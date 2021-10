อานตี้ แอนส์ รุกตลาด Plant-based เปิดตัว “Meat Zero Pizza Pretzel”

อานตี้ แอนส์ ผู้นำตลาดซอฟท์เพรทเซลในประเทศไทย บริหารงานโดย บจก. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (ซีอาร์จี) จับมือ MEAT ZERO เปิดตัวสินค้าใหม่ “Meat Zero Pizza Pretzel” ครั้งแรก! ของอานตี้ แอนส์ กับเมนูจากพืช (Plant-Based) ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับสุขภาพ และเป็นเมนูที่ดีต่อใจผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ และกลุ่มมังสวิรัติยืดหยุ่น (Flexitarian)สุชีพ ธรรมาชีพเจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม Bakery & Beverage Cuisine เปิดเผยว่า ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งกระแสการตอบรับเนื้อจากพืชกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทย โดยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2563 การบริโภคเนื้อจากพืชในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชมีการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเปิดใจมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค ซึ่งการร่วมมือกันระหว่าง อานตี้ แอนส์ และ MEAT ZERO เป็นการนำเอาจุดแข็งของทั้ง 2 แบรนด์ คือ ความเป็นผู้นำตลาดซอฟท์เพรทเซลในประเทศไทย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร กับเพรทเซลสีน้ำตาลทอง กรอบนอกนุ่มใน และความอร่อยที่สาวกเพรทเซลคุ้นเคย มาร่วมพัฒนากับ MEAT ZERO ผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของซีพีเอฟ เป็นแบรนด์แพลนต์เบสของไทยที่มีความโดดเด่น ให้รสชาติที่อร่อย รวมถึงกลิ่นและเนื้อสัมผัสที่เหมือนเนื้อไก่จริง ๆสำหรับแผนการตลาด เน้นทำการตลาดออนไลน์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มแฟนของอานตี้ แอนส์ และ กลุ่มมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น (Flexitarian) หรือกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานอาหารมังสวิรัสติแบบยืดหยุ่นเป็นครั้งคราว ที่ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่วนการสื่อสารกับลูกค้าเน้นสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย, อินฟลูเอนเซอร์ , KOLs และบล็อกเกอร์ ทั้งสายสุขภาพ และ สายไลฟ์สไตล์ ครอบคลุมทุกแฟลตฟอร์ม ทั้ง Facebook, IG, TikTok, Twitter เป็นต้น โดยตั้งเป้าว่าแคมเปญนี้จะสามารถสร้างยอดขายเติบโตได้กว่า 20%Meat Zero Pizza Pretzel แป้งเพรทเซลสูตรเฉพาะจากอานตี้ แอนส์ ท๊อปด้วย Spicy Shredded Chicken (Plant-Based) และ Mozzarella Cheese แบบจัดเต็ม เอาใจสาวกเพรทเซล ราคากล่องละ 79 บาท (Delivery ราคา 89 บาท) หรือซื้อเป็นเซ็ตสุดคุ้ม• Set A : Meat Zero Pizza Pretzel + Lemonade 16 oz. ราคา 116 บาท (ปกติราคา 124 บาท)• Set B : Meat Zero Pizza Pretzel + Almond Stix + Lemonade 22 oz. ราคา 169 บาท (ปกติราคา 183 บาท)**เมื่อซื้อ Meat Zero ชุดใดก็ได้ สามารถแลกซื้อ Almond Pretzel ได้ในราคา 29 บาท