GULF เซ็น Binance ร่วมทุนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย-สหรัฐฯ

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับ Binance ตั้งบริษัทร่วมทุนทำธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย และลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล BNB รวมทั้งได้ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิใหม่ (Series Seed Preferred Stock) ที่ออกโดย BAM Trading Services Inc. ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ Binance.US ทำให้กัลฟ์ฯ ได้มีส่วนร่วมในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐฯ และรับรู้มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ Binance.US เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด (Gulf Innova) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้น 100% ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Binance เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศไทยและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องนั้นล่าสุดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 Gulf Innova ได้เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) กับ Binance Capital Management Co., Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ภายหลังที่บริษัทร่วมทุนได้จัดตั้งแล้วเสร็จจะดำเนินการขอใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและใบอนุญาตอื่นๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนอกจากนี้ เพื่อเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของ Binance และเพื่อเป็นการต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล Gulf International Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้น 100% ยังได้มีการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล BNB ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลัก (Native Coin) ของระบบนิเวศทางธุรกิจของ Binance (BNB Chain Ecosystem) ใช้เป็น utility token เพื่อใช้งาน Application ที่อยู่บน BNB Chain ซึ่งนับเป็นบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดของโลกตามจำนวนผู้ใช้งาน (Active Users) ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำและมีความสามารถในการจัดการธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จำนวนการทำธุรกรรมผ่าน BNB Chain เติบโตอย่างก้าวกระโดด นำไปสู่ความต้องการ (demand) การใช้สกุลเงิน BNB ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในหลายระดับ (Multi-level Cooperation) กับ Binance ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Blockchain Infrastructure ระดับโลก สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้นำในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคตอีกทั้ง Gulf International Investment (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้น 100% ได้เข้าลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิใหม่ (Series Seed Preferred Stock) ที่ออกโดย BAM Trading Services Inc. ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ Binance.USBinance.US ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 และเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผู้ใช้จำนวนหลายล้านคน และมีปริมาณการซื้อขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปัจจุบัน Binance.US ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาจำนวน 45 รัฐ และ 7 ดินแดน โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการทั่วสหรัฐอเมริกาภายในสิ้นปี 2565ทั้งนี้ Binance.US จะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเพิ่มจำนวนบุคลากรทำการตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทน เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และลงทุนซื้อกิจการที่มีศักยภาพในอนาคต โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ดังนั้น การลงทุนใน Binance.US จึงเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีจำนวนผู้ใช้งานเติบโตเร็วที่สุดในโลก และยังสามารถรับรู้มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ Binance.US เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย