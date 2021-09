ลาซาด้า ชู “Start It Up, Laz It Up” ลงทะเบียนเปิดร้านค้ารูปแบบใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - ลาซาด้า ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวโครงการ “Start It Up, Laz It Up” การลงทะเบียนเปิดร้านบนลาซาด้ารูปแบบใหม่ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ขายบนโซเชียล และเจ้าของธุรกิจที่มีหน้าร้าน ซึ่งกำลังมองหาช่องทางการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ลาซาด้ามีผู้ขายรายใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาลงทะเบียนเข้าระบบเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นทางดิจิทัล (Digital Confidence Index) 1 ซึ่งลาซาด้าจัดทำรายครึ่งปีเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ยังเผยว่า 70% ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มั่นใจว่าแบรนด์จะเติบโตขึ้นในอนาคตและมองเห็นโอกาสดีๆ ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2564นายวีระพงศ์ โก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคหันมาใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การช้อป กิน ทำงาน และเล่น เพื่อเป็นการตอบรับพฤติกรรมดังกล่าว หลายธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการขายมาสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระแสดิจิทัล และเพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปกับกระแสดังกล่าวและประสบความสำเร็จ จากสถิติของลาซาด้า มีจำนวนผู้ขายใหม่บนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19โดยสถิติล่าสุดจากแคมเปญ ‘LazMall 9.9 Mega Brands Sale ลดอลัง ปังทุกแบรนด์’ พบว่าผู้ขายมากกว่า 130,000 ราย ได้เข้าร่วมแคมเปญดังกล่าว โดยมีผู้ขายมากกว่า 50% ที่สามารถทำยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ ในประเทศไทยมีผู้บริโภคกว่า 7 ล้านคน เข้าใช้งานแพลตฟอร์มลาซาด้าภายใน 12 ชั่วโมงแรกของแคมเปญ ด้วยการตอบรับที่ดีเช่นนี้ เราจึงมุ่งหวังผลักดันผู้ประกอบการในไทยในการเข้าร่วมเป็นผู้ขายบนแพลตฟอร์มลาซาด้ามากขึ้น เพื่อเติบโตและขับเคลื่อนกระแสอีคอมเมิร์ซนี้ไปด้วยกัน” นายวีระพงศ์ กล่าวด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเจ้าของธุรกิจค้าปลีกทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลและเข้าร่วมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ “Start It Up, Laz It Up” เตรียมมอบรางวัลให้แก่ร้านค้าผู้โชคดีรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท2 เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับร้านก่อนเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปกับมหกรรมช้อปครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของลาซาด้ากับแคมเปญ 11.11 โดยร้านค้าที่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลจะต้องเป็นร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนเปิดร้านบนมาร์เก็ตเพลสของลาซาด้า และเปิดร้านขายสินค้าระหว่างวันที่ 27 กันยายน เวลา 00:00 น. ถึง 30 ตุลาคม เวลา 23:59 น.ขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆ สำหรับผู้ขายที่สนใจเปิดร้าน มีดังนี้1. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับการลงทะเบียน2. ป้อนรหัส 6 หลักที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ3. ตั้งรหัสผ่านที่รัดกุมเพียงทำตาม 3 ขั้นตอนนี้ การลงทะเบียนเป็นผู้ขายบนลาซาด้าก็จะสำเร็จภายในเวลาไม่ถึงนาทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่มีบัญชีผู้ซื้อบนลาซาด้าอยู่แล้วก็สามารถผูกบัญชีและลงทะเบียนเป็นผู้ขายได้ด้วยวิธีนี้เช่นกันเมื่อตั้งค่าเป็นผู้ขายบนลาซาด้าสำเร็จก็สามารถเริ่มขายสินค้าได้ทันที โดยทำตามคำแนะนำจาก Lazada Seller Centre (LSC) โดยมี 3 ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ดังนี้1. กรอกข้อมูลที่อยู่ของคลังสินค้า2. เพิ่มหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับการยืนยันตัวตนจากรัฐบาล เพื่อรับการชำระเงินจากลาซาด้า และ3. กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการรับเงินจากนั้น ผู้ขายสามารถอัปโหลดรายการสินค้าพร้อมรูปถ่ายและคำบรรยายได้ทันที โดยสามารถเลือกใช้คำบรรยายได้หลายภาษาเพียงแค่คลิกเลือกภาษาที่ต้องการจะให้แปล นอกจากนี้ ผู้ขายจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ Lazada University ซึ่งจะให้ความรู้เด็ดๆ รวมถึงเครื่องมือ และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการบริหารจัดการ ปรับขนาดธุรกิจ และประสบความสำเร็จในการขายสินค้าบนลาซาด้าศูนย์การเรียนรู้ Lazada University ยังมีคู่มือต้อนรับการเปิดร้านค้าสำหรับผู้ขายใหม่อย่างละเอียด พร้อมด้วยระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) ที่รวบรวมสื่อด้านการฝึกอบรมที่หลากหลายครอบคลุมขั้นตอนการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนที่เพิ่งเปิดร้านครั้งแรกสามารถเข้าใจแต่ละหัวข้อได้อย่างง่ายดาย โดยเนื้อหาที่สอนมีตั้งแต่การโฆษณาไปจนถึงการจัดการงบ รวมถึงบทเรียนแบบออฟไลน์และแบบไลฟ์สตรีมที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากลาซาด้าและเพื่อนร้านค้าในชุมชนผู้ขาย นอกจากการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายสำหรับผู้บริโภคแล้ว ลาซาด้ายังสนับสนุนผู้ขายด้วยบริการด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดด้วยการจัดส่งที่รวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ที่ผู้ขายสามารถขอคำแนะนำและแจ้งปัญหาได้ทันที