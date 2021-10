ฮอลล์ จับมือ ททท. ปลุกกระแส คนไทยเที่ยวสูดอากาศให้สดชื่น

ผู้จัดการรายวัน360-มอนเดลีซ สานต่อแคมเปญ HALLS Breath of Thailand ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุนให้คนไทยออกเดินทางสูดลมหายใจให้สดชื่น สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วไทยหลังจากคลายล็อคดาวน์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการแต่ละภูมิภาค พร้อมออกผลิตภัณฑ์ ฮอลล์ สเปเชียล เอดิชัน ผ่าน 4 รสชาติฮิตนายอนุรัก อากาวัล ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกอมและหมากฝรั่งหมวดให้ความสดชื่น บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “Halls Breath of Thailand เป็นแคมเปญที่ต้องการกระตุ้นให้คนไทยออกเดินทางไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศอีกครั้ง เพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยยังมีพื้นที่สวยงามอีกมากมายรอให้ทุกคนไปสูดหายใจให้เย็นสดชื่น โดยเราได้ประสานความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการรวบรวมรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาไว้ในเว็บไซต์ของแคมเปญ ซึ่งเป็นการช่วยโปรโมทสถานที่ต่างๆ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูล ปักหมุดวางแผนการเที่ยวได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนอกจากคนไทยจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการท้องถิ่น ฟื้นเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคอีกด้วย และสำหรับ ททท. เองได้มีการเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องของการเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ในทุกจังหวัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจออกเดินทางมากยิ่งขึ้นด้าน อรวลัญช์ ลีเผ่าพันธุ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ฮอลล์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวคิด HALLS Breath of Thailand ชวนคนไทยออกเที่ยวทั่วไทยว่า “แคมเปญ HALLS Breath of Thailand ได้ออกผลิตภัณฑ์ฮอลล์ สเปเชียล เอดิชัน ผ่าน 4 รสชาติ กลิ่นราสพ์เบอร์รี, น้ำผึ้งผสมกลิ่นเลมอน, เมนโท-ลิปตัส และกลิ่นเฟรชไลม์ มาพร้อมดีไซน์แพคเกจจิ้งใหม่ล่าสุด สื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดเฟรชผ่านการสแกน QR Code บนแพคเกจจิ้งผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยว และร้านค้าทั่วไทยแบบ UNSEEN อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ คือ ชวนลุ้นเที่ยวทั่วไทยไปกับฮอลล์ เมื่ซื้อฮอลล์ ขนาดใดรสชาติใดก็ได้ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล อาทิ แพ็คเกจท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟระดับ 6 ดาว ทั้งที่ ภูเก็ต กระบี่ เชียงราย และเกาะกูด พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ รถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ เป็นต้น รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 4 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2564”สำหรับแคมเปญ ‘HALLS Breath of Thailand’ ได้วางกลยุทธ์และหลักในการสื่อสารไปถึง 2 กลุ่มหลักด้วยกัน คือ 1.กลุ่มประชาชนทั่วไป ด้วยการชวนคนไทยออกเที่ยวทั่วไทย สนับสนุนให้เกิดการเดินทางกันภายในประเทศบนมาตรการความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าแคมเปญนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็วที่สุด เพื่อคืนลมหายใจและรอยยิ้มกลับสู่คนไทยอีกครั้ง 2.กลุ่มผู้ประกอบการ มอบลมหายใจให้ธุรกิจทั่วไทยได้ไปต่อ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยในภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ทั่วไทยได้เข้ามาฝากร้านแล้วไปต่อด้วยกัน ผ่านการโปรโมตร้านฟรีทางเว็บไซต์ HallsBreathofThailand.com เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564“เราหวังว่าแคมเปญนี้จะทำให้คนไทยทุกคน รู้สึกเสมือนให้ได้ชาร์จพลัง สูดลมหายใจเต็มปอดและออกไปสดชื่นกับสถานที่ท่องเที่ยวไทยไปกับฮอลล์ ซึ่งแม้ว่าวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาจะทำให้หลายคนเผชิญความยากลำบาก การท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจหลายรายได้รับผลกระทบ แต่เราก็หวังว่าการขับเคลื่อนของแคมเปญนี้จะมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้ทุกคนยังมีความหวัง พร้อมเผชิญกับทุกๆเรื่อง ดังวัตถุประสงค์ของเรา “Breathe for it, หายใจแล้วไปต่อ” อนุรัก กล่าว