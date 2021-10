TM โชว์ความพร้อมบุคลากรกลุ่ม “The Parents”

ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC (ในเครือ TM) เผยความพร้อมด้านบุคลากรในธุรกิจ “The Parents” นำทีมดูแลผู้สูงอายุโดยนายแพทย์นพดล นพคุณ และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ส่วนความคืบหน้าก่อสร้างอาคาร “The Parents” มั่นใจพร้อมเปิดให้บริการตามแผนเดิมภายในปี 2565นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยถึงความพร้อมด้านบุคลากรที่จะเข้ามาให้บริการในส่วนของธุรกิจ “The Parents” ว่า ในส่วนของ The Parents Nursingcare school ในขณะนี้มีทีมทำงานครบเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลอาจารย์ พยาบาลอาวุโส และนักกายภาพ ซึ่งเพียงพอต่อการสอนและสร้างผู้บริบาลสำหรับการเปิดโครงการ The Parents เพื่อรองรับผู้สูงอายุในอนาคตสำหรับธุรกิจ The Parents Hospital นั้นมีเตียงรองรับผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยถึง 28 เตียง ในขณะนี้มีทีมแพทย์ครบเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายแพทย์นพดล นพคุณ เป็นผู้ดูแล ส่วนด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ขณะนี้ได้มีการจัดทีมสำหรับนักกายภาพที่มีความเชี่ยวชาญไว้เช่นกัน ในส่วนของแพทย์แผนไทยประยุกต์และสปา ทาง The Parents Hospital ยังได้อาจารย์ที่เป็นผู้สอนแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาร่วมเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ผู้ดูแลและฝึกสอน รวมถึงในส่วนของแพทย์แผนจีนในปัจจุบันก็ได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเป็นทีมงานที่จะดูแลผู้ป่วยใน The Parents Hospital เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ความพร้อมของหน่วยไตเทียมในปัจจุบันได้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านไตเทียมมากกว่า 30 ปีเป็นผู้มาดูแลทางด้านนายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC ในเครือ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในส่วนของธาราบำบัดที่จะอยู่บนดาดฟ้าของ The Parents Hospital ในขณะนี้การออกแบบเรียบร้อยแล้ว และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาดูแลแล้ว ทั้งนี้ บริการด้านธาราบำบัดของ The Parents Hospital ยังมีความพิเศษอีกอย่างตรงที่นอกจากธาราบำบัดจะบริบาลผู้สูงอายุแล้ว ยังมีการบริบาลนักกีฬา บริบาลคุณแม่หลังคลอด บริบาลผู้เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต และผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรมอย่างไรก็ตาม สำหรับความคืบหน้าของธุรกิจ The Parents ในด้านบุคลากรถือว่ามีความพร้อมค่อนข้างมากเนื่องจากได้มีการวางแผนเรื่องนี้ไว้อย่างดีตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับความคืบหน้า The Parents Hospital ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการออกแบบก่อสร้างซึ่งเรียบร้อยแล้วมากกว่า 95% โดยเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะพร้อมยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อกรุงเทพมหานครได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564 และจะดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเป็นสถานพยาบาลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งจะเริ่มจัดการประมูลผู้รับเหมาก่อสร้างภายในธันวาคม 2564 โดยหลังจากได้รับอนุญาตก่อสร้างเป็นสถานพยาบาลและได้ผู้รับเหมาก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ประมาณช่วงเดือนมกราคม 2565ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ The Parents Nursing Home นั้นขณะนี้มีความคืบหน้าประมาณ 35% โดยได้เริ่มมีการวางฐานราก วางโครงสร้างใต้ดิน และคานหลักของอาคาร พร้อมทั้งกำลังจะเริ่มขึ้นชั้น 3 และคาดว่าจะได้ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน (Interior) ภายในเดือนตุลาคม 2564 ทำให้แผนการสร้างของ “The Parents” ยังคงเป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถทยอยเปิดให้บริการได้ภายในปี 2565