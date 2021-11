“ลาซาด้า 11.11” เป้าโต60% ลุ้นทุบสถิติ คาดมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยปีนี้ทะลุ 3 แสนล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - ลาซาด้า ประเทศไทย เปิดตัวมหกรรมช้อปแห่งปี “Lazada 11.11 Our Biggest One-Day Sale ถูกที่สุดในรอบปี วันนี้วันเดียว” ที่มาพร้อมดีลสุดยิ่งใหญ่ที่จะช่วยผู้บริโภคชาวไทยในการปรับตัวสู่วิถีชีวิตแบบ ‘นิวนอร์มอล’ กันอีกครั้งนางสาวธนิดา ซุยวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้กลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง พร้อมทั้งมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลาซาด้าเล็งเห็นความสำคัญของการช่วยให้ทั้งผู้ขายและนักช้อปสามารถปรับตัวและกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติได้อีกครั้งอย่างเร็วที่สุด ซึ่งปี2564นี้ลาซาด้าคาดหวังการเติบโตเกิน 100%โดยจากข้อมูลของเคเครีเสิร์ชมีการประเมินกันว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยปี2564 นีี้ จะมีมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท เป็นสัดส่วน 8% ของตลาดค้าปลีกในไทย และจะเติบโตเฉลี่ย 20% ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5 ปี และคาดว่าภายในปี 2568 ตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยโดยรวมจะมีมูลค่ากว่า 7.5 แสนล้านบาทสำหรับแคมเปญ 11.11 ลาซาด้าเป็นผู้ริเริ่มแคมเปญนี้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2555 และได้รับผลตอบรับอย่างดีจากเหล่านักช้อป โดยมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกว่า 6,500 เท่า และจำนวนผู้ซื้อเพิ่มขึ้น 4,200 เท่าในปีแรก สำหรับปี2564นี้ เนื่องจากผู้คนยังคงซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น เราจึงตั้งเป้าแคมเปญ 11.11 ปีนี้ทจะเติบโตกว่าปีที่แล้ว 60% พร้อมทั้งคาดว่าจะได้เห็นการทุบสถิติอีกครั้งในปีนี้ โดยเฉพาะในสินค้าหมวดแฟชั่นและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเมื่อปีที่แล้ว แคมเปญ 11.11 มียอดออเดอร์สั่งซื้อ 6 ล้านออเดอร์ใน 1 วัน, ในช่วง 3 นาทีแรกมียอดขายรวม 11ล้านบาท , ในช่วง 2 ชั่วโมงแรกมียอดขายรวม 1,000 ล้านบาทนอกจากนี้ เรายังต่อยอดโครงการ LazadaCARES ที่ริเริ่มขึ้นในช่วงแคมเปญ 9.9 ซึ่งเราจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากปราศจากน้ำใจของเหล่านักช้อป การสนับสนุนจากแบรนด์ต่างๆ ที่มาร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ และความช่วยเหลือของมูลนิธิที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ กับเรา รวมถึงทุกท่านที่จะเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้ในอนาคตด้วยไฮไลต์สำคัญของ “Lazada 11.11 Our Biggest One-Day Sale ถูกที่สุดในรอบปี วันนี้วันเดียว แคมเปญ “Lazada 11.11 Our Biggest One-Day Sale ถูกที่สุดในรอบปี วันนี้วันเดียว” รวบรวมสินค้ามากมายจากทุกหมวดหมู่ในราคาที่ถูกที่สุดแห่งปี พร้อมด้วยส่วนลดมากมายที่จะช่วยให้เหล่านักช้อปประหยัดได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น• ส่วนลดสูงสุด 90% สำหรับสินค้าทุกประเภทบนแพลตฟอร์ม• คูปองส่วนลดพิเศษจากลาซาด้าและผู้ขาย ที่มอบส่วนลดสูงสุด 1,111 บาท• ลาซาด้าโบนัส สะสมง่ายๆ และรับโบนัสทันที 50 บาท เมื่อช้อปครบทุกๆ 500 บาท สูงสุด 4,000 บาทต่อคน เริ่มสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 6-11 พฤศจิกายน และใช้ช้อปสินค้าที่ร่วมรายการได้ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น• คูปองส่งฟรีทั่วไทย• Crazy Brand Mega Offer ดีลลดราคาสุดคุ้มอันเป็นเอกลักษณ์จาก LazMall ที่จะมอบส่วนลดสูงสุดถึง 90% เฉพาะเที่ยงคืนถึงตี 2 ของวันที่ 11 พฤศจิกายน• Daily Cashback มอบเงินคืน 10% เมื่อซื้อสินค้า โดยสามารถใช้เครดิตเงินคืนได้โดยไม่มีการจำกัดระยะเวลาในการใช้ส่วนลด และยังสามารถใช้ร่วมกับคูปองและโค้ดส่วนลดอื่นๆ ได้อีกด้วยในช่วงแคมเปญ LazMall 9.9 Mega Brands Sale กล่อง LazadaCARES จำนวน 99,999 กล่องได้ถูกส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ผ่าน 9 องค์กรการกุศล ลาซาด้าจึงจะต่อยอดโครงการดังกล่าวกับแคมเปญ 11.11 นี้ด้วยเช่นกัน โดยในครั้งนี้ กล่อง LazadaCARES จะบรรจุอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ที่จำเป็น เช่น ชุดตรวจ RT-Antigen เครื่องวัดออกซิเจน ปรอทวัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ซึ่งจะมีการส่งต่อให้กับผู้ที่เดือดร้อนผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆ ได้แก่ กลุ่มจิตอาสา Food For Fighters มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เราต้องรอด และเส้นด้าย ผู้บริโภคสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ผ่านการเปลี่ยนเหรียญ LazCoins จำนวน 11 เหรียญเป็นกล่อง LazadaCARES 1 กล่อง โดยพิมพ์คำว่า “LazadaCARES” บนแถบค้นหาของแอปพลิเคชันลาซาด้า หรือคลิก https://lzd.co/LazadaCARES11112มหกรรมช้อปปิ้งเมกะแคมเปญ 11.11 สำหรับประเทศไทยในปีนี้ร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ ทั้งทรูมันนี่ (TrueMoney) บริษัทด้านฟินเทคชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดีแทค (dtac) หนึ่งในผู้ให้บริการสัญญาณการสื่อสารไร้สายชั้นนำของไทย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถใช้บริการบนแพลตฟอร์มลาซาด้าได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นการร่วมมือกับทรูมันนี่จะทำให้เหล่านักช้อปสามารถใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ท (TrueMoney Wallet) และฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สมาร์ทเพย์ (Smart Pay) เพื่อใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มลาซาด้าได้อย่างสะดวกสบายผ่านทางบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยไม่จำเป็นต้องเติมเงินก่อนการใช้จ่ายนอกจากนี้ ยังมีโปรโมชันพิเศษสำหรับแคมเปญ 11.11 รออยู่อีกมากมาย เช่น การมอบส่วนลดสูงสุดถึง 1,111 บาท โดยตลอดแคมเปญ 11.11 นี้ ทรูมันนี่ วอลเล็ทมอบส่วนลดแบบจัดเต็มรวม 5.8 ล้านบาทลาซาด้ายังจับมือกับดีแทค ให้ผู้ขายบนลาซาด้าสามารถสมัครแพ็กเกจรายเดือนที่จะช่วยให้ผู้ขายสามารถประหยัดเงินค่าโทรและค่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการทำธุรกิจผ่านดีลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่อั้นแบบเต็มสปีดและบริการโทรฟรีทุกเครือข่าย สำหรับผู้ขายใหม่บนลาซาด้าที่สมัครแพ็กเกจกับดีแทคยังจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากลาซาด้า เช่น ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 0% เป็นเวลาสามเดือน และการรับเครดิต Sponsored Discovery จำนวน 1,000 บาท โดยเติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท