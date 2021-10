BEST Express ผนึกไทยคิงมอเตอร์ ใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าขนส่งด่วนรายแรก

ผู้จัดการรายวัน 360 -BEST Express ใช้พลังงานทดแทน มุ่งสู่องค์กรสีเขียว จับมือ Thai Kingmotor Innovation นำร่องรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าขนส่งพัสดุด่วนเจ้าแรก ประเดิมใช้ที่แฟรนไชส์ BEST Express จังหวัดชลบุรี สาขานำร่องที่นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าไปใช้ขนส่งพัสดุเป็นเจ้าแรกพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเทรนด์การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมัน ถือเป็นแนวคิดที่ภาครัฐและเอกชนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เพื่อช่วยลดการสร้างมลพิษและรักษาโลกใบนี้ให้อยู่ต่อไปได้อีกนานแสนนาน ธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีการใช้รถยนต์ในการขนส่ง ถือเป็นกำลังหลักที่จะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการขนส่งเพื่อช่วยลดการปล่อยมลพิษได้อย่างมหาศาล BEST Express จึงมีแนวคิดในการนำรถยนต์ไฟฟ้า โดยนำร่องรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามาใช้ขนส่งพัสดุด่วนเป็นเจ้าแรก เพื่อก้าวสู่ “องค์กรสีเขียว” (Green Company) ผ่านกลยุทธ์ BEST Green Logistics หรือการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของ BEST Express ในมิติที่เกี่ยวกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลอ้างอิงของกระทรวงคมนาคมที่ได้นำเสนอเรื่องของสถานการณ์พลังงานในประเทศในช่วงปี 2539-2562 ว่ามีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสาขาขนส่งและสาขาอุตสาหกรรม มีสัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูปสูงถึง 94.8%, ก๊าซธรรมชาติ 5.09% และใช้ไฟฟ้าเพียง 0.059% ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขาขนส่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 98% เป็นอันดับ 2 รองจากสาขาอุตสาหกรรมพลังงาน ยังไม่นับรวมถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เกิดจากไอเสียดีเซลและการเผาชีวะมวล ดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษที่ได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแผนของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการกระตุ้นให้ภาคเอกชนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนายเจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดเผยทิศทางการมุ่งสู่กลยุทธ์ BEST Green Logistics (เบสท์ กรีน โลจิสติกส์) หรือการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของ BEST Express ในมิติที่เกี่ยวกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมว่า BEST Express เป็นธุรกิจ รับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทยที่นอกจากจะมุ่งการให้บริการด้วยนวัตกรรมที่เป็นเลิศ และมีศูนย์บริการกว่า 1,000 สาขาครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทยที่ผ่านมานอกจากจะสนับสนุนช่วยเหลือสังคมท่ามกลางสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังไม่หยุดพัฒนากลยุทธ์การให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ โดยครั้งนี้บริษัทฯตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Green Logistics 100% ด้วยการจับมือกับบริษัท ไทยคิงมอเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด (Thai Kingmotor Innovation) พัฒนารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ารักษ์โลกมาใช้ขนส่งพัสดุด่วนให้กับ BEST Express เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าส่งพัสดุด่วนในตรอกซอยขนาดเล็กไปถึงใหญ่ และยังช่วยประหยัดพลังงานตลอดจนลดต้นทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงช่วยลดมลพิษทางอากาศอีกด้วยทางด้าน ดร.โจ รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ เจ้าของผลงานผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคิงมอเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวถึงการร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เริ่มต้นจาก BEST Express ได้นำรถตุ๊กตุ๊กน้ำมันมาใช้นำร่องทดลองขนส่งสินค้าใน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ลำปาง และยโสธร จึงได้นำเสนอรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าใช้ในการขนส่งที่ภาครัฐให้การสนับสนุนด้วยการลดภาษี ช่วยลดต้นทุนและเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ BEST Express ใช้ในการขนส่งพัสดุด่วน และสามารถบรรทุกได้ 470 กิโลกรัม และได้มีการพัฒนาตัวตู้บรรทุกสินค้าให้น้ำหนักเบาเพื่อบรรทุกของได้มากขึ้น”ส่วนนายปณพล เชิดชูวิชัยกุล ผู้บริหารแฟรนไชส์ BEST Express จังหวัดชลบุรี สาขานำร่องที่นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าไปใช้ขนส่งพัสดุเป็นเจ้าแรก กล่าวเสริมว่า “จุดเด่นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า คือ ประหยัด ลดต้นทุนในการทำธุรกิจได้ และยังสามารถเข้าถึงพื้นถึงขนส่งแคบ ๆ ได้ดีกว่ารถกระบะ จากการทดลองวิ่งในพื้นที่ 2 สัปดาห์ ผลเป็นที่น่าพอใจ มีความคล่องตัวสูงและทำเวลาในการส่งได้ดี”สำหรับ BEST Express คือ องค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ประทับใจที่สุด พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น “องค์กรสีเขียว” (Green Company) ผ่านกลยุทธ์ BEST Green Logistics หรือการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของ BEST Express ในมิติที่เกี่ยวกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลูกค้าที่สนใจร่วมสัมผัสประสบการณ์การขนส่งพัสดุด่วนด้วยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าได้แล้วที่ BEST Express สาขาชลบุรีเป็นที่แรก รวมทั้งยังมีบริการ BEST2D Booking (เบสท์ ทู ดอร์ บุ๊คกิ้ง) หรือบริการกดบุ๊คกิ้งเรียกเจ้าหน้าที่เบสท์เข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้าน ผ่าน LINE Official Account ซึ่งเป็นบริการที่สามารถกดเรียกคูเรียร์เข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้าน ฟรี! ไม่มีขั้นต่ำ