รพ.พระรามเก้า จับมือ ช้อปปี้ เปิดตัวร้านค้าออนไลน์สายสุขภาพ

ผู้จัดการรายวัน360 - โรงพยาบาลพระรามเก้า จับมือ ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เดินหน้าสู่มิติใหม่บริการดิจิทัลเฮลท์แคร์ เปิดตัวออฟฟิเชียลสโตร์ Praram 9 Hospital บน Shopee Mall อย่างเป็นทางการ ตอบรับความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ เข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายกว่าเดิมแค่ปลายนิ้ว ให้บริการด้วยหมวดหมู่ โปรแกรมสุขภาพรอบด้าน ครอบคลุมทุกช่วงวัย พร้อมจัดแคมเปญฉลองครบ 29 ปี ต้อนรับ Shopee 10.10 Brands Festival ลดราคาโปรแกรมสุขภาพยอดฮิต พร้อมแจกโค้ดส่วนลด ที่เดียวที่ร้าน Praram 9 Hospital บนช้อปปี้นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า ในปัจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้ใช้บริการมีความต้องการเข้าถึงบริการสุขภาพในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพราะสะดวกสบาย ลดการเดินทาง ลดการรอคอย โรงพยาบาลจึงมุ่งปรับกลยุทธ์การดำเนินงานในหลายๆ ด้านเพื่อตอบโจทย์ผู้รับบริการ โดยการเพิ่มช่องทางซื้อออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่โรงพยาบาลเล็งเห็นว่าจะช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงโปรแกรมสุขภาพได้สะดวกรวดเร็ว โดยจับมือกับร่วมกับพันธมิตรแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันอย่าง ช้อปปี้ (Shopee)“โรงพยาบาลพระรามเก้าได้ร่วมกับช้อปปี้ เปิดร้านค้าอย่างเป็นทางการ หรือ ออฟฟิเชียลสโตร์ (Official Store) ‘Praram 9 Hospital’ บน Shopee Mall เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ง่ายขึ้น สะดวกสบาย และมีความคล่องตัวกว่า เติมเต็มความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้ดี อีกทั้งการร่วมกับช้อปปี้จะช่วยให้ผู้ซื้อได้รับผลประโยชน์จากประสบการณ์ใช้งานที่โดดเด่น อาทิ มหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival ที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือแคมเปญที่ตอบไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ได้ดี ส่วนของโรงพยาบาลฯ คือโอกาสในการต่อยอดธุรกิจบริการด้านสุขภาพสู่ตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นบนอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพ ต่อการดำเนินงานด้านดิจิทัลเฮลท์แคร์ในอนาคตต่อไป”นอกเหนือจากบทบาทแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำคัญแล้ว Praram 9 Hospital บน Shopee Mall ยังถือเป็นอีกมิติใหม่ ที่ช่วยยกระดับรูปแบบบริการสุขภาพดิจิทัลได้อย่างครบวงจร ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพระดับมืออาชีพได้ง่ายและตลอดเวลา จากคำปรึกษาของผู้ชำนาญบนบริการพูดคุย รวมถึงโรงพยาบาลพระรามเก้า จะสามารถอัปเดทข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของบริการสุขภาพ ที่ช่วยเสริมให้ผู้บริโภคใส่ใจในตัวเองมากขึ้น และช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวในตัวผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นบริการจากศูนย์สุขภาพใหม่ๆ รวมถึงบริการที่ตอบต่อความต้องการในช่วงการแพร่ระบาด อย่าง บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นต้นนางสาวสุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ ประเทศไทย กล่าวว่า การที่ได้มีโอกาสต้อนรับโรงพยาบาลพระรามเก้าเข้ามาเป็นพันธมิตรคนสำคัญบน Shopee Mall ในมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับช้อปปี้ เพราะนอกจากจะช่วยยกระดับการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หันมาพึ่งพาแพลตฟอร์มช้อปปี้ในการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่กำลังเป็นที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ยังเป็นการเปิดฉากไตรมาสสุดท้ายของปีได้อย่างยิ่งใหญ่ สมกับฤดูกาลแห่งการช้อปปิ้งออนไลน์ที่นักช้อปทุกคนต่างตั้งตารอ“ในฐานะอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มชั้นนำ ช้อปปี้ จะให้การสนับสนุนโรงพยาบาลพระรามเก้าอย่างเต็มกำลัง ตามเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนแบรนด์พันธมิตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนโลกอีคอมเมิร์ซ โดยอาศัยจุดแข็งทั้งด้านกลยุทธ์โมบายเฟิร์ส (Mobile-First) ผนวกกับฟีเจอร์ เครื่องมือการตลาดอันทรงประสิทธิภาพ และระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์ด้านดิจิทัลเฮลท์แคร์ที่ดีที่สุด ให้ผู้รับบริการของโรงพยาบาลได้รับความสะดวกสบาย คุ้มค่า และยังสมานช่องว่างระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ได้อย่างไร้รอยต่ออีกด้วย”โดย Official Store ของ Praram 9 Hospital มีหมวดหมู่สินค้าและบริการด้านสุขภาพที่เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ความใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้บริโภคได้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมดูแลสุขภาพสำหรับคนรักงาน, โปรแกรมตรวจ-ดูแลสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิง, โปรแกรมตรวจ-ดูแลสุขภาพสำหรับคุณผู้ชาย, โปรแกรมดูแลสุขภาพสำหรับคุณหนูๆ, โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนรับวัคซีน, โปรแกรมดูแลสุขภาพปอด, โปรแกรมดูแลสุขภาพตา, โปรแกรมดูแลสุขภาพหัวใจ, โปรแกรมดูแลสุขภาพฟัน, FIX&FIT โปรแกรมลดปวดเรื้อรัง รวมถึงแพ็คเกจพิเศษช่วงวันหัวใจโลก ตรวจ “หัวใจ” ตามใจชอบ ในราคาสุดพิเศษฉลองครบรอบ 29 ปี โรงพยาบาลพระรามเก้า ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 64 นี้ต่อเนื่องแคมเปญสุดพิเศษบนช้อปปี้เท่านั้น กับแคมเปญ Shopee 10.10 Brands Festival “ปังไม่ไหว !! ช้อปโปรแกรมสุขภาพสุดฟิน” ทั้ง โปรแกรมตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19, โปรแกรมรักษาอาการปวดจากการ Work From Home, โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep, โปรแกรมตรวจสุขภาพยอดฮิต 17 และ 21 รายการสำหรับ ชาย / หญิง และโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมแจกจัดหนัก !!! รับ Code ส่วนลด แบบปังๆ ได้ที่ช้อปปี้ แจกโค้ดส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อแพ็คเกจตรวจสุขภาพ #10.10 แจกโค้ดส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อแพ็คเกจครบ 10,000 บาท และแจกโค้ดส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อแพ็คเกจครบ 5,000 บาท เป็นของขวัญในราคาสุดพิเศษ แถมช้อปวันนี้ เก็บไว้เข้าใช้บริการได้ถึงปีหน้า! #29ปีมีครั้ง