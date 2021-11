SABINA ผนึก “ลาซาด้า” เดินหน้าปั๊มยอดขายส่งท้ายปี

SABINA เดินหน้าปั๊มยอดขายส่งท้ายปี ผนึก “ลาซาด้า” ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งแคมเปญลดแรงที่สุด ใน Lazada 11.11 Our Biggest One-Day Sale ถูกที่สุดในรอบปี ร่วมคืนกำไรพร้อมส่งต่อความคุ้มค่าให้นักชอปทั่วประเทศ วันที่ 11 พ.ย.นี้ วันเดียว พร้อมมอบดีลส่วนลดสูงสุดถึง 85% และส่วนลดเพิ่มสูงสุด 50% สินค้าราคาเริ่มต้นที่ 59 บาท พร้อมของแถมมากมายโดยเฉพาะ 2 ชั่วโมงแรกที่ “ลาซาด้า” เท่านั้น มั่นใจชุดชั้นใน “ซาบีน่า” ยังยืนหนึ่งในสินค้ากลุ่มแฟชั่น หลังคว้ายอดขายสูงสุดคว้าแชมป์แบรนด์ผู้หญิงอันดับหนึ่ง พร้อมรับกระแสเปิดประเทศดันยอดขายคึกคัก มั่นใจผลงานไตรมาส 4 ดีกว่าที่คาดนางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการส่งเสริมธุรกิจ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” เปิดเผยว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี 2564 นี้ SABINA พร้อมที่จะรุกตลาดอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านแฟชั่นชุดชั้นใน และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้านักชอปที่ให้การสนับสนุน “ซาบีน่า” อย่างดีมาตลอดทั้งปีล่าสุดบริษัทฯ ได้ผนึกความร่วมมือกับ “ลาซาด้า” ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการส่งแคมเปญใหญ่ที่สุดในรอบปีที่ทุกคนรอคอย Lazada 11.11 Our Biggest One-Day Sale ซึ่งจะเป็นการนำสินค้าคุณภาพดี ราคาสุดพิเศษ พร้อมจัดเต็มโปรโมชัน เช่น การเริ่มปล่อยคูปองให้นักชอปได้เก็บไว้เลือกใช้ลดสูงสุด 50% ร่วมกับโปรโมชันพิเศษ ราคาเริ่มต้นที่ 59 บาท พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 85% สำหรับการชอปปิ้งในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เพียงวันเดียว โดยเฉพาะในช่วง 2 ชั่วโมงแรก ที่จะมีของแถมสุดพิเศษให้นักชอปอีกด้วย“เรามั่นใจว่าแคมเปญ Lazada 11.11 Our Biggest One-Day Sale จะถูกใจนักชอปแน่นอน เพราะเป็นแคมเปญที่แรงที่สุดในรอบปีที่ “ซาบีน่า” และ “ลาซาด้า” จัดให้ และเชื่อมั่นว่าสินค้าของเรายังคงครองอันดับหนึ่งในหมวดสินค้าแฟชั่น และยังคงเป็นแบรนด์ผู้หญิงอันดับหนึ่งที่มียอดขายสูงสุดบนแพลตฟอร์มชอปปิ้งออนไลน์ ซึ่งแคมเปญนี้จะทำให้ภาพรวมของการจับจ่ายใช้สอยคึกคักมากขึ้นอย่างชัดเจน เพราะเราเชื่อว่าผู้บริโภคเริ่มมีความมั่นใจ โดยเฉพาะหลังจากการเปิดประเทศและสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น การฉีดวัคซีนสามารถทำได้เร็วขึ้นและกว้างขึ้น และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าจะค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อมีการนำเสนอแคมเปญที่โดนใจก็เชื่อว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าผลงานในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้จะดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ และทำให้เราสามารถประคับประคองผลงานตลอดทั้งปีนี้ไว้ได้ แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายอย่างหนักมาโดยตลอดก็ตาม” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการส่งเสริมธุรกิจ SABINA กล่าวนางสาวธนิดา ซุยวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า ลาซาด้ามุ่งมั่นสร้างประสบการณ์การชอปที่ดีที่สุดให้แก่นักชอปไทย ด้วยการนำเสนอดีลและโปรโมชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบรนด์ “ซาบีน่า” ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าแฟชั่นผู้หญิงชั้นนำที่เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของเรา และได้ร่วมมือนำเสนอโปรโมชันสุดพิเศษให้แก่นักชอปไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับแคมเปญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี Lazada 11.11 Our Biggest One-Day Sale ที่จะถึงนี้ เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างสถิติใหม่ของยอดขายในตลาดอีคอมเมิร์ซ และตอบโจทย์ความคุ้มค่าให้แก่นักชอปอย่างแน่นอน“ที่ผ่านมา ลาซาด้ามุ่งมั่นจัดแคมเปญสนับสนุนผู้ขายให้เข้าถึงผู้บริโภค และสร้างโอกาสเพิ่มยอดขายในช่วงปลายปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของนักชอป เช่น ความคุ้มค่า ความสะดวกสบายในการชอป และยังมอบความสนุกด้วยกิจกรรมความบันเทิงอัดแน่นในรูปแบบ Shoppertainment เพื่อมอบประสบการณ์การชอปที่เหนือกว่าให้แก่นักชอปลาซาด้าอีกด้วย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ ลาซาด้า กล่าวสำหรับนักชอปที่ไม่ต้องการพลาดแคมเปญ Lazada 11.11 Our Biggest One-Day Sale สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line official : @SabinaThailand หรือทาง Inbox Facebook Fanpage ของ Sabina Thailand หรือกดติดตามร้านค้า Sabina Flagship Store บน LazMall เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและโปรโมชันล่าสุด ได้ที่ https://m.sabina.co.th/Ffyscb