“มัจฉา” เนรมิต LIVE VIRTUAL แฟนตาซี สุด Exclusive ครั้งแรก!!! ใน MATCHA “DREAMOLOGY” OFFICIAL LIVE PERFORMANCE

นับได้ว่า “MATCHA (มัจฉา)” สาวป็อปสุดแซ่บค่าย WHITE FOX ศิลปินคนแรกของ GMM GRAMMY ที่เปิดตัว EP ALBUM “DREAMING” จัด Exclusive โชว์ LIVE VIRTUAL ครั้งแรก!!! ใช้ชื่อว่า MATCHA “DREAMOLOGY” OFFICIAL LIVE PERFORMANCE (มัจฉา ดรีมโมโลจี้ ออฟฟิเชียล ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์) เพื่อที่จะพาแฟนเพลงเข้าไปสู่ห้วงมิติแห่งความฝัน ความรู้สึก และตัวตนของมัจฉา จัดเต็มด้วย แสง สี เสียง กราฟฟิกอลังการ “มัจฉา” ทั้งร้องและเต้น โชว์ครบ 5 เพลง จากอัลบั้ม “DREAMING” ตั้งแต่เพลง SO WHAT, SO OVER YOU, WASTE MY TIME, SWIPE และ RUN TO YOU เป็น LIVE ผสมกับ VIRTUAL(เวอร์ ชวล) บนแพลตฟอร์มของ APPLE MUSIC เท่านั้นเปิดตัวด้วยเพลงเดบิวต์ที่ฮอตและเฟียร์ซที่สุด อย่าง “SO WHAT” โดยการดึงความแข็งแรงของท่าเต้น บวกจริตพลังของมัจฉา โดยการสร้าง SCENE DESIGN ด้วยไฟเส้นสีแดงที่แสดงถึงความเรียบเท่และดุดัน มีเสน่ห์ ตอกย้ำความเป็น POP ICON หน้าใหม่ไฟแรง พร้อมด้วยทีมแดนเซอร์สุดเปรี้ยว ที่ออกแบบโดย ครูอู๋ เปรมจิตต์ อำนรรฆมณี (DDANCE) ที่สามารถดึงแอดติจูดความ SASSY & FIERCE ของมัจฉาออกมาให้เราเห็นได้แบบเต็มๆและไปต่อกันกับมัจฉา พาทุกคนทะลุเข้าสู่มิติ VIRTUAL แบบเมดเลย์ ต่อเนื่องกัน 3 เพลง SWIPE,SO OVER YOU, WASTE MY TIME เนรมิตฉากพาเข้าไปสู่โถงใต้ทะเลลึก ดีไซน์ให้เป็นกึ่งตู้ปลาแหวกว่ายบนท้องฟ้า ใช้ความโค้งและเว้ากับเพลงป็อปกลิ่นอายฮิปฮอปอย่าง “SWIPE” แล้วพาเดินหลุดเข้าไปในเขาวงกต ROSE GOLD กับเพลง “SO OVER YOU” ปิดท้ายเมดเลย์แบบเหนือจินตนาการด้วยการดำดิ่งไปสู่ห้วงความฝันไร้กาลเวลา ในเพลง “WASTE MY TIME” และส่งท้ายโชว์ ด้วยการที่มัจฉาพาทุกคนตื่นกลับมาสู่โลกความจริง ในบรรยากาศเหงาๆกับเพลงที่ซึ้งที่สุดของอัลบั้ม “RUN TO YOU” เวอร์ชั่นไวโอลิน ที่มอบเป็นพิเศษสุดสำหรับ LIVE PERFORMANCE ครั้งนี้“สำหรับ MATCHA “DREAMOLOGY” OFFICIAL LIVE PERFORMANCE ครั้งนี้นะคะ ฉาตื่นเต้นมากๆค่ะ อยากให้ทุกคนได้ดู เพราะเป็น Live Performance ครั้งแรกของฉาในอัลบั้มนี้นะคะ ซึ่งเราไม่สามารถมีคอนเสิร์ตได้ เพราะสถานการณ์ตอนนี้ เลยต้องเป็น Virtual Live ค่ะ และจะเป็นไลฟ์ธรรมดาไม่ได้นะคะ อัลบั้มของฉาชื่อว่า DREAMING คอนเซ็ปท์ของเราจึงเป็น Dreamology เราอยากจะพาทุกคนเข้าไปในความฝันของฉาค่ะ เป็นความฝันแนวแฟนตาซี มี CG สเปเชียลเอฟเฟกซ์เข้ามา ความยากน่าจะอยู่การทำ CG ค่ะ แต่ก็ออกมาน่ารักมากๆค่ะ ตอนเราถ่ายก็จะถ่ายบนกรีนสกรีน ร้องและเต้นไปด้วย ตอนที่ฉาถ่ายนึกไม่ออกเลยว่าจะออกมาเป็นยังไง พอผลงานออกมา Oh! Wow! Cool! มีซีนอยู่ในห้องสีชมพู มีปลาโลมา ปลาฉลามว่ายวนอยู่ ชอบมากๆค่ะ อยากให้ทุกคนได้เข้าไปชมกันเยอะๆค่ะ และที่ขาดไม่ได้ คือเรื่องแฟชั่นเสื้อผ้าที่ฉาภูมิใจนำเสนอมากๆ ชุดที่ใส่ในเป็นชุดของ “MUGLER”(มู แกลร์) ค่ะ เป็น 1 แบรนด์โปรดของฉาที่ Iconic มากๆ เพราะได้มีโอกาสใส่ชุดของ “MUGLER” ที่เซ็กซี่ไฟลุกมากๆค่ะ มีแบบเห็นก้นเราเซ็กซี่มากๆ (หัวเราะ) Oh! My God ฉาเลิฟมากๆ ตอนที่สั่งชุดนี้มา คือเหลือตัวสุดท้าย จะไม่มีอีกแล้วค่ะ และก็ไม่ใช่แค่ชุดนะคะ มีเรื่องเล็บที่ Extra มากๆด้วยค่ะ เล็บยาวสไตล์ฉาและมีจิลเวอรี่เหมือนเหล็กสีดำๆมาครอบที่เล็บ เท่มากๆค่ะ คอนเซ็ปท์แฟชั่นจะง่ายๆ แต่ต้องเฟียร์ซ ต้องสตรอง และต้องแซ่บที่สุดสำหรับ Live ครั้งแรกของเราค่ะ (หัวเราะ) เข้าไปชมกันได้แล้วนะคะ Exclusive ในแพลตฟอร์ม Apple Music ฝากทุกคนเข้าไป Subcribe ที่ Apple Music จะได้ชม Live Performance ของฉานะคะ ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่ติดตาม ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเพลงในอัลบั้ม DREAMING ของฉานะคะ I Hope You Enjoy It…Love It ขอบคุณมากๆค่ะ” มัจฉากล่าวทิ้งท้ายขอบคุณแฟนเพลงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ “MATCHA” ได้ที่ IG @whitefoxgmm และ IG @matcha_cha