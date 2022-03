“ซาบีน่า” ปั้น ‘เฟรนด์ลี่ เอิร์ธ” ลุยชุดชั้นในยั่งยืนเป้ารายได้5% ผู้

ผู้จัดการรายวัน360 -SABINAเดินหน้าตลาดสินค้ากลุ่มยั่งยืน (Sustainable Product) เปิดตัวชุดชั้นในคอลเลคชั่น ‘เฟรนด์ลี่ เอิร์ธ” (Friendly Earth) เน้นวัตถุดิบ-กระบวนการผลิต ‘เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’ ตอบโจทย์ลูกค้าสายแฟชั่นรักษ์โลก ตั้งเป้าปี 2566 ผลิตสินค้ากลุ่มยั่งยืนในสัดส่วน 5% ของสินค้าทั้งหมดนางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในแบรนด์ “ซาบีน่า” เปิดเผยว่า “ซาบีน่า” แบรนด์ชุดชั้นในของคนไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนให้ความใส่ใจในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกการสวมใส่ ช่วยลดการสร้างผลกระทบต่อโลกใบนี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ We care for your EVERYWEAR จากความมุ่งมั่นดังกล่าวได้เผยโฉมให้เห็นครั้งแรกในรูปแบบแคปซูล คอลเลคชั่นในชื่อ “เฟรนด์ลี่ เอิร์ธ” (Friendly Earth) ซึ่งเป็นคอลเลคชั่นพิเศษที่ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังคงคุณภาพ ความสบาย และดีไซน์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของซาบีน่า“ต้องยอมรับว่าหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมคืออุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่น ที่ถึงแม้จะมาไวไปไวแต่กลับทิ้งร่องรอยผลกระทบ และขยะบนโลกมหาศาล ซาบีน่าในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในรายใหญ่ในประเทศไทย จึงมองหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากการผลิต พร้อมหยิบยกความยั่งยืนเป็นวาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ทำการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งชุดชั้นในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแค่เรื่องของวัสดุเท่านั้นที่เราให้ความสำคัญ แม้แต่ขั้นตอนการผลิตเราก็ไม่ได้ละเลย ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่ผลิตมาจากเส้นใยรีไซเคิล โดยนำเส้นด้ายที่เป็นวัตถุดิบเหลือใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมารีไซเคิลเป็นผ้า นำมาผลิตเป็นชุดชั้นในเพื่อลดการใช้วัตถุดิบที่สร้างขึ้นมาใหม่”นอกจากนี้ เรายังดูแลถึงขั้นตอนการผลิต เพราะเราตระหนักถึงความสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรและพลังงานจากการย้อมสีผ้า เนื่องจากต้องใช้น้ำในปริมาณมาก และยังเต็มไปด้วยสารเคมีหลายชนิด ดังนั้น ในคอลเลคชั่น “เฟรนด์ลี่ เอิร์ธ” (Friendly Earth) ทางแบรนด์จึงเปลี่ยนมาใช้วิธีการย้อมผ้าที่เรียกว่า Light on Water หรือกระบวนการย้อมแบบประหยัดน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำสะอาด และลดการสร้างมลพิษจากการย้อมผ้า ขณะที่อีกหนึ่งขั้นตอนที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การใช้ “สีพิมพ์รักษ์โลก” ที่เรามั่นใจว่า ไม่มีการปล่อยน้ำเสีย หรือสารเคมีใด ๆ ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยในทุกขั้นตอน ซาบีน่ามุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ กระบวนการผลิตสินค้าแฟชั่น เพื่อก่อให้เกิดการผลิตแบบยั่งยืน (Sustainable Production) และเพื่อให้ชุดชั้นในคอลเลคชั่น “เฟรนด์ลี่ เอิร์ธ” (Friendly Earth) เป็นชุดชั้นในที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์ลูกค้าสายแฟชั่นที่รักษ์โลกอย่างแท้จริง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด SABINAทั้งนี้ SABINA ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนสินค้ากลุ่มที่เน้นความยั่งยืน (Sustainable Product) ให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 5% ของสินค้าทั้งหมด โดยมีเป้าหมายจะทำให้สำเร็จภายในปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งบริษัทฯ และลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการดูแลโลกไปด้วยกันสำหรับคอลเลคชั่น “เฟรนด์ลี่ เอิร์ธ” (Friendly Earth) ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มรักษ์โลกวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ซาบีน่า ช็อป รวมถึงเคาน์เตอร์ซาบีน่า ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และซาบีน่าออนไลน์