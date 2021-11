GQ ผนึก ลาซาด้า รุกตลาดอีคอมเมิร์ซ ดันแคมเปญ11.11 ดีลเด็ดแห่งปี ดูดีกลับออฟฟิศ ส่งโปรโมชั่นจัดเต็มเอาใจนักช้อปทำงานที่บ้านนานนับปี กลับออฟฟิศทั้งที ต้องดูดีทั้งตัว! GQ ผนึก ลาซาด้า ประเทศไทย ดันแคมเปญ 11.11 ดีลเด็ดแห่งปี ดูดีกลับออฟฟิศ ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตขาว GQWhite™ Shirt, กางเกงสแล็ค GQ PerfectPants™, เสื้อโปโล GQ PerfectPolo™ เเละกางเกงใน GQ CoolTech™ เพื่อตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์แห่งปี ร่วมคืนกำไรพร้อมส่งต่อความคุ้มค่าให้นักช้อปทั่วประเทศ กับแคมเปญที่ทุกคนรอคอย Lazada 11.11 Our Biggest One-Day Sale ถูกสุดในรอบปี วันนี้วันเดียว 11 พ.ย. 2564 นี้เท่านั้น พร้อมมอบดีลส่วนลดและโปรโมชั่นที่สุดแห่งปี ที่ช่องทางออนไลน์เเละลาซาด้าGeorge Hartel ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สุภารา กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “การจับมือกันระหว่าง GQ และ Lazada บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ได้มอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นให้กับผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะเรามีสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ มีฟีเจอร์ที่หลากหลายที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โปรโมชั่นที่น่าดึงดูด ความน่าเชื่อถือ และกลยุทธ์ที่แตกต่าง ทำให้ธุรกิจของแบรนด์ยังคงขยายตัว ทางแบรนด์มั่นใจว่าการเป็นพันธมิตรกับ Lazada จะทำให้ฐานลูกค้าบนอีคอมเมิร์ซเพิ่มมากขึ้น ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง และหวังว่า GQ จะได้เป็นแบรนด์นวัตกรรมเสื้อผ้าอันดับหนึ่งบน Lazada อย่างมั่นคงและยั่งยืน”นางสาวธนิดา ซุยวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ลาซาด้าขอขอบคุณแบรนด์ LazMall ที่ร่วมมือกับเรา ในการมอบโปรโมชั่นที่ดีที่สุดของปีใน Lazada 11.11 Our Biggest One-Day Sale ซึ่งถือเป็นการตอบแทนและคืนกำไรให้กับนักช้อปไทยอย่างแท้จริง GQ ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์พันธมิตรสำคัญของลาซาด้า ที่ได้นำสินค้า innovative เข้ามาวางขายในแพลตฟอร์มของลาซาด้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และความตื่นเต้นให้แก่นักช้อป เรามั่นใจว่าดีลพิเศษและโปรโมชั่นจากสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ของ GQ จะช่วยมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งอันเหนือระดับและคุ้มค่าที่สุดให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน”ห้ามพลาดกับความคุ้มและความพิเศษที่สุดในรอบปี! พบสินค้า GQ ลดสูงสุด 95% และคูปองลดเพิ่ม 1,111.- พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ Lazada 11.11 นี้รับฟรีทันที กางเกงในไข่เย็น GQ Cool Tech New Normal มูลค่า 499.- เมื่อซื้อเสื้อเชิ้ต GQWhiteรับฟรีเสื้อยืดคอกลมสะท้อนน้ำสีเทา มูลค่า 199 บาท เมื่อซื้อ GQMax™ Mask หน้ากากกันฝุ่น PM2.5 2 ชิ้นเสื้อยืดเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิร่างกาย GQColor™ ลดเหลือ 99 บาท (จาก 1,290 บาท)และอย่าลืมเก็บคูปองส่งฟรีทั่วไทยและลาซาด้าโบนัส ลด 50 บาท ทุกๆ 500 บาท ใน Lazada 11.11 Our Biggest One-Day Sale ถูกสุดในรอบปี วันนี้วันเดียว วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ลาซาด้าเท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.lazada.co.th/shop/gqsize/ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Social Media ทุกช่องทางของ GQ Apparelfacebook.com/GQApparelinstagram.com/gqapparel_officialtwitter.com/gq_appareltiktok.com/@gqapparel