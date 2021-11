JOOX แทคทีม High Cloud Entertainment สานต่อโปรเจกต์ยักษ์ “HIGH CLOUD ENTERTAINMENT Presents LIGHT UP IN THE STORM Powered by JOOX”เตรียมขนทัพศิลปินยกค่ายมาไลฟ์คอนเสิร์ต ระเบิดความมันแบบจัดเต็มพร้อมชวนคนไทยมาสนุก และปลุกกระแส T-POP ให้กลับร้อนแรงอีกครั้งJOOX แอปมิวสิคคอมมูนิตี้สำหรับคนรักเสียงเพลงอันดับ 1 ของไทย เดินเกมกลยุทธ์ Content & Partnership สานต่อความร่วมมือกับ High Cloud Entertainment ค่ายเพลงน้องใหม่มากประสบการณ์ที่กำลังมาแรงที่สุดในปี 2021 หลังประสบความสำเร็จกับการจับมือส่งเพลงดังมากมายมาให้แฟนๆ ได้ฟังแบบ เอ็กซ์คลูซีฟก่อนใครที่ JOOX ล่าสุด ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีครั้งใหม่ ผ่านโปรเจกต์ “High Cloud Entertainment Presents ‘LIGHT UP IN THE STORM’ Powered by JOOX” จัดไลฟ์คอนเสิร์ตแบบยิ่งใหญ่ยกค่ายครั้งแรก! เตรียมขนทัพศิลปินกว่า 20 ชีวิต นำทีมโดย F.HERO (กอล์ฟ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก), PIMRYPIE (พิมรี่พาย), TXRBO (เทอร์โบ), PEARWAH (แพรวา), BOOM BOOM CASH (บูม บูม แคช), WHAWHA (หว่าหวา) และอีกมากมาย มาระเบิดความมัน สาดความสนุกให้คนไทยได้ชมฟรี! ที่ JOOX Music Application ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคมนี้นายกฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) และผู้บริหาร JOOX ประเทศไทย กล่าวว่า “กลยุทธ์ Content & Partnership เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ JOOX สามารถส่งมอบประสบการณ์ทางดนตรีที่หลากหลายให้แก่ผู้ใช้งาน และสร้างสีสันใหม่ๆ ให้กับวงการเพลงอยู่เสมอ โดยที่ผ่านมา เราได้ผนึกความร่วมมือกับหลากหลายพันธมิตร ล่าสุดจับมือ High Cloud Entertainment ผสานความร่วมมือสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีให้วงการเพลงไทยคึกคักอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการส่งซิงเกิลสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แฟนเพลงได้ฟังก่อนใครที่แรกที่ JOOX อาทิ Mirror Mirror เพลงแรปคอลแลปสุดปัง ของ F.HERO x MILLI Ft. Changbin (ชางบิน) Stray Kids ที่พอปล่อยออกมาก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ทันที รวมถึงเพลง Money Honey ของ F.HERO x URBOYTJ Ft. MINNIE ((G)I-DLE) ซึ่งเพลงนี้ ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี ในกลุ่มแฟนเพลง K-pop ในบ้านเรา เนื่องจากมีไอดอลสาวไทย ‘มินนี่ณิชา ยนตรรักษ์’ ผู้เป็นเมนโวคอลหรือเสียงหลักของเกิร์ลกรุ๊ปหลากสัญชาติวง (G)I-DLE ในสังกัดค่าย Cube Entertainment ของเกาหลีใต้มาร่วมฟีเจอริง ซึ่งเพลงนี้ครองอันดับ 1 บน Thailand Top100 by JOOX ชาร์ต ถึง 2 สัปดาห์ติดต่อกัน”“และมาในครั้งนี้ กับโปรเจกต์ล่าสุด อย่าง โปรเจกต์ “High Cloud Entertainment Presents ‘LIGHT UP IN THE STORM’ Powered by JOOX” ที่เราร่วมกันจัดไลฟ์คอนเสิร์ตผ่าน JOOX ยกความมันมาไว้บนออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนสามารถสนุกไปกับคอนเสิร์ตได้จากที่บ้าน หรือทุกๆ ที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของสถานการณ์โรคระบาด รวมถึงสามารถรับชมได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย”ด้านนายณัฐวุฒิ ศรีหมอก (F.HERO) CEO and Executive partner ค่าย High Cloud Entertainment เผยว่า “High Cloud Entertainment เป็นค่าย T-POP ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยที่เป็นเมนสตรีม เน้นความเป็น POP ที่ผสานกับแนวเพลงอื่นๆ เราอยากครีเอทเพลงใหม่ๆ ไม่จำกัดแนว และคนไทยกลุ่มแมสสามารถฟังได้ทุกคน รวมถึงอยากผลักดัน T-POP ให้เติบโตไปสู่เวทีโลก แต่การจะก้าวกระโดดไปให้ถึงเป้าหมายเพียงคนเดียวคงเป็นไปไม่ได้ เราจึงต้องมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมาเสริมพลัง จึงผนึกกำลังกับ JOOX แอปมิวสิคคอมมูนิตี้อันดับหนึ่งของไทย ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง และสามารถเข้าถึงแฟนเพลงทุกเพศ ทุกวัย ทุกเซกเมนต์ โดยโปรเจกต์นี้ ถือเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งแรกของครอบครัว High Cloud ซึ่งเราตั้งใจจะมอบเสียงเพลงแทนพลัง สร้างความสุข และรอยยิ้มให้คนไทย หลังจากที่ต้องอดทน และต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 อันยาวนาน โดยเราขนทัพศิลปินทั้งค่ายกว่า 20 คน มาสาดพลังบน JOOX แบบจัดเต็มต่อเนื่องทุกคืนวันศุกร์ เริ่มไลฟ์แรกวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้”ไลน์อัพศิลปิน “HIGH CLOUD ENTERTAINMENT Presents LIGHT UP IN THE STORM Powered by JOOX”ที่จะมาไลฟ์คอนเสิร์ต• 12 พฤศจิกายน ด้วย TXRBO, PEARWAH, WHAWHA และ Try Hard Being (THB)• 19 พฤศจิกายน สนุกไปกับ BOOM BOOM CASH และ DON’T TRY THIS AT HOME (DTTAH)• 26 พฤศจิกายน พบกับ F.HERO และ BEAR KNUCKLE• 3 ธันวาคม พบกับเซอร์ไพรส์คอนเสิร์ตพิเศษจาก PIMRYPIE และทัพศิลปินจากค่าย High Cloud Entertainment มาไว้ให้แฟนๆ ได้ติดตามกันข้ามเดือนกันเลยทีเดียวติดตามชมกันได้ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทาง JOOX music application และ Facebook High Cloud Entertainment“เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนเพลงทุกคน รวมถึงยังช่วยปลุกกระแสความนิยมแนวเพลง T-POP ให้คึกคักยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคต JOOX และ High Cloud จะเดินหน้าสร้างสีสันใหม่ๆ ออกมาเซอร์ไพรส์แฟนเพลงอย่างต่อเนื่อง และจะร่วมกันรันวงการ T-POP และเพลงไทยทุกๆ แนวไปสู่เวทีระดับสากล” นายกฤตธีกล่าวปิดท้าย