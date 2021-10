เดอะมอลล์-วันสยาม อัดแคมเปญใหญ่รับเปิดประเทศ

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกกำลัง วันสยาม เดินหน้าอัดโปรแรง ต้อนรับการเปิดประเทศปลุกการจับจ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักรับไฮซีซั่น ยกทัพ 10 ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าระดับชั้นนำ จัดแคมเปญ “Bangkok Shopping Fierce-Ti-Val” #มหกรรมช้อปปิ้งเฟียส-ติ-วัล ระดมหลากหลายสินค้าแบรนด์ดัง ลดแรงครั้งใหญ่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี สูงสุด 90% พร้อมอัดโปรโมชั่นที่สุดของความคุ้มค่า และการรอคอย ต้อนรับนักช้อปชาวไทยและต่างชาติ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม,ดิ เอ็มควอเทียร์, สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “จากความสำเร็จ ของแคมเปญ “Bangkok Shopping Festival” ที่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2018 (พฤศจิกายน 2561)เพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา แคมเปญนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และเป็นแคมเปญที่ทุกคนรอคอยโดยเดอะมอลล์ กรุ๊ปได้ขยายผลด้วยการผนึกกำลังพันธมิตรที่มีศักยภาพอย่าง “วันสยาม” ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ เข้ามาเสริมทัพเพิ่มความแข็งแกร่ง ทำให้แคมเปญ “Bangkok Shopping Festival” ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดแคมเปญ พร้อมต้อนรับการเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระตุ้นการจับจ่ายให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้ง อีกทั้งยังเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงได้จับมือ วันสยาม จัดแคมเปญนี้อีกครั้งภายใต้ชื่อ “Bangkok Shopping Fierce-Ti-Val” #มหกรรมช้อปปิ้งเฟียส-ติ-วัล ลดแรงครั้งยิ่งใหญ่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี ซึ่งถือเป็นช่วงไฮซีซั่น เพื่อกระตุ้นยอดขายในไตรมาส 4โดยศูนย์วิจัยกสิรกรไทย เปิดเผยว่า ได้ประเมินธุรกิจค้าปลีกไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 จะกลับมาฟื้นตัวเป็นบวก จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มดีขึ้น และการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนที่เริ่มมีสัญญาณบวก ทำให้ภาครัฐทยอยคลายมาตรการล็อกดาวน์กิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ เช่น แผนการเปิดประเทศเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว รวมถึงภาคธุรกิจต่างๆ เร่งออกแคมเปญส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย จึงคาดว่ายอดขายค้าปลีกไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัว 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่หดตัว 1.2%”นางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารสมาชิก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวถึงการจับมือกันสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ว่า “ศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย โดยยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวดสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการช้อปปิ้ง โดยศูนย์การค้าพร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เหนือระดับครอบคลุมสินค้าที่หลากหลายตอบโจทย์กความต้องการ ซึ่งที่ผ่านมาหลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการและขยายเวลาในการเปิดให้บริการจาก 21.00 น. เป็น 22.00 น. ทำให้มีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นกว่าเดิมเป็นวันละไม่ต่ำกว่า 1 – 1.5 แสนคนและมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นด้วย“Bangkok Shopping Fierce-Ti-Val” #มหกรรมช้อปปิ้ง เฟียส -ติ-วัล มหกรรมลดราคาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี อัดโปรแรง!! เอาใจนักช้อปตลอด 5 สัปดาห์ วันที่ 29 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2564 รวม 31 วันห้างฯ และศูนย์ฯ ระดมสินค้า ลดสูงสุด 90%ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ผนึกกำลังลดครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี สูงสุด 90% มอบความพิเศษด้วยหลากหลายโปรโมชั่น ตลอด 5 สัปดาห์ รวม 31 วัน อาทิ• BLACK WEEKEND : ช้อปร่างพัง ลดตลอดทั้งวัน 3 วัน 2 ช่วง คือ ช่วงวันที่ 29 - 31 ต.ค. 64 และ26 - 28 พ.ย.64 สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50%, สมาชิกบัตร M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการรับส่วนลดเพิ่ม / เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40% โดยสมาชิกบัตร M CARD รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20% และ บัตรเครดิต SCB M VISA, SCB, Citi, ธนาคารกรุงเทพ และ UOB ลดเพิ่ม/เครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ, ช้อปสะสมครบ 5,000 บาท /วัน รับ CASH VOUCHER รวมสูงสุด 600 บาท (รวมกูร์เมต์มาร์เก็ต และ พาวเวอร์มอลล์), โดย สมาชิก M CARD รับ Cash Coupon 300 บาท และรับเพิ่มอีก 300 บาท จากบัตรเครดิต SCB M VISA, SCB Mastercard , Citi และธนาคารกรุงเทพ• เมื่อช้อปในห้างฯ เอ็มโพเรียม และ เอ็มควอเทียร์ สะสมครบ 5,000 บาท / วัน รับบัตรกำนัลรับประทานอาหาร 200 บาทจากศูนย์การค้า EMPORIUM EMQUARTIER, เฉพาะวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2564 (3 วัน) เมื่อช้อปในห้างฯ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เฉพาะแผนก BEAUTY HALL ครบ 16,000 บาท / วัน รับ SIAM GIFT CARD 500 บาท จากศูนย์การค้า SIAM PARAGON• FIERCE TI-VAL FRI-SAT-SUN มอบความพิเศษทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 3 สัปดาห์ ที่ 5-7 พ.ย., 12-14 พ.ย. และ 19-21 พ.ย.64 พบสินค้าแบรนด์ชั้นนำ เคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 30% เมื่อช้อปสะสมในห้างฯครบ 5,000 บาท/วัน สมาชิกบัตร M CARD และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับ CASH VOUCHERรวมสูงสุด 600 บาท โดย สมาชิก M CARD รับ M CASH COUPON 300 บาท (รวมกูร์เมต์ มาร์เก็ต และ พาวเวอร์มอลล์) และ รับเพิ่มอีก 300 บาท จากบัตรเครดิต SCB M VISA, Citi และธนาคารกรุงเทพ BRANDS FIERCETIVAL เฟียสทุกวีค โปรพีคแบรนด์ดัง พบกับสินค้าราคาสุดพิเศษ, สินค้า ซื้อ 1 แถม 1 และของแถมอีกมากมาย เป็นต้น• 11.11 SHOPPING DAY 11 วัน ระหว่างวันที่ 1-11 พ.ย.64 แจกรวม 11 ล้าน M POINTลูกค้า SCBM VISA ช้อปครบ 1,100 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ รับ 1,100 M POINT (รวมกูร์เมต์มาร์เก็ต และ พาวเวอร์มอลล์) พิเศษเฉพาะวันที่ 11 พ.ย. 64 สมาชิกบัตร M Card และบัตรเครดิต SCB M VISA, Citi และธนาคารกรุงเทพ ช้อปครบ 1,100 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ รับคืนรวมสูงสุด 200 บาท(M Card รวมกูร์เมต์มาร์เก็ต และพาวเวอร์มอลล์)MONLINE BLACK WEEKEND มอบโปรโมชั่นสุดคุ้มตลอด 6 วัน 2 ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 29 – 31 ต.ค. และ 26 – 28 พ.ย. 2564• สินค้าแบรนด์ดังทุกชิ้น ทั้งเว็บ ลดแรงสูงสุด 80% , กรอกโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 500 บาท และ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,400 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA, รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 500 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด SCB, CITI,TTB, KCC, รับส่วนลดเพิ่มจากพาร์ทเนอร์อื่นอีกมากมาย อาทิ AIS, ANANDA, แสนสิริ, KERRY, SCG EXPRESS เป็นต้น, รับส่วนลดเพิ่ม หรือแลกคะแนนสะสมสูงสุด 18% หรือเลือกผ่อน 0% นานสูงสุด 12 เดือน พร้อมจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ13 วัน สุดพิเศษกับ MONLINE SHOPPING FIERCE-TI-VAL วันที่ 13 – 25 พ.ย. 2564• กรอกโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 600 บาท และรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,700 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA, รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 800 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด SCB, CITI,TTB, KCCมาตามนัด กับโปรโมชั่นคุ้มเกินคาด 11.11 NON-STOP SHOP FESTIVAL วันที่ 1-12 พ.ย. 2564• สินค้าแบรนด์ดังทุกชิ้น ทั้งเว็บ, กรอกโค้ดลดเพิ่มสุงสุด 1,511 บาท และรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,011 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA, รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 700 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด SCB, CITI,TTB, KCC, รับส่วนลดเพิ่มจากพาร์ทเนอร์อื่นอีกมากมาย อาทิ AIS, ANANDA, CBRE, LINE Family Club,แสนสิริ, KERRY, SCG EXPRESS เป็นต้น รับส่วนลดเพิ่ม หรือแลกคะแนนสะสมสูงสุด 18% หรือเลือกผ่อน 0% นานสูงสุด 12 เดือนจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำMONLINE.COM อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.MOnline.com,www.facebook.com/monlinethailand และ M Card Application10 ศูนย์การค้า ผนึกกำลังลดแบบจัดเต็ม ร้านค้าในศูนย์ ลดสูงสุด 90%พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. - 28 พ.ย. 64- ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขามอบสิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกบัตร M Card สามารถสะสมคะแนน M Point ภายในศูนย์ฯ• รับคะแนน X5 M Point 5 เท่า เมื่อช้อปสินค้า FASHION และ BEAUTY ภายในศูนย์ฯ อาทิ เมื่อช้อปสินค้าจากร้าน FASHION ชั้นนำ อาทิ CHARLES & KEITH, GENTLEWOMAN, H&M, JD SPORTS, MUJI, POMELO และ UNIQLO• สินค้าความงาม และคลินิกเสริมความงามที่ร่วมรายการ อาทิ EVEANDBOY, GNC, ORIENTAL PRINCESS, APEX, IMMAGINI และ THE KLINIQUE• รับคะแนน 2 M Point เมื่อมียอดใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ ทุก 100 บาท รับสูงสุด 1,000 คะแนน• EVERYDAY อร่อยคุ้มทุกเมนู เมื่อทานร้านอาหารภายในศูนย์ฯ และ GOURMET EATS ครบ 600 บาท (รวมใบเสร็จ) ผ่านบัตรเครดิต CITI, AEON, SCB รับบัตรกำนัลทานอาหารภายในศูนย์ฯ มูลค่า 100 บาท• พิเศษ เฉพาะวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2564 (4 วันเท่านั้น) ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA ซื้อบัตรกำนัลศูนย์ฯ 2,000 บาท รับเพิ่ม บัตรกำนัลศูนย์ฯ 400 บาท รวมเป็น 2,400 บาท• ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม , ดิ เอ็มควอเทียร์• ช้อปร้านค้าในศูนย์การค้า ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ รวมสูงสุด 2,000 บาท พิเศษบัตรเครดิตกรุงศรีช้อปน้อยกว่า และเมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต SCB M รับบัตรกำนัลสูงสุด 10,000 บาท หรือเลือกผ่อน 0% นาน 10 เดือน ทุกชิ้นทั้งศูนย์ ช้อปครบ 5,000 บาท รับ PASAYA CAREZZA SILK MASK มูลค่า 950 บาท• ช้อปในห้างและศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ ครบ 200,000 บาท/ วัน รับฟรีบัตรจอดรถ ที่ EMPORIUM EMQUARTIER 1 ปี มูลค่า 130,000 บาท รับสิทธิพิเศษเมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตชั้นนำ รับคืนสูงสุด 16 % และพิเศษ สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ รับบัตรกำนัล นำคะแนน SMILE POINT แลกรับบัตรกำนัลสูงสุด 1,000 บาท• พิเศษสำหรับนักช้อปสายชิม รับบัตรกำนัลรับประทานอาหารสูงสุด 500 บาท เมื่อทานหรือซื้อบัตรกำนัลรับประทานอาหารขั้นต่ำ 800 บาท พิเศษบัตรเครดิต Citi และสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับรับเพิ่มอีกตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ รับส่วนลดจากร้านอาหารที่ร่วมรายการสูงสุด 10% และสามารถนำคะแนน SMILE POINT แลกรับบัตรกำนัลรับประทานอาหารสูงสุด 500 บาท เฉพาะระดับ BEYOND PRESTIGE และ THE ULTIMATE รับเมนูพิเศษจากร้านที่ร่วมรายการ• ศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่• รับส่วนลดสูงสุดจากร้านค้าแบรนด์ดังถึง 90% พิเศษทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ กระหน่ำโปรโมชั่นเพิ่มเติม ทั้ง buy 1 get 1 free, สินค้า One Price และ ลดพิเศษแบบออนท็อป พร้อมสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการอีกมากมาย• ช้อปครบตามยอดซื้อแลกรับ Siam Gift Card ทันที• สยามพารากอน ทานอาหารครบ 800 บาทขึ้นไป แลกรับทันที Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท ช้อปครบ 15,000 บาท แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 700 บาท พร้อมรับเพิ่มของสมนาคุณมูลค่าสูงสุด 2,400 บาท จาก บิวตี้ฮอลล์ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เมื่อแสดงใบเสร็จช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไปภายในศูนย์ฯ ที่เคาน์เตอร์แบรนด์ บิวตี้ฮอลล์ พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ที่ร่วมรายการ• สยามเซ็นเตอร์ ทานอาหารครบ 800 บาทขึ้นไป (ลูกค้า AIS ทานเพียง 700 บาท) แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท ช้อปครบ 5,000 บาท (ลูกค้า AIS ช้อปเพียง 4,000 บาท) แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท• สยามดิสคัฟเวอรี่ ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท ช้อปครบ 6,000 บาท แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท• สมาชิก Platinum M Card & VIZ Card ระหว่างวันที่ 1-28 พ.ย. 64 สะสมยอดซื้อสูงสุดครบตามเงื่อนไขที่กำหนดภายภายในแต่ละสัปดาห์จากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามพารากอน แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 18,000 บาท และระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-28 พ.ย. 64 เฉพาะสมาชิก VIZ Card เท่านั้น ช้อปสินค้าจากรานค้าที่ร่วมรายการจาก สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท• สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ช้อปครบ 3,000 ขึ้นไป พร้อมแลกคะแนน 130 Smile Points รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท• ช้อปสินค้าทั้งศูนย์ฯและห้างฯ ครบ 1 ล้านบาท ภายใน 1 วัน (ใบเสร็จจากพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป) รับบัตรจอดรถรายปีสยามพารากอน• รับคืนสูงสุด 24% จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการอัดโปร BLACK WEEKEND ช้อปร่างพัง ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 2 ช่วง วันที่ 29-31 ต.ค. และ 26-28 พ.ย.64และ WEEKEND ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 5 – 7 พ.ย., 12 – 14 พ.ย. , 19 - 21 พ.ย. 64 ในศูนย์ฯ• ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา• BLACK WEEKEND ช้อปร่างพัง ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 2 ช่วง วันที่ 29-31 ต.ค. และ 26-28 พ.ย.64 สมาชิกบัตร M CARD ช้อปผ่านบัตรบัตรเครดิต SCB M, SCB, CITI, AEON ภายในศูนย์การค้าครบ 5,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 1,000 บาท (รวมใบเสร็จ)• WEEKEND ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 5–7 พ.ย., 12–14 พ.ย. , 19-21 พ.ย.64 สมาชิกบัตร M CARD บัตรเครดิต SCB M, SCB, CITI, AEON ช้อปภายในศูนย์การค้าครบ 5,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 800 บาท (รวมใบเสร็จ)• ON TOP สำหรับสมาชิกบัตร M CARD ช้อปผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ภายในศูนย์การค้า ครบ 8,000 บาท รับ TOTE BAG มูลค่า 2,990 บาท (รวมใบเสร็จ)• ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม , ดิ เอ็มควอเทียร์• BLACK FRIDAY ช้อปร่างพัง ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 2 ช่วง วันที่ 29-31 ต.ค. และ 26-28 พ.ย.64 ช้อปปิ้งผ่านบัตรเครดิต SCB M, SCB, CITI และ UOB ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ เพิ่ม 5,000 บาท นักช้อปสายชิม รับบัตรกำนัลรับประทานอาหารเพิ่มเป็น 1,000 บาท เมื่อทานหรือซื้อบัตรกำนัลรับประทานอาหารขั้นต่ำ 800 บาท พิเศษบัตรเครดิต Citi และสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับรับเพิ่มอีกตามเงื่อนไขที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ facebook Emporium Emquartier และ line @Emdistract• ศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่• “Black Weekend #ยิ้มสเปรซเฟียสกี้ ”ช่วงศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ของสิ้นเดือน วันที่ 29-31 ต.ค. 64 และ 26-28 พ.ย. 64 ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เพิ่มโปรโมชั่นให้การช้อปปิ้งคุ้มค่ามากขึ้นด้วยแคมเปญ “Black Weekend #ยิ้มสเปรซเฟียสกี้” ช้อปครบ 20,000 บาท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการที่สยามพารากอน แลกรับทันที Siam Gift Card มูลค่า 1,500 บาท รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 500 บาทเมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย พร้อมรับเพิ่ม ของสมนาคุณมูลค่าสูงสุด 2,400 บาท จาก บิวตี้ฮอลล์ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เมื่อแสดงใบเสร็จช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไปภายในศูนย์ฯ ที่เคาน์เตอร์แบรนด์ บิวตี้ฮอลล์ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ที่ร่วมรายการ ส่วน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป แลกรับทันที Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 150 บาทเมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย หรือ รับ Siam Gift Card สูงสุด 500 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด15% เมื่อใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิปนอกจากนี้ยังเพิ่มความพิเศษมากขึ้นไปอีกสำหรับสยามพารากอน เมื่อซื้อสินค้าแผนก Beauty Hall พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ที่ร่วมรายการ 16,000 บาทขึ้นไป แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้า ZARA และ H&M ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค.นี้ พร้อมต้อนรับวันฮาโลวีนด้วยบรรยากาศของเทศกาลปล่อยผีโดย ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 ต.ค. 2564 เหล่าคาราวานผีสุดสะพรึงจะปรากฎตัวสร้างสีสันให้เหล่านักช้อปในรอบเวลา 12.00 น./ 14.00 น. / 16.00 น. และ 18.00 น.บริเวณชั้น M สยามพารากอนนางสรัลธร กล่าวต่อว่า “ปลายปีนี้นับเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น ประชาชนสามารถออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านและจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จึงตอบแทนลูกค้าด้วยแคมเปญโปรโมชั่นเพิ่มมูลค่าให้แก่ทุกการจับจ่ายให้คุ้มค่ามากที่สุด และมั่นใจว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจในฐานะเป็นโกลบอลเดสติเนชั่นที่ครองใจนักช้อปมาโดยตลอด และสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของร้านค้า แบรนด์ดัง และผู้เช่า สร้างยอดขายเพิ่มในช่วงโค้งสุดท้ายของปี เป็นแรงผลักดันที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้”นางสาววรลักษณ์ กล่าวปิดท้ายว่า “ในช่วงของการจัดแคมเปญ “Bangkok Shopping Fierce-Ti-Val 2021” ถือเป็นการทำการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของลูกค้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ผนวกกับในช่วงเวลาจัดแคมเปญนี้ เป็นช่วงที่ภาครัฐมีมาตรการเปิดประเทศเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงคาดว่าจะส่งผลให้กำลังซื้อเริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเดินหน้าอีกครั้งโดยตั้งเป้ายอดขายจากแคมเปญนี้ 3,600 ล้านบาท