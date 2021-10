เปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ผลไม้นำเข้าจากญี่ปุ่น“Japan Fruits Festival ~Seasonal Gift from Japan~”ส่งต่อความอร่อยผ่านร้านค้าปลีกและร้านค้าออนไลน์ พร้อมร่วมตอบแบบสอบถามรับมันหวานญี่ปุ่นองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ประกาศจัดแคมเปญ “Japan Fruits Festival ~Seasonal Gift from Japan~” ร่วมกับร้านค้าที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย “Japanese Food Supporter”(*) และบริษัทผู้ส่งออก-นำเข้าผลไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัสกับเสน่ห์และได้ลิ้มรสความอร่อยของผลไม้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นไปที่ผลไม้ตามฤดูกาลยอดนิยม 3 ชนิด ได้แก่ แอปเปิ้ล มันหวานและสตรอว์เบอร์รี่แคมเปญมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ผนึกกำลังระหว่างร้านค้าปลีก ร้านค้าออนไลน์และสื่อชั้นนำร่วมประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของผลไม้ญี่ปุ่นในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลไม้นำเข้าจากญี่ปุ่นและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์/เพจโครงการ เพียงตอบแบบสอบถามที่หน้าร้านหรือบนมือถือ รับ “มันหวานญี่ปุ่นแท้ ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น 1 กิโลกรัม มูลค่า 350 บาท” จำนวน 20,000 รางวัลนายอัทสึชิ ทาเคทานิ ประธานเจโทร กรุงเทพฯ กล่าวถึงแนวคิดที่มาและความคาดหวังต่อการดำเนินโครงการว่า “ก่อนอื่นผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งไทยและญี่ปุ่น ที่มีส่วนสำคัญทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ ประเทศญี่ปุ่นส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมายังประเทศไทยมากเป็นอันดับ 7 ของโลก โดยในปี 2563 มีมูลค่าถึง 40,100 ล้านเยน (ประมาณ 11,460 ล้านบาท) ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ชาวไทยจำนวนมากเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและได้ลิ้มลองเพลิดเพลินไปกับรสชาติอาหาร ผลไม้ ขนมต่างๆ แบบฉบับต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆ ส่งผลให้กระแสความนิยมอาหารญี่ปุ่นของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ในท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมายังประเทศไทยกลับเติบโตสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา แคมเปญนี้มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริโภคชาวไทยอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ได้มีประสบการณ์และมีโอกาสรู้จักกับผลไม้ญี่ปุ่นคุณภาพพรีเมียมที่มีเอกลักษณ์ความอร่อยตามแต่ละฤดูกาลและกลายมาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของผลไม้ญี่ปุ่นในอนาคต ผมหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนเล็กๆ ที่ช่วยเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย”นายโทชิฮิโระ คุโด Chief Executive Officer สหกรณ์การเกษตร ทสึการุ มิไร ผู้ส่งออกแอปเปิ้ลรายใหญ่มายังประเทศไทยได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวจากสวนแอปเปิ้ลที่จังหวัดอาโอโมริ ว่า “ผมอยากให้คนไทยได้ลองชิมแอปเปิ้ลสดๆ จากสวน ที่ได้รับการปลูกอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจจากเกษตรกรของเรา” นอกจากนี้ นายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ผู้อำนวยการใหญ่บริหารซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผู้แทนร้านค้าจากกูร์เมต์ มาร์เก็ตที่ร่วมแคมเปญในครั้งนี้ ได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวออนไลน์ ว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมโปรโมทผลไม้ญี่ปุ่นคุณภาพพรีเมียมในครั้งนี้ ซึ่งตรงตามคอนเซ็ปต์ของเราที่บรรจงคัดสรรสินค้าคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภค เราหวังว่าจะช่วยให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้”แคมเปญ “Japan Fruits Festival ~Seasonal Gift from Japan~” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัท วิสเมแทค ฟู้ดส์ จำกัดและบริษัท นิฮง อะกรี จำกัด ผู้ส่งออก-นำเข้าผลไม้รายใหญ่ของญี่ปุ่น รวมทั้งร้านค้าปลีกที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย “Japanese Food Supporter” ว่าเป็นร้านค้าที่ใช้และจัดจำหน่ายวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 7 แบรนด์ 138 สาขา และร้านค้าออนไลน์อีก 15 แพลตฟอร์ม ในการร่วมประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของผลไม้ญี่ปุ่นตามฤดูกาลแคมเปญประชาสัมพันธ์ผลไม้นำเข้าจากญี่ปุ่น “ฟิน เหมือนบินไปกินที่ญี่ปุ่น” ผนึกกำลังโปรโมทผ่าน 3 ช่องทางช่องทางที่ 1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชั้นนำรวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์ในหลากหลายรูปแบบ โดยใช้คีย์เวิร์ดที่แตกต่างกันเพื่อส่งต่อเรื่องราวอันน่าสนใจของผลไม้ญี่ปุ่นที่ยังไม่มีใครรู้และเพื่อเพิ่มจำนวนแฟนพันธุ์แท้ของผลไม้ญี่ปุ่น หน้าเพจหลักของแคมเปญเราได้ร่วมมือกับ Wongnai แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานประจำกว่า 10 ล้านคนต่อเดือน รวมทั้งยังร่วมมือกับ The Cloud แมกกาซีนออนไลน์นำเสนอเรื่องราวความน่าสนใจของเกษตรกรชาวญี่ปุ่นที่บ่งบอกถึงความใส่ใจในทุกกระบวนการเพาะปลูก และนอกจากนี้ยังร่วมมือกับ 5 อินฟลูเอนเซอร์สายฟู้ดเผยแพร่เคล็ดลับความอร่อยของผลไม้ญี่ปุ่น โดยนำผลไม้มารังสรรค์เป็นเมนูสุขภาพและเมนูสร้างสรรค์ต่างๆ ให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ลิ้มลองช่องทางที่ 2 ประชาสัมพันธ์ผ่านร้านค้าปลีกและร้านค้าออนไลน์ ผ่านทางการแนะนำของพนักงานขายและสื่อประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้ง ณ พื้นที่ขาย สามารถตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมแคมเปญได้จากหน้าเพจ Wongnaiช่องทางที่ 3 กิจกรรมตอบแบบสอบถาม “ส่งต่อความอร่อยของญี่ปุ่น” ตอบแล้วอร่อย! ได้รับแล้วดีใจ! ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามที่หน้าร้านหรือบนมือถือ เพื่อรับรางวัลพรีเมียม “มันหวานญี่ปุ่นแท้ ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น 1 กิโลกรัม มูลค่า 350 บาท” จำนวน 20,000 รางวัล สำหรับคนที่คิดว่า “ผลไม้ญี่ปุ่นดูน่ากิน แต่มีราคาแพง …แต่ว่าก็อยากลองชิมดูสักครั้ง” ห้ามพลาดโอกาสนี้โดยเด็ดขาดนอกจากนี้แล้วเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว ทางเจโทรฯ ยังมีกำหนดจัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ JETRO Online Business Matching & Exhibition of Japanese Food Products 2021 ขึ้นทั้งหมด 3 ครั้งภายในปีงบประมาณนี้ โดยการเจรจาจับคู่ธุรกิจครั้งที่ 1 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป คาดการณ์ว่าจะสร้างให้เกิดมูลค่าการซื้อขายประมาณ 1,100 ล้านเยน (ประมาณ 333 ล้านบาท) ส่วนการเจรจาธุรกิจครั้งที่ 2 ที่ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่าครั้งที่ผ่านมา ซึ่งโครงการทั้งสองจะสร้างให้เกิดโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ส่งออกสินค้าอาหารจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย(*) ร้านค้าที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย “Japanese Food Supporter”“Japanese Food Supporter” คือ ระบบการรับรองร้านค้าที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และเจโทรฯ ซึ่งร้านค้าที่ได้รับการรับรองทั่วโลกมีจำนวน 7,671 ร้าน ในประเทศไทยมีร้านค้าที่ได้รับการรับรอง 761 ร้าน และในจำนวนนั้นเป็นร้านค้าปลีกกว่า 196 ร้าน (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2564)| แนวคิดแคมเปญโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของผลไม้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นให้กับผู้บริโภคชาวไทย รวมถึงหวังผลให้มูลค่าการส่งออกผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าหลักของผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรของญี่ปุ่นขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนซึ่งจะเป็นผู้บริโภคหลักที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ ให้ได้รู้จักกับผลไม้ญี่ปุ่นคุณภาพพรีเมียมที่มีเอกลักษณ์ความอร่อยตามแต่ละฤดูกาลและให้กลายมาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของผลไม้ญี่ปุ่นในอนาคตชื่อแคมเปญ “Japan Fruits Festival ~Seasonal Gift from Japan~”ฟิน เหมือนบินไปกินที่ญี่ปุ่นผลไม้พรีเมียม ปลูกอย่างพิถีพิถันตามแบบฉบับเกษตรกรชาวญี่ปุ่นระยะเวลาดำเนินการ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วม 153 ร้านค้า (ร้านค้าปลีก 7 แบรนด์ 138 สาขา และร้านค้าออนไลน์ 15 แพลตฟอร์ม)*จำนวนร้านค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงOfficial Website https://www.wongnai.com/news/japan-fruits-festival