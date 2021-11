FIVE STAR-STAR coffee ขยายสาขาทั่วไทย สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น

กล่าวว่า ปัจจุบันร้าน FIVE STAR และ STAR coffee มีสาขาในประเทศไทยถึง 5,000 สาขา และในต่างประเทศอีกกว่า 3,000 สาขา โดยล่าสุดได้ขยายสาขาเพิ่มเติมในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ด้วยคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงเครื่องดื่มในราคาที่คุ้มค่า ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ร้าน FIVE STAR และ STAR coffee ยังเพิ่มเติมร้านสไตล์ Glasshouse เพื่อควบคุมคุณภาพความสด สะอาดในการจัดเสิร์ฟสินค้ามากขึ้น รวมทั้งการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างชัดเจน และการทำ Delivery ภายใต้ชื่อ Star Deliveryร้านใหม่ทั่วทุกภาคของไทย เช่น ร้าน FIVE STAR สาขาไทวัสดุ สุขาภิบาล 3 กรุงเทพฯ สาขาโลตัสตลาดหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และสาขาโลตัสเขาช่องพราน จ.ราชบุรี ให้บริการอาหารพร้อมรับประทานมากกว่า 30 เมนู เช่น ไก่ย่างห้าดาว ไก่ทอดห้าดาว ไก่จ๊อห้าดาว เมนูข้าว และอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่เหมาะสม เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. ส่วนร้าน FIVE STAR & STAR coffee สาขาหน้าโรงพยาบาลลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน และสาขาวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เปิดร่วมกับร้าน STAR coffee ภายในตกแต่งสวยงาม มีเมนูเครื่องดื่มร้อน เย็น และปั่น ในราคามิตรภาพ การันตีด้วยมาตรฐานจากซีพีเอฟ พร้อมชูนโยบาย “รักษ์โลก” ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแก้วไบโอพลาสติกและหลอดไบโอพลาสติกที่ทำจากพืช ย่อยสลายในธรรมชาติได้ 100% ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ชื่นชอบกาแฟและใส่ใจสิ่งแวดล้อมสำหรับโปรโมชันพิเศษ ได้แก่ เต้าหู้ปลา 2 ไม้ ในราคา 50 บาท แถมฟรี โค้ก 1 ขวด, ไก่กรอบ 2 ชิ้น ราคา 50 บาท (ปกติชิ้นละ 29 บาท) แถมฟรี โค้ก 1 ขวด, ไก่ย่างทรงเครื่องตัวละ 130 บาท แถมฟรี โค้ก 1 ขวด, เป็ดทอดเยอรมัน ครึ่งตัวละ 139 บาท (จากปกติ 175 บาท) ฟรี โค้กซีโร่ 1 ขวด, เป็ดพะโล้ ตัวละ 260 บาท (จากปกติ 300 บาท) และไก่ต้มน้ำปลา ตัวละ 139 บาท (จากราคาปกติ 150 บาท) ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2564 สามารถชำระผ่าน TrueMoney Wallet ลดสัมผัส แทนเงินสด ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ตอบโจทย์วิถีปกติใหม่ได้อย่างลงตัว“ธุรกิจร้าน FIVE STAR และ STAR coffee นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้คนไทยรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจมั่นคงและยั่งยืน ด้วยราคาแฟรนไชส์ที่ไม่สูง วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานจากโรงงาน พร้อมมีทีมงานการตลาดที่คอยให้คำปรึกษาและดูแลตลอดกิจการ สนใจธุรกิจ FIVE STAR ติดต่อได้ที่ โทร. 0-2800-8000 เว็บไซต์ https://fivestar.in.th/ และ LINE : @fivestarclass และธุรกิจ STAR coffee ติดต่อได้ที่ www.starcoffee.in.th” นายสุนทรกล่าวร้าน FIVE STAR และ STAR coffee ยังคงเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการ ตลอดจนเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างเข้าแถวชำระค่าสินค้า ส่วนพนักงานได้รับวัคซีนทั้งหมด 100% เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารอร่อย ปลอดภัยในทุกเมนู