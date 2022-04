ทอท.คาดผู้โดยสารพุ่งทะลุ 1 ล้านคนหยุดยาวสงกรานต์ “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-ภูเก็ต”เที่ยวบินอินเตอร์คึกคัก

ทอท.คาดหยุดสงกรานต์มีผู้โดยสาร 6 สนามบินกว่า 1 ล้านคนเพิ่มขึ้น 103.07% จากปีก่อนเผย“สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-ภูเก็ต”เที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มผลพวงจากผ่อนคลายเดินทางเข้าประเทศ ตั้งศูนย์ดูแลพร้อมอำนวยความสะดวก ย้ำมาตรการ VUCA เคร่งครัด ป้องกันโควิดนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) เปิดเผยว่าจากที่รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2565 มีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) จำนวน 894,756 คน หรือเฉลี่ย 127,822 คนต่อวัน เมื่อเทียบกับจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันของเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 107,194 คน เพิ่มขึ้น 19.24% โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 202,280 คน หรือเฉลี่ย 28,897 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 39.66% และผู้โดยสารภายในประเทศ 692,476 คน หรือเฉลี่ย 98,925 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 14.36%ส่วนเที่ยวบินมีทั้งหมด 8,245 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 1,178 เที่ยวบินต่อวัน เมื่อเทียบกับจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยต่อวันของเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1,050 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 12.20% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 2,432 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 347 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 5.54% และเที่ยวบินภายในประเทศ 5,813 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 830 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 15.24%สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ซึ่งจะมีวันหยุดยาวหลายวันนั้น คาดว่าบรรยากาศการเดินทางของประชาชนจะเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน โดยคาดปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ สนามบินทั้ง 6 แห่งระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 จะมีเที่ยวบินประมาณ 9,310 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 14.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินภายใน ประเทศประมาณ 6,820 เที่ยวบิน ลดลง 2.79% และเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 2,490 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 123.14%และคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 103.07% แบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศประมาณ 843,220 คน เพิ่มขึ้น 62.08% และผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 238,800 คน เพิ่มขึ้น 1,798.07%ซึ่งจากประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2565 จะเห็นว่า เที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ,ดอนเมือง,ภูเก็ตนั้น เพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยที่ สุวรรณภูมิ คาดว่าจะมีเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 1,790 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 70.52% และมีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 160,300 คน เพิ่มขึ้น 1,179.37% ส่วน ดอนเมืองมีเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 270 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 396.30% มีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 25,770 คน เพิ่มขึ้น 122,595.24% ขณะที่สนามบินภูเก็ตมีเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 400 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 2,984.62% และมีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 48,400 คน เพิ่มขึ้น 156,048.39%สำหรับการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยเฉพาะในด้านมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 AOT ได้กำชับเจ้าหน้าที่และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามมาตรการ VUCA ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ (1) Vaccine ฉีดครบ ลดป่วยหนัก (2) Universal Prevention ป้องกันตนเองตลอดเวลา สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง (3) Covid Free Setting Area, District, Community สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และ (4) Antigen Test Kit (ATK) พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ หรือมีอาการทางเดินหายใจ นอกจากนั้น AOT ยังได้จัดพนักงาน และแม่บ้านทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning บริเวณจุดสัมผัสต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสร่วมกันนอกจากนี้ ทอท.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกอัจฉริยะ (Smart Travel) เพื่อตอบสนองการเดินทางแบบชีวิตวิถีใหม่ (Transport New Normal) โดยได้นำระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing Systems : CUPPS) มาให้บริการผู้โดยสารในกระบวนการพิธีการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินทั้ง 6 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้มีการเริ่มใช้งานบางระบบแล้ว ได้แก่ เครื่อง CUSS (Common Use Self Service) สำหรับเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ และเครื่อง CUBD (Common Use Bag Drop) สำหรับโหลดกระเป๋าสัมภาระด้วยตนเอง ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการรอคิวเช็กอิน และลดความหนาแน่นบริเวณเคาน์เตอร์เช็กอินอย่างไรก็ตาม ที่สนามบินสุวรรณภูมินั้น มีศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ประสานงาน หรือศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัยในสนามบิน โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประจำศูนย์ฯ ตลอดเทศกาล รวมถึงมีมาตรการด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและตอบสนองสถานการณ์ได้ทันท่วงที และในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย ได้เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจพื้นที่และรักษาความปลอดภัยคู่ไปกับการตรวจตราผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง