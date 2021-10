“เถ้าแก่น้อย” ปลุกตลาดรุกเกมเมอร์ จับมือ “เทนเซนต์” ชู “PUBG MOBILE” บุกอีสปอร์ต

ผู้จัดการรายวัน 360 - ตอบรับเทรนด์อีสปอร์ตขาขึ้น! “เถ้าแก่น้อย” จับมือพันธมิตร “เทนเซนต์” รุกหนักอีสปอร์ตมาร์เกตติ้ง ชูธง “PUBG MOBILE” สุดยอดเกมแนว Survival ระดับโลกเป็นหัวหอก อัดแคมเปญ “เติมความฟิน วิน...ทุกสมรภูมิ” สร้างสีสันให้ลูกค้าเถ้าแก่น้อย พลิกฟื้นตลาดขนมขบเคี้ยว เจาะกลุ่มเป้าหมายเกมเมอร์อายุ 15-25 ปี พร้อมตั้งเป้ายอดขาย 150 ล้านบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสาหร่ายทะเลแปรรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ “เถ้าแก่น้อย” เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้บริโภค เช่น การทำงานและเรียนผ่านออนไลน์ที่บ้าน นอกจากนี้ โควิด-19 ยังเป็นตัวเร่งการเติบโตของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีสปอร์ต (e-Sports) ที่ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสสำคัญในการขยายตลาดผ่านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์มากขึ้นบริษัทฯ จึงได้วางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยมุ่งเน้นอีสปอร์ตมาร์เกตติ้ง (e-Sports Marketing) มากขึ้น ด้วยการจับมือกับพันธมิตรกับเทนเซนต์ (Tencent) ผู้นำอีสปอร์ตระดับโลกอย่าง “PUBG MOBILE” สุดยอดเกมแนว Survival ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ผ่านแคมเปญ “เติมความฟิน วิน...ทุกสมรภูมิ” โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีลวดลายสนุกสนานของเกมดัง PUBG ซึ่งผลิตขึ้นในจำนวนจำกัด (limited edition) พร้อมกันนี้ยังแจกไอเท็มพิเศษสำหรับคอเกม เพียงนำโค้ด (Code) ในซองไปแลกเพื่อรับชุดและอาวุธจากเกมได้ฟรี! พร้อมเริ่มวางจำหน่ายแล้ววันนี้“โควิด-19 ส่งผลกระทบให้ยอดขายกลุ่มขนมขบเคี้ยวลดลง โดยในครึ่งปีแรกมีการหดตัวลงประมาณ 1% โดยกลุ่มสาหร่ายได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หายไป ดังนั้น การร่วมมือระหว่างเถ้าแก่น้อยกับเทนเซนต์จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศหลัก เราต้องการสร้างสีสันให้ลูกค้า เถ้าแก่น้อยและตลาดขนมขบเคี้ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และยังคงมองถึงโอกาสในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มที่บริโภคสาหร่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ โดยมี PUBG MOBILE เป็นสื่อกลางในการกระตุ้นยอดขายสาหร่ายเถ้าแก่น้อยให้เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้ายอดขายในแคมเปญนี้ไว้ประมาณ 150 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้า และมองหากลยุทธ์การตลาดในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคนี้อย่างแน่นอน” นายอิทธิพัทธ์กล่าวด้าน เจนนี จาง (Jenny Zhuang) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาดของเทนเซนต์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ID Country Manager, Tencent Global Publishing Department SEA Marketing) กล่าวว่า จากรายงาน Consumer Insight on Games and Esports 2021 ของ Newzoo ซึ่งเป็นหน่วยงานรวบรวมและจัดเก็บสถิติในวงการเกมชื่อดัง ระบุว่า 82% ของประชากรออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมีอีสปอร์ตบนมือถือเป็นแพลตฟอร์มหลักของการเล่นเกมและขับเคลื่อนแพลตฟอร์มนี้ให้เติบโตต่อไป ทั้งนี้ เทนเซนต์ถือเป็นผู้นำบริการเอนเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์มที่หลากหลายและโซลูชันคลาวด์ด้านเทคโนโลยีครบวงจร ยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มการลงทุนอีสปอร์ตบนมือถืออย่างต่อเนื่องสำหรับ PUBG MOBILE ถือเป็นแพลตฟอร์มอีสปอร์ตที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 ในโลก ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ใช้งานมากกว่า 1 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันผู้เล่นชาวไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่น PUBG MOBILE ที่มีทักษะมากที่สุดในโลก เห็นได้จากทีมไทยเป็นทีมแรกที่ได้แชมป์โลกใน PMCO 2018 Global Championship นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันระดับสูงอย่างต่อเนื่องในไทยแลนด์โปรลีก (Thailand Pro League) ด้วยทักษะการเล่นเกมที่โดดเด่นของตัวแทนผู้เล่นทั้งในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ทำให้ผู้เล่นชาวไทยได้รับความชื่นชมจากทั่วโลก“ความร่วมมือระหว่าง PUBG MOBILE และเถ้าแก่น้อยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาแคมเปญร่วมกันด้วยการดีไซน์แพกเกจจิ้งของสาหร่ายเถ้าแก่น้อยใหม่ โดยนำองค์ประกอบของ PUBG MOBILE มาใช้ในการออกแบบเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้ซื้อสาหร่ายเถ้าแก่น้อยไปรับประทานในระหว่างที่เล่น PUBG MOBILE นอกจากนี้ ยังพัฒนากิจกรรมในเกมที่เรียกว่าสำรวจอนาคต (Explore the future) โดยออกแบบพิเศษในธีมเถ้าแก่น้อย ซึ่งผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้แบบไม่ซ้ำใคร สนุกสนาน และมีโอกาสลุ้นรับรางวัลอีกด้วย ซึ่งการเป็นพันธมิตรกับเถ้าแก่น้อยในครั้งนี้นับเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าสนใจมาก อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เราได้สำรวจและบุกเบิกในตลาดใหม่ๆ พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมที่น่าสนใจและดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยคาดว่าจะมีการทำงานร่วมกันในครั้งต่อๆ ไป เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้ผู้เล่น PUBG MOBLIE มากยิ่งขึ้น” เจนนี จาง กล่าว