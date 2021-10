“ลาซาด้า” ส่งแคมเปญ “ตุนของใช้ที่จำเป็น”

ผู้จัดการรายวัน 360 - ลาซาด้าส่งแคมเปญช่วยนักชอปไทยตุนของใช้ที่จำเป็น ‘ยกมาทั้งห้าง! ส่งฟรีส่งไวถึงบ้าน’ บนลาซาด้า ซูเปอร์มาร์เกต พร้อมมอบ 99,999 กล่องแห่งความห่วงใย ภายใต้โครงการ LazadaCARES ถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม และวิกฤตโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยนางสาวธนิดา ซุยวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า “จากสถานการณ์อุทกภัยที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในหลายจังหวัด เราจึงเห็นความจำเป็นในการช่วยเหลือผู้บริโภคให้สามารถชอปสินค้าที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันแบบยกแพก ในราคาที่คุ้มค่า โดยแคมเปญ ‘ยกมาทั้งห้าง! ส่งฟรีส่งไวถึงบ้าน’ บนแพลตฟอร์มลาซาด้า ซูเปอร์มาร์เกต มอบข้อเสนอพิเศษให้นักชอปได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงรับส่วนลดพิเศษ ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดเงินในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ลาซาด้ายังคงยืนหยัดเคียงข้างผู้บริโภคชาวไทยในทุกสถานการณ์ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของเราในด้านการเป็นแพลตฟอร์มชอปปิ้งที่ใช้คุ้มค่า รวมถึงความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ที่มีเครือข่ายที่ครอบคลุมเพื่อสร้างประสบการณ์การชอปปิ้งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค”แคมเปญ ‘ยกมาทั้งห้าง! ส่งฟรีส่งไวถึงบ้าน’ บนลาซาด้า ซูเปอร์มาร์เกต มีไฮไลต์ดีลและโปรโมชัน เช่น• ส่วนลดสูงสุด 80% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ• คูปองจัดส่งฟรี เมื่อซื้อสินค้าเริ่มต้นที่ 9 บาท โดยรับส่วนลด 20 บาท เมื่อชอปครบ 49 บาท และส่วนลด 40 บาท เมื่อชอปครบ 99 บาท• ส่วนลดพิเศษสูงสุด 100 บาท เมื่อชอปครบ 599 บาท ในช่วงเวลา 10.00 น. ตลอดระยะเวลาแคมเปญ• ส่วนลด 15% เมื่อชอปครบ 99 บาท• ส่วนลด 12% เมื่อชอปครบ 299 บาท• ประหยัดกว่าเมื่อชอปสินค้าแบบยกแพกโดยข้อเสนอสุดพิเศษเหล่านี้ใช้ได้กับการซื้อสินค้าอุปโภคในหมวดหมู่ความงาม สุขภาพ แม่และเด็ก และสัตว์เลี้ยง ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษต่างๆ รวมทั้งคูปองจัดส่งสินค้าฟรี และส่วนลดพิเศษประจำวัน ทำให้แคมเปญนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อของใช้จำเป็นจำนวนมากไว้ใช้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมในปัจจุบันหลังจากที่แคมเปญ ‘LazMall 9.9 Mega Brands Sale ลดอลัง ปังทุกแบรนด์’ ประสบความสำเร็จไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีนักชอปเข้าร่วมแลก LazCoins เป็นกล่องแห่งความห่วงใย หรือ LazadaCARES boxes ที่บรรจุของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันจากการสนับสนุนของแบรนด์พันธมิตรเพื่อส่งต่อไปยังกลุ่มคนไร้บ้าน คนว่างงาน ผู้พิการ และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านองค์กรการกุศลทั้ง 9 องค์กร โดยหนึ่งในนั้นคือ Food For Fighters ที่ได้ช่วยส่งมอบกล่อง LazadaCARES จำนวน 99,999 กล่องให้แก่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยอีกด้วยนางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้ง Food For Fighters กล่าวว่า “Food For Fighters ในนามมูลนิธิคุวานันท์ได้พยายามรวบรวมน้ำใจจากคนไทยเพื่อช่วยเหลือทั้งบุคลากรด่านหน้าและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในขณะนี้เรามีชุมชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มาลงทะเบียนรับความช่วยเหลือกับมูลนิธิราว 2,000 ชุมชน โดยเราจะนำกล่องนี้ไปส่งต่อให้แก่ชุมชนต่างๆ ต่อไปเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ ในขณะเดียวกัน ก็จะขยายการช่วยเหลือของเราไปถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังแห่งความห่วงใยจากเรา ลาซาด้า รวมถึงคนไทยทุกคนจะมีส่วนช่วยให้สังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้”