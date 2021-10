ทำแผนดันอาเซียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล เตรียมชงผู้นำเห็นชอบปลายเดือนนี้

มท.2 ยืนยันไทยพร้อมรับตำแหน่งประธานอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ปี 2565

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 9 (The 9th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management : The 9th AMMDM) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง