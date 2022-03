'Hi Pork' แฟรนไชส์ธุรกิจอาหารสุดฮิต! สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ ส่งความอร่อยหมูพรีเมียมทั่วไทย

บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารในเครือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภายใต้แบรนด์ FIVE Star (ห้าดาว) ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทย ซึ่งประสบความสำเร็จมากกว่า 30 ปี มีการเติบโตถึง 6,000 สาขาทั่วประเทศ และ 1,600 สาขาในต่างประเทศ เปิดร้านภายใต้แนวคิดโดยนำ 'เนื้อหมู' วัตถุดิบพรีเมียมมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆ ไม่ว่าจะปิ้ง ย่าง หรือทอด เสิร์ฟคู่กับข้าว พร้อมของกินเล่น ตอบโจทย์คนไทยที่นิยมรับประทานเนื้อหมู ได้สัมผัสความอร่อยฟิน เติมเต็มทุกมื้อในราคาสุดคุ้มกล่าวว่า ชื่อ 'Hi Pork' มาจากความต้องการสร้างแบรนด์ให้ดูเป็นมิตร เหมือนคำทักทายที่อบอุ่น 'Hi' เชิญชวนให้ทุกคนมาลิ้มลองอาหารของร้าน ซึ่งนอกจากรสชาติอร่อย ในราคาที่คุ้มค่าแล้ว หัวใจสำคัญของ 'Hi Pork' คือ P - Premium คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีคุณภาพพรีเมียม สด สะอาด ปลอดภัย จากซีพีเอฟ, O - Operation เคร่งครัดในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ฟาร์มสู่จาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ, R - Reduce ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ K - Keep quality รักษาคุณภาพ มาตรฐานส่งออก มั่นใจทุกเมนูหมู เคล็ดลับเหล่านี้ทำให้เราได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการบริโภค การมองหาช่องทางเพิ่มรายได้ 'Hi Pork' จึงเป็นอีกทางเลือกแก่ผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจ บริษัทฯ จึงเร่งขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ปรับกลยุทธ์เฟ้นหาทำเลที่ใกล้แหล่งชุมชนมากที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ"บริษัทฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจแฟรนไชส์ FIVE Star เป็นพี่เลี้ยงดูแล ช่วยเหลือ และแนะนำทุกขั้นตอนให้แก่ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างใกล้ชิด เช่น การอบรมบริหารจัดการร้าน การออกแบบร้านเตรียมพร้อมสำหรับเปิดกิจการ กิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการใช้สูตรอาหารและซื้อวัตถุดิบสินค้าต่างๆ การันตีด้วยความสำเร็จของผู้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 80 สาขา ภายใน 1 ปี และในปี 2565 ตั้งเป้าขยายเพิ่มเติมอีก 250 สาขาทั่วประเทศ หากสนใจและกำลังมองหาธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ ด้วยเงินลงทุนเพียงหลักหมื่นบาท ติดต่อได้ที่ CPF Consumer Center โทร. 0-2800-8000 หรือ https://fivestar.in.th/franchise/hi-pork/ หรือ Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/hiporkofficial/ ” นายสุนทรกล่าวเน้นรูปแบบ Glass House พื้นที่ห้องแอร์สำหรับนั่งรับประทานภายในร้าน พร้อมเมนูหลากหลาย เช่น สามชั้นทอดน้ำปลา, หมูกรอบชาชู, ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้ง, ขาหมูเยอรมัน พร้อมทั้งเมนูข้าวต่างๆ ทั้ง ข้าวหมูเกาหลี ข้าวหมูกรอบจี๊ดจ๊าด ข้าวหมูทอดยำ เป็นต้น สำหรับโปรโมชันพิเศษ! เริ่มที่ ขาหมูเยอรมันบิ๊กไซส์เกรดพรีเมียม เพียง 199 บาท (จากปกติ 250 บาท), เซตขาหมูเยอรมัน พร้อมเฟรนช์ฟรายส์และโค้ก เพียง 209 บาท (จากปกติ 300 บาท), ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้ง ราคา 199 บาท (ปกติ 250 บาท) ส่วนสายข้าวกล่องอิ่มทันใจ เช่น ข้าวหมูย่าง+ไก่ยอ, ข้าวหมูกรอบจี๊ดจ๊าด และข้าวหมูทอดยำแซ่บ ในราคาเพียง 49 บาทเท่านั้น! รวมถึง ชุดหมูคุโรบูตะ พร้อมข้าวเหนียว เหลือเพียง 39 บาท (จากปกติ 50 บาท) ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค. 2565 สั่งผ่านช่องทาง Star Delivery ตรวจสอบสาขาได้ที่ : https://fivestar.in.th/deliverylocation/ หรือแอปพลิเคชันดีลิเวอรี Grab หรือติดตามรายละเอียด พร้อมโปรโมชันต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ : Facebook Fanpage : hiporkofficial