PAUL & JOE มอบของขวัญสุดพิเศษ เอาใจบิวตี้เลิฟเวอร์

ห้างเซ็นทรัล จัดงาน “” (เซ็นทรัล แอนนิเวอร์ซารี 2021)” มอบความสดใสเคียงข้างกันตลอด 74 ปี ด้วยการส่งต่อความสุขและรอยยิ้ม ผ่านดอกไม้ออริกามิหลากสีสันที่กำลังผลิบาน เฉกเช่นหัวใจคนไทยที่เบิกบานอีกครั้งจัดเต็มกิจกรรมมอบความสุข อิ่มเอมใจกับดอกไม้หลากหลายสีสัน ที่ช่วยสร้างบรรยากาศการช้อปปิ้งให้เพลิดเพลินภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2564 ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม และ 15-31 ตุลาคม 2564 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี ในคอนเซ็ปต์ “The Flow at Sun Dawn” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความยิ่งใหญ่ของสายน้ำเจ้าพระยา พร้อมกระจายส่งมอบความสุขความสดใสให้แก่ลูกค้า ด้วยการตกแต่งห้างเซ็นทรัลสาขาอื่นๆ อีก 4 สาขา ได้แก่ ลาดพร้าว บางนา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมพบกับโปรโมชั่นคุ้มที่สุดแห่งปี ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 2 พ.ย. 2564 อาทิ ช้อปสินค้าราคาปกติ ลดสูงสุด 30% ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการสูงสุด 30% และรับฟรี คูปองแทนเงินสด หรือ E-Coupon และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิต Central The 1 รวมสูงสุด 19% เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข แลกรับผ้าพันคอผ้าไหมพิมพ์ลายดอกไม้ดีไซน์พิเศษ เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไปต่อวัน และสิทธิพิเศษอีกมากมาย ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา หรือช้อปผ่านช่องทาง Central Chat & Shop, Central Personal Shopper On Demand โทร.1425 และ Facebook Live ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Central Department Store สำหรับ Central App รับส่วนลดสูงสุด 70% พร้อมโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 1,200 บาท และสินค้า Flash Deal เปลี่ยนใหม่ทุกวัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/CentralDepartmentStore ***