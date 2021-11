“ABBA” วงดังระดับตำนานกลับมาอีกครั้งในรอบเกือบ 40 ปี กับอัลบั้มใหม่ “Voyage”

ถือเป็นอีกหนึ่งการคัมแบ็คครั้งใหญ่ในรอบเกือบ 40 ปี ของวงระดับตำนานอย่าง “ABBA” (แอ็บบ้า) กับบทเพลงใหม่ “Just A Notion” เพลงที่ 3 จากอัลบั้ม “Voyage” ที่มีกำหนดปล่อยออกมาในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นี้ โดยที่ก่อนหน้านี้ “ABBA” ได้ปล่อยเพลงอย่าง “I Still Have Faith In You” และ “Don’t Shut Me Down” ออกมาให้แฟนเพลงได้เพลิดเพลินกัน“Just A Notion” เป็นบทเพลงที่อบอวลไปด้วยความสุขและความหวังว่ามันสามารถช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้คนในยามมืดมิดBjörn Ulvaeus หนึ่งในสมาชิกวง ABBA พูดถึงเพลง Just A Notion ว่า “Wikipedia บอกว่าเพลงนี้ถูกอัดขึ้นในเดือนกันยายนปี 1978 ซึ่งมันก็ถูกต้องแล้ว พอมองย้อนกลับไป มันเป็นเพลงที่ดีและมีเสียงร้องที่ยอดเยี่ยม เราเคยเล่นเพลงนี้ให้สำนักพิมพ์ในฝรั่งเศสและไม่กี่คนที่เราเชื่อใจให้ฟังกัน“เท่าที่ผมจำได้พวกเขาชอบมันมาก ตอนนี้ Benny ได้บันทึกเสียงดนตรีใหม่ที่เราได้ใส่เสียงกลองและกีตาร์เข้าไป แต่เสียงร้องทั้งหมดมาจากเพลงต้นแบบในปี 1978 และ สิ่งที่เราวางแผนที่จะทำกับอัลบั้ม Voyage ในปี 2022 คือ เราจะมีวงดนตรีเล่นเพลงสด แต่เสียงร้องทั้งหมดจะเอามาจากเสียงบันทึกเก่า” กล่าวสำหรับอัลบั้ม Voyage ที่แฟนเพลงรอคอย ประกอบไปด้วย 10 เพลงใหม่ กับแนวดนตรีในสไตล์ ABBA ผสมกับความร่วมสมัย ซึ่งทาง Benny Andersson และ Björn Ulvaeus ได้เคยไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้มนี้ที่ลอนดอน พร้อมทั้งมีการไลฟ์สตรีมไปทั่วโลก โดยมีคนดูไลฟ์แบบเรียลไทม์กว่า 3 แสนคน ซึ่งทั้งคู่ก็ได้เผยว่า ในอัลบั้ม Voyage พวกเขายังเลือกโปรดิวซ์เพลงเองทั้งหมดเหมือนชุดก่อน ๆนอกจากนี้เมื่อเดือนที่แล้ว สมาชิกวง ABBA ทั้ง 4 คนอย่าง Agnetha, Björn, Benny และ Anni-Frid ได้คอนเฟิร์มกับแฟน ๆ ทั่วโลกว่าพวกเขากลับมาแล้วหลังจากผ่านมาถึงเกือบ 40 ปี พร้อมกับอัลบั้มใหม่และคอนเสิร์ตในรูปแบบแปลกใหม่ที่จะได้เห็นพวกเขาแสดงในรูปแบบดิจิทัลอวตาร คอนเสิร์ตจะจัดขึ้นที่ Queen Elizabeth Olympic Park ใน Londonวันนี้วง ABBA ได้ประกาศออกมาว่าตั๋วคอนเสิร์ต ABBA Voyage จะจัดจำหน่ายในวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้คอนเสิร์ต ABBA Voyage จะเปิดรอบแรกในวันที่ 27 มีนาคม ปี 2022 และจะได้เห็น วง ABBAแสดง ในเวอร์ชั่ดิจิทัล พร้อมกับ เพลงฮิตและเพลงโปรดของใครหลาย ๆ คนรวมไปถึงเพลงใหม่ของพวกเขา ‘I Still Have Faith in You’ and ‘Don’t Shut Me Down’ ร่วมกับ วงดนตรีสด ที่มี James Righton อดีตมือคีย์บอด ของวง Klaxons และ นักร้องที่มีชื่อเสนอเข้าชิงรางวัล BRIT อย่าง Little Boots มาร่วมด้วยส่วนตั๋วที่จัดจำหน่ายเพิ่มสำหรับคอนเสิร์ต ABBA Voyage นั้นจะเปิดให้จอง ตั้งแต่ 10 โมงเช้าของวันที่ 3 พฤศจิกายนทางถึง 4 ธันวาคม 2022 abbavoyage.comABBA เป็นหนึ่งในวงดนตรีชื่อดังกระฉ่อนโลกแห่งยุค 70s-80s กับดนตรีสไตล์ยูโรป็อปและดิสโก้ พวกเขาก่อตั้งวงตั้งแต่ปี ค.ศ.1972 มีสมาชิก 4 คน เป็นชาย 2 หญิง 2 ประกอบด้วย Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson และ Anni-Frid LyngstadABBA เป็นหนึ่งในวงดนตรี ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกวงหนึ่ง พวกเขามีเพลงฮิตติดชาร์ตมากมาย โดยมียอดขายมากกว่า 500 ล้านก็อปปี้ทั่วโลก ถือเป็นหนึ่งในศิลปินที่มียอดขายมากที่สุดวงหนึ่งตลอดกาลของโลกABBA มีผลงานสตูดิโออัลบั้มทั้งหมด 8 ชุด มีบทเพลงดัง ๆ อาทิ Dancing Queen, I Have A Dream, Take A Chance On Me, Gimme! Gimme! Gimme!, Ring Ring, Move On และ Our Last Summer เป็นต้นวง ABBA ได้แยกวงกันไปในปี 1982 แต่ก็ได้ทิ้งผลงานเลื่องชื่อเอาไว้ให้กับแฟนเพลง กระทั่งพวกเขาได้กลับมารวมตัวทำดนตรีกันอีกครั้งในรอบเกือบ 40 ปี กับอัลบั้มใหม่ “Voyage” ซึ่งแฟนเพลงวงนี้ทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง