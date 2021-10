SUSCO ผนึกพันธมิตรขานรับเปิด ปท.1 พ.ย.นี้ จัดหนักแคมเปญสุดคุ้มกระตุ้นยอดขาย

ซัสโก้เดินหน้าขยายปั๊มตามเป้า และร่วมพันธมิตรเร่งกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบรับการเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้เป็นต้นไป พร้อมจัดแคมเปญกระตุ้นยอดขายนายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (SUSCO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เร่งเดินหน้าตามแผนงานเปิดสถานีบริการเพื่อขานรับการเปิดประเทศพร้อมกับพันธมิตรกลุ่ม Non-Oil ผู้ที่เปิดธุรกิจให้บริการภายในปั๊มน้ำมันซัสโก้ เช่น ร้านกาแฟสตาร์บัค, เคเอฟซี, ร้านสะดวกซื้อ Lawson108, ร้านกาแฟ D’Oro, ร้านรับส่งพัสดุ J&T Express, ไปรษณีย์ไทย, KERRY EXPRESS, ศูนย์บริการด้านรถยนต์ B-Quik และร้านค้าในรูปแบบต่างๆ จะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้เป็นต้นไป เชื่อมั่นว่ากลุ่มลูกค้าจะกลับมาใช้บริการกันมากขึ้นอีกครั้งโดยแผนการรุกขยายปั๊มน้ำมันของซัสโก้ปีนี้จะเน้นเปิดในแหล่งชุมชนเมือง แม้ว่าจะพบกับวิกฤตเศรษฐกิจจากการระบาด Covid-19 แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะฟื้นกลับมาภายใต้วิถีชีวิตในรูปแบบ New Normal ปัจจุบันซัสโก้มีจำนวนสาขา 248 สาขา และเตรียมขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันอีก 7 สาขาให้ได้รวมแล้ว 255 สาขาทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้นอกจากนี้ ซัสโก้ได้จัดโปรโมชันพิเศษเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความคุ้มค่าให้แก่สมาชิก SUSCO Smart Member ที่มีจำนวน 1.45 ล้านรายในแคมเปญ SUSCO Fuel Your Day เฮทุกสัปดาห์ ลุ้นรับ iPhone 13 Pro Max 128 GB สัปดาห์ละ 1 เครื่อง ส่งลุ้นชิงรางวัลผ่าน LINE Official Account : @SUSCO รวมถึงเฟ้นหาหลากหลายพันธมิตรธุรกิจ เพื่อร่วมกันมอบโปรโมชันพิเศษให้สมาชิกใช้แต้มแลกรับฟรี หรือใช้แต้มแลกรับส่วนลดได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งบริษัทยังได้ร่วมกับ NocNoc.com แพลตฟอร์มชอปปิ้งของคนรุ่นใหม่ แหล่งรวมวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้าน พร้อมเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย-ช่างติดตั้ง ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกสินค้าได้จากหลากหลายร้านค้า โดยสมาชิก SUSCO Smart Member สามารถใช้สิทธิ์เข้าไปชอปปิ้งสินค้าด้วยการใช้แต้ม SUSCO Smart Member เพียง 500 คะแนน สามารถแลกรับส่วนลดทันที 100 บาท (ชอปขั้นต่ำ 200 บาท) ทั้งนี้ แลกรับสิทธิพิเศษได้ที่ LINE : @SUSCO เมนูสิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2564