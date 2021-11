“ห้างเซ็นทรัล” จับมือ theAsianparent จัดอีเวนต์แม่และเด็กรับตลาด 8 หมื่นล้าน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างเซ็นทรัลจับมือ theAsianparent แพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์แม่และเด็ก ผนึกกำลังจัด “Central X theAsianparent Baby Fair 2021” คิกออฟบิ๊กอีเวนต์ใหญ่ครั้งแรกหลังจากคลายล็อกดาวน์ปี 2564 พบกับกองทัพสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและอินเตอร์มากกว่า 400 แบรนด์ รวมกว่า 30,000 รายการ พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 70% วันที่ 3-14 พฤศจิกายน 2564 ณ BCC HALL ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “ปัจจุบันตลาดสินค้าแม่และเด็กมีมูลค่ามากกว่า 80,000 ล้านบาท และแนวโน้มมีโอกาสเติบโตขึ้นอีกมาก ถึงแม้ว่าจำนวนบุตรต่อครอบครัวอาจจะไม่สูงเท่าเมื่อก่อน แต่คุณแม่ลงทุนในการเลี้ยงดูลูกและให้ความสำคัญต่อคุณภาพมากขึ้นห้างเซ็นทรัลจึงตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่ เป็น Shopping Destination อันดับ 1 ในใจคุณแม่ ด้วยพันธสัญญา Bring The Best For Your Baby โดยคัดสรรสินค้าให้คุณแม่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูก ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ทันสมัย ครบครันทุกหมวดหมู่จากข้อมูลสถิติห้างเซ็นทรัล เรามีลูกค้ามากกว่า 1 ล้านคนมาชอปปิ้งที่แผนกแม่และเด็ก ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มาชอปสินค้าเตรียมคลอด มียอดการซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อครอบครัวอยู่ที่ 50,000-100,000 บาท โดยมากกว่า 51% ของคุณแม่ยุคใหม่จะทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า รีวิวต่างๆ ในกลุ่มชุมชนคุณแม่ออนไลน์ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มคุณแม่ ห้างเซ็นทรัลจึงร่วมมือเป็นพาร์ตเนอร์กับ theAsianparent จัดงาน “Central X theAsianparent Baby Fair 2021” อำนวยความสะดวกให้สามารถมางานเดียวมีครบทุกสิ่งที่ต้องการ และเมื่อได้รับความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง อย่าง theAsianparent จึงคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถดึงดูดฐานลูกค้าแฟนพันธุ์แท้ของห้างเซ็นทรัล และ theAsianparent มาร่วมงาน สร้างการจับจ่ายอย่างคึกคัก และเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการขยายตลาดลูกค้ากลุ่มแม่และเด็กให้มีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนางสาวนิธินันท์ อัศวทร Country Manager Thailand กรรมการบริหารประเทศไทย บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จำกัด กล่าวว่า งานแฟร์ของแม่-ลูกที่ดีที่สุดอย่าง “Central X theAsianparent Baby Fair 2021” ซึ่งในฐานะที่ theAsianparent เป็น Online Community ที่ใหญ่ที่สุดในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นี่จึงเป็นครั้งแรกที่ทาง theAsianparent ได้รับโอกาสอันดีจากห้างเซ็นทรัลในฐานะผู้นำในธุรกิจ Retail ที่ให้เราร่วมเป็นพาร์ตเนอร์ในการจัดงานแม่และเด็กในครั้งนี้ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองของตลาดแม่และเด็ก เพราะด้วยความแข็งแกร่งของห้างเซ็นทรัลที่มีสินค้าคุณภาพ ทันสมัย ครบครัน และช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย (Omni-channels) สู่การจับมือกับ theAsianparent พันธมิตรที่แข็งแกร่งในด้าน Community ออนไลน์สำหรับแม่และเด็กอันดับ 1 ของไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีฐานลูกค้ากลุ่มคุณแม่และคุณพ่อมากกว่า 5.4 ล้านคน มีสาขากว่า 12 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 1.3 ล้านคนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนดาวน์โหลดนอกจากนี้ ภายในงานยังมีโปรโมชันและบริการสุดพิเศษ นำมาให้ชอปครบจบที่เดียวจากแบรนด์สินค้าเด็กชั้นนำ เช่น Pigeon, Chicco, Camera, Geko, Attitude Mom, Lamoon, Avent, Enfant, Angel Baby,และ Combi ลดสูงสุด 70% และข้อเสนออื่นๆ ดังนี้• ชอปคุ้ม กับส่วนลดและของรางวัล 4 ต่อ ทุกๆ การสั่งซื้อครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับของสมนาคุณและคูปองแทนเงินสดของขวัญ, สำหรับ Top Spender ของแต่ละวัน รับของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท, สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเดอะวัน กรอกข้อมูลอัปเดตพัฒนาการลูกน้อยผ่านแอปพลิเคชัน The 1 รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 800 บาท ผ่านมิชชัน Super Mom และ Baby Check List• ชอปปลอดภัย ภายในบริเวณงานมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณจุดต่างๆ ทุกๆ ชั่วโมง• ชอปสบาย มีบริการส่งสินค้าที่รถ บริการส่งสินค้าที่บ้าน มุมพักผ่อนคุณแม่ พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม และห้องให้นมสำหรับคุณแม่• ชอปสนุก กับโปรโมชันนาทีทองทุกวัน และยังมีกิจกรรมต่างๆ บนเวที รวมถึงงานสัมมนาดีๆ โดยคุณหมอแอม จากเพจ เรื่องเด็กๆ by หมอแอม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์งาน “Central X theAsianparent Baby Fair 2021” วันที่ 3-14 พฤศจิกายน 2564 ที่ BCC HALL ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว หรือชอปผ่าน Central App, Central Chat & Shop, Central Call & Shop และ LINE Official : @MyLittleClub