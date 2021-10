"ร็อคกิ้งคิดส์" จ่อปั้นเฮาสแบรนด์ จ่อผุดโชว์รูมกลางเมืองดันยอดขาย

"ร็อคกิ้งคิดส์" จ่อปั้นเฮาสแบรนด์จ่อผุดโชว์รูมกลางเมืองดันยอดขายแบรนด์ Rocking Kids (ร็อคกิ้งคิดส์) จุดพลุฉลองเปิด Rocking Kids Store ศูนย์การค้าเมกาบางนาสาขาแรก สำหรับโค้งสุดท้าย Q 4 คลายล็อกดาวน์โหมกิจกรรมการตลาดหนัก “Rocking Kids Happy Moms ช้อปเพื่อลูก คุ้มเพื่อแม่” & Happy Halloween วางหมากกลยุทธ์การตลาดปี 2565 เล็งขยายโชว์รูมทำเลใจกลางเมืองต่อเนื่อง คัดแบรนด์ระดับโลกกระตุ้นยอดขาย มัดใจลูกค้ากลุ่มพรีเมี่ยมคาดยอดขายทะยานกว่า 40 %นายปริญญ์ เสริมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร็อคกิงคิดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิต และ นำเข้าสินค้าคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก 7 แบรนด์ดังจากประเทศชั้นนำ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี เกาหลีใต้ และ สหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อแบรนด์ Rocking Kids , Ggumbi , Qtus, Apramo, Unilove, Miniware, Todbi และ Bibado เปิดเผยว่า “ ในไตรมาส 4 ของปี 2564 นี้แบรนด์ Rocking Kids (ร็อคกิ้งคิดส์) เปิด Rocking Kids Store อย่างเป็นทางการ บริเวณชั้น 2 Mega Kids Zone (ตรงข้ามพาวเวอร์บาย) ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขนาดโชว์รูมมีพื้นที่ 123 ตารางเมตร วางจำหน่ายสินค้าสำหรับแม่และเด็กมากกว่า 100 รายการ แบ่งเป็นหมวดสินค้า กิน นอน เที่ยว แบรนด์ฯ ตระหนักเพื่อให้ลูกค้าได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับสินค้าจริง ซึ่งสามารถรองรับ Live สดเมื่อจัดกิจกรรมการขายในรูปแบบออนไลน์นอกจากนี้ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 1) ผลิตภัณฑ์น้องใหม่รถเข็นเด็กสุดยอดนวัตกรรมดีไซน์จากเยอรมันนี แบรนด์ QTUS รุ่น OWL Q15 premium series และ 2) เปิดตัว Apramo Unique 360 คาร์ซีทอันดับหนึ่ง All You Need in One Carseat การันตีมาตรฐานยุโรปจากประเทศอังกฤษ พร้อมอุปกรณ์เสริม Full Options ตัวเดียวจบ ครบทุกช่วงวัย รองรับตั้งแต่ แรกเกิด - 12 ขวบ (น้ำหนักรองรับได้ถึง36 กิโลกรัม) เนื่องจากมี Acessories ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับคาร์ซีท มาเติมเต็มความต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ แบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์สามารถหมุนได้ 360 องศา มาพร้อมระบบ Auto Lock ทุก 90 องศา อุ้มลูกขึ้นลงรถได้สะดวกยิ่งขึ้น ติดตั้งด้วยระบบ ISOFIX ที่ติดตั้งง่าย และ แม่นยำ ด้านผลิตภัณฑ์ Apramo Unique 360 คาร์ซีท คาดว่าเป็นสินค้ายอดขายดีอันดับ 1 ของบริษัทฯ“ทั้งนี้แบรนด์ร็อคกิ้งคิดส์เตรียมจัดกิจกรรมเปิดโชว์รูมด้วยโปรโมชั่น “Rocking kids Happy Moms ช้อปเพื่อลูก คุ้มเพื่อแม่” ส่งมอบความสุข 5 ต่อ Happy Discount ลดสูงสุดกว่า 40%, Happy Coupon แจกคูปองส่วนลดเพิ่มสุดปัง , Happy Gifts แจกของแถมพิเศษ สำหรับสินค้าขายดี, Happy Free Delivery ส่งฟรีทั่วไทย เมื่อช้อปยอด 2500 บาทขึ้นไป และ Happy Payment ช้อปชิล จ่ายสบายๆ ผ่อน 0% สูงสุด 3 เดือน ซึ่งโปรโมชั่น Happy Moms ส่งความสุขให้คุณแม่ ถึง 5 ต่อ นี้เปิดให้ลูกค้าพร้อมกันทุกช่องทางอาทิ ออนไลน์ ecommerce และ หน้าร้าน ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 และ พิเศษสุดๆ กับกิจกรรม Happy Halloween ช่วงวีคสุดท้ายปลายเดือน เปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้แต่งตัวลูกรัก ร่วมการประกวดการแต่งกายแฟนซี“Rocking Kids Happy Halloween #ผีน้อยน่ารัก” เพื่อรับรางวัลพิเศษ และของ premium สุด limited เสื้อครอบครัว “Proud Family” สามารถคลิ๊กเข้าชมรายละเอียดโปรโมชั่นและผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ www.rockingkidsthailand.com บริษัทฯ มั่นใจว่าการเปิดโชว์รูมและจัดกิจกรรมการตลาดคาดยอดขายเติบโตกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปี”นายสมพร มูลสาร ประธานบริหารการเจริญเติบโตของธุรกิจ ( Chief Growth Officer ) กล่าวเสริมว่า “ แนวโน้มทิศทางการตลาดหลังคลายล็อกดาวน์ แบรนด์ ร็อคกิ้งคิดส์ เตรียมสร้างประสบการณ์ช็อปปิ้งแบบไร้ต่อในรูปแบบ Happy Omni channel เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าของ Rocking Kids สะดวกและมีความสุขในการเลือกสรรสิ่งที่ดีเพื่อลูกในทุกช่องทางในเร็วๆ นี้ เตรียมเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ รวมถึงพัฒนารูปแบบการซื้อสินค้าให้ง่ายขึ้น สามารถสั่งออนไลน์ และไปรับสินค้า ณ หน้าร้าน หรือรับการบริการจัดส่งแบบ Next Day Delivery พร้อมจัดเตรียมการบริการส่วนหน้าร้าน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้คุณพ่อคุณแม่และลูกน้อย ร่วมทดลอง พร้อมทั้งสัมผัสสินค้าตัวจริงอย่างจุใจนอกจากนี้ยังสามารถรับชมสาธิตการใช้งานเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อ โดยหลังคลายล็อกดาวน์ ร็อคกิ้งคิดส์ มุ่งเน้นกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ ทั้งออกงานแฟร์เพื่อนำสินค้านำเข้าใหม่ๆ ออกไปให้ลูกค้าได้สัมผัสของจริงในพื้นที่ต่างๆ รวมไปถึงขยายสินค้าผ่านตัวแทนในภูมิภาคต่างๆ มากยิ่งขึ้น“แบรนด์ ร็อคกิ้งคิดส์ วางแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาดในปี 2565 มุ่งให้ความสำคัญกับพื้นฐานของแบรนด์เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้า #เป็นแม่ที่เก่งเป็นตัวเองที่ภูมิใจ และเน้นการให้บริการก่อนและหลังการขายผ่านคุณลักษณะ 5 ด้านอาทิ 1.HELPFUL INNOVATIVE FOR CONVENIENCY ส่งมอบสินค้าท่ีช่วยให้การเลี้ยงลูกง่าย และสะดวกขึ้น, 2.PERCEPTIVELY SEEK TO HELP MOM’S NEED ศึกษาและเข้าใจปัญหาของ คุณแม่ชาวไทย เสาะหาตัวช่วย จากทั่วโลกเพื่อนําเข้ามาแก้ไข ปัญหา รวมถึงออกแบบสินค้าที่ เหมาะสม ตอบโจทย์ และคุ้มค่า,3. ASSURED TRUST WITH INT’L CERTIFIED SAFETY วางใจและเชื่อมั่นในความ ปลอดภัยจากแบรนด์นําเข้า ที่ รับรองด้วยมาตรฐานสากล ตาม ทฤษฎีความปลอดภัยและแพทย์ ผู้เช่ียวชาญ, 4. EASE DECISION WITH CARING CONSULTANT ช่วยทําให้คุณแม่ลดเวลา และ ตัดสินใจได้ง่ายและดีขึ้น ด้วย การจัดระบบข้อมูลที่ดี การให้ บริการท่ีดีปรึกษาได้ แนะนําได้ อย่างมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถตอบคําถามได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา และ 5. EXPRESSIVE DESIGN FOR MODERN MOM LIFESTYLE คุณแม่สามารถ Express ความเป็นตัวเองได้พร้อมๆ กับความ เป็นแม่ ด้วยการคัดสรรและออก แบบดีไซน์ท่ี ตอบโจทย์กับ Lifestyle ของคุณแม่ยุคใหม่พร้อมกันนี้ยังเตรียมการเปิดตัวสินค้า House Brand เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และขยายตัวแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงโปรแกรม CRM เพื่อเชื่อมต่อและตอบแทนลูกค้าต่อไปอย่างไรก็ตามแบรนด์ ร็อคกิ้งคิดส์ มีจุดเด่นด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้องผ่านความเป็น Global Brands หรือ แบรนด์ระดับโลก นำเสนอจุดยืนของการเป็นแบรนด์คัดสรรสินค้าแม่และเด็กระดับ พรีเมี่ยม มีการคัดเลือกสินค้าที่เข้มงวดในมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ชูคำสัญญาของแบรนด์เพื่อสร้าง ‘Balance being MOM-ME’ เพื่อสนับสนุนให้คุณแม่ที่ใช้สินค้าของแบรนด์จัดการชีวิตได้ง่าย สบาย และมีความสุข สร้างความสำเร็จให้ลูก แต่ไม่หลงลืมที่จะดูแลตัวเอง #เป็นแม่ที่เก่งเป็นตัวเองที่ภูมิใจ และมีเป้าหมายที่จะเป็น top-of-mind baby selected shop ผ่านสื่อที่สร้างคุณค่า เพื่อให้เกิด Value Contents แบ่งปันเคล็ดลับต่างๆ ในการเลี้ยงลูก และ การดูแลตัวเองของคุณแม่ พร้อมเปิดโอกาสให้คุณแม่ตัวจริงมาร่วมสร้าง Rocking Kids Community ที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ”นายสมพร กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 แบรนด์ร็อคกิ้งคิดส์ เตรียมการขยายโชว์รูม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าคนกรุงเทพฯ สะดวกในการเดินทาง เล็งทำเลย่านลาดพร้าว ภาพรวมในปี 2565 มุ่งการทำธุรกิจ E- commerce ในแบรนด์กลุ่มพรีเมี่ยมสินค้าแม่และเด็ก คาดว่ายอดขายเติบโตกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมโปรโมชั่น official : rockingkidsthailand ”