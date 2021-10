Traveloka ส่งแคมเปญใหญ่ ‘Welcome to Thailand Again’

ผู้จัดการรายวัน 360 - Traveloka เที่ยว & ไลฟ์สไตล์ในแอปฯ เดียว หรือซูเปอร์แอปฯ ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 60 ล้านครั้ง จัดแคมเปญ ‘Welcome to Thailand Again’ มอบส่วนลดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบสูงสุด 10% ให้ได้เดินทางสำรวจความสวยงามของประเทศไทยอีกครั้ง โดยแคมเปญนี้สอดคล้องกับแผนการเปิดเมืองภายใต้โครงการ “แซนด์บ็อกซ์” และกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำการเดินทางที่ปลอดภัยมั่นใจได้นางสาวปณิชา ธนณาเคนทร์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ทราเวลโลก้า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “Traveloka มุ่งมั่นในการสนับสนุนความปลอดภัยในทุกการเดินทางเสมอมาเพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย จากแผนการเร่งฉีดวัคซีนอย่างจริงจัง ทำให้เล็งเห็นแนวโน้มที่จะส่งผลเชิงบวกต่อการฟื้นตัวและการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงภาคการท่องเที่ยว โดยปัจจุบันมีประชากรกว่าร้อยละ 34.7 ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564) บริษัทจึงขอร่วมเป็นอีกภาคส่วนในการนำนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาท่องเที่ยวชมความงดงามของประเทศไทยอย่างปลอดภัยผ่านแคมเปญนี้ และเชื่อว่าจะได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลาม และจะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักได้อีกครั้ง”ในสถานการณ์เช่นนี้ Traveloka คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และมุ่งเน้นปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด “บริษัทตระหนักดีว่ายังคงต้องตื่นตัวอยู่เสมอในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ จึงได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ Safe Travel Page ในแอปฯ เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเดินทาง เอกสารที่จำเป็น และข้อควรรู้ต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย นอกจากนั้นแล้ว ยังสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท ทั้งในส่วนแอปฯ และเว็บไซต์ของทราเวลโลก้า รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ” นางสาวปณิชากล่าวเสริมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ Traveloka ได้เตรียมคอนเทนต์เกี่ยวกับกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยว ที่จะช่วยให้ทุกคนรู้สึกอยากสัมผัสกับสถานที่หรือกิจกรรมนั้นๆ มากขึ้น โดย Traveloka พร้อมช่วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศทุกคน ในการจัดการการจองทุกอย่างได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว ทั้งข้อมูลสายการบิน ที่พัก ประสบการณ์หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ไปจนถึงบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในราคาพิเศษและคูปองต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่1. ส่วนลดสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย 10% หรือสูงสุด 50 ยูโร2. ส่วนลดสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศไทยสูงสุด 200 บาท3. คูปองส่วนลดที่พักสูงสุด 250 บาท4. คูปองส่วนลด Xperience สูงสุด 200 บาทส่วนลดที่แคมเปญ Welcome to Thailand Again มอบให้นี้ครอบคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริม เช่น ภูเก็ต กระบี่ สมุย กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่คิดถึงการมาเที่ยว ‘Amazing Thailand’ สามารถรับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 ผ่านทางแอปพลิเคชัน Traveloka