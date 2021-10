“ทีแอนด์บีฯ” ดึง “หน่อย เอไทม์” ร่วมปั้น “World Artists Thailand”

ผู้จัดการรายวัน360- “ทีแอนด์บี มีเดียฯ” เปิดบริษัทลูก“World Artists Thailand” ปักหมุดผู้นำเอ็นเตอร์เทนเมนท์ครีเอเตอร์ ส่งซีรีส์คอนเสิร์ต “The Nightclub” Livestream สด เป็นเจ้าแรก....ส่งความสุขวิถีนิวนอร์มอลที่ดูได้ทั่วโลกส่งท้ายปีหลังจากสร้างกระแสความฮือฮาให้วงการธุรกิจ ด้วยการเปิดตัว “Translucia Metaverse” ซึ่งเป็นโลกเสมือนสุดจินตนาการขึ้นเป็นรายแรกของไทยแล้ว “ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์” ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง “บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด” จึงเปิดตัวบริษัทน้องใหม่ล่าสุด “World Artists Thailand” (เวิลด์ อาร์ทิสต์ ไทยแลนด์) บริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนท์ครีเอเตอร์ ผู้ขยายความสุขของโลกบันเทิง และเชื่อมโยงศิลปินจากทั่วทุกมุมโลกเข้าหากัน ทุกกิจกรรมของจึงถูกขับเคลื่อนด้วยคนเก่งที่เป็นตัวจริงจากหลากหลายวงการ เรามีพันธมิตรมากมาย ที่มีวิสัยทัศน์ และพร้อมจะสร้าง Trend ใหม่ให้กับวงการบันเทิง โดยการนำศิลปะมาเชื่อมต่อกับธุรกิจ เพื่อส่งต่อความสุขและความสนุกให้กับทุกคน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการขยายศักยภาพของศิลปินที่มีอยู่แล้วในวงการ ผ่านกิจกรรม Livestream Concert และโชว์ที่หลากหลาย จากความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด และค้นหาศิลปินหน้าใหม่เข้าสู่วงการบันเทิง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ และ Connection ในวงการบันเทิง“ดร.ชวัลวัฒน์” เชิญ “คุณณณ - ณัฐฏ์ฐพัฒฑุ์ ฉันทะนิธิ” ครีเอเตอร์ ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า 20 ปี ซึ่งคุณณณ (พี่หน่อย เอไทม์ ที่คนในวงการรู้จักเป็นอย่างดี) ได้ผ่านการบริหารงานจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย (เอไทม์) โดยบริหารคลื่นวิทยุทั้ง Radio No Problem 88 FM, Bangkok Radio 94 FM, 89 Banana FM, Hot Wave 91.5 FM, A-Time Traveler, บริษัท PD Radio และเปิดบริษัทเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ของตัวเอง ที่คิด และผลิตงานคอนเสิร์ตโดยเฉพาะ ในนามบริษัทอาเตน, บริษัท Fat Cats 8, บริษัท NUT. Creativeโดยฝากผลงานคอนเสิร์ตในฐานะ Show Director ไว้อย่างมากมาย อาทิ Bangkok Show The Return of J Jetrin ปี2545, Divas and Gentlemen Concert, Café on Stage, The Retro Concert 1-2, Love on The Rock, Two Gether Pod & The Orchestra, 10 เต็ม 10, My Name is KIM, เพลินจิต 1, สำเริงฟัง สำราญกรุง, Legend of Rock อำพล-บิลลี่ Queens of Dance ใหม่ เจริญปุระ-คริสติน่า อาร์กีล่า, My Boyfriends Concert และ Jenifer Kim Divas Chinatown ในปี 2562 ก่อนเข้ามานั่งแท่นบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ World Artists ThailandWorld Artists Thailand ได้ทำการเปิดตัวบริษัทด้วยซีรีส์คอนเสิร์ตออนไลน์เจ้าแรกในวงการบันเทิงไทย “The Nightclub Concert” จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 นำศิลปินที่ทุกคนคิดถึงทั้ง “วงเดอะ พาเลซ, สาว สาว สาว, นันทิดา แก้วบัวสาย, นภ พรชำนิ” มารวมพลังสร้างความสุขผ่านบทเพลงเพราะในความทรงจำ และเชื่อมั่นว่าซีรีส์คอนเสิร์ครั้งนี้จะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างพลัง ช่วยส่งกำลังใจ ส่งความสุขให้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ชาวโลกต้องเผชิญกับวิกฤตต่างๆ เช่นนี้ณัฐฏ์ฐพัฒฑุ์ ฉันทะนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ อาร์ทิสต์ ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวถึง ไฮไลท์ของคอนเสิร์ตว่า “The Nightclub Concert” (เดอะ ไนต์คลับ คอนเสิร์ต) จะเป็นครั้งแรกกับการยกบรรยากาศไนต์คลับที่รวมทุกความสุข สนุกสนานและความทรงจำในยุคนั้น ส่งตรงถึงหน้าจอในรูปแบบไลฟ์สตรีมสด พร้อมสุดยอดโชว์ โปรดักชั่นจัดเต็ม แสง สี เสียง เสมือนนั่งอยู่ในฮอลล์คอนเสิร์ต โดยศิลปินที่ฮอตที่สุดของยุค 60’s – 90’s มาส่งความสุขผ่านบทเพลงฮิตในรูปแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน พร้อมใกล้ชิดติดจอกับศิลปินที่ชื่นชอบ เราจะทำให้ทุกวันอาทิตย์ของทุกครอบครัว เป็นวันแฟมิลี่เดย์สเปเชียล ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงดนตรีตลอดเดือนพฤศจิกายนศกนี้ ซึ่งจะเป็นการรับชมแบบสดๆ พร้อมกันทั่วโลกเป็นครั้งแรกในไทย รับชมความบันเทิงฉบับพรีวิวก่อนใคร“สิ่งที่เรา เวิลด์ อาร์ทิสต์ ไทยแลนด์ จะส่งต่อความสุขในปีหน้า คือไลฟ์สไตล์บันเทิงใหม่ๆ ของโลกที่เปลี่ยนไป โดยเราจะจัดความบันเทิงที่น่าตื่นเต้น....ให้เต้นไปพร้อมกับจังหวะของหัวใจแห่งความสุขของทุกคนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ” ณัฐฏ์ฐพัฒฑุ์ กล่าว