิลยู และเวอร์ซาเช

นางแบบสาวชาวแอฟริกาใต้เริ่มต้นเส้นทางของเธอกับวิคตอเรีย ซีเคร็ท ในปี 2010 และยังคงมีสัญญากับแบรนด์ชุดชั้นในดัง ในปี 2013 แคนดิซ ได้รับเลือกให้สวมใส่ แฟนตาซี บรา ชุดชั้นในประดับเพชรบนแคทวอล์กของวิคตอเรีย ซีเคร็ท ซึ่งสนนราคา 10 ล้านดอลลาร์ เธอยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์ดังมากมาย ตั้งแต่ทอม ฟอร์ด ไปจนถึง ราล์ฟ ลอเรน และยังออกแบรนด์ชุดว่ายน้ำที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมของตัวเอง อย่าง ทร็อปปิค ออฟ ซี