“มูฟมี อาสาขนส่ง” รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รับผู้หายป่วยโควิด ส่งกลับบ้านฟรีอย่างปลอดภัย

ขณะนี้นำร่องให้บริการแล้วกับโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เมดิคอล แคมปัสอีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธินกล่าวว่า “จากการทำโครงการ EV Car Sharing for Caring สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าให้บุคลากรทางการแพทย์ ใช้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามบุษราคัมที่ผ่านมา บ้านปู เน็กซ์ บริษัทลูกของบ้านปู ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานฉลาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Smart Energy Solutions) ต้องการสานต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนทั่วไป ชุมชนที่เกิดคลัสเตอร์ และร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ในชุมชนต่าง ๆ รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน โดยร่วมมือกับ บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด หรือ UMT สตาร์ทอัพไทยผู้ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี ริเริ่มโครงการ ‘มูฟมี อาสาขนส่ง ห่วงใยโดยกองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ’ นำบริการ Ride Sharing รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี จำนวน 20 คัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชันฉลาดใช้ เพื่อทำสองภารกิจหลักภายใต้โครงการนี้ ภารกิจแรกคือ รับผู้ที่หายป่วยจากโรงพยาบาลพาส่งกลับที่พักอาศัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และภารกิจที่สอง คือ ขนส่งอาหารจำนวน 60,000 กล่อง ถุงยังชีพจำนวน 4,000 ชุด ชุดยาและอุปกรณ์จำเป็น 5,000 กล่อง นำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 เดือน ถือเป็นความตั้งใจของเรา ที่อยากให้ผู้ที่หายป่วยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น”กล่าวว่า “บริษัทฯ ในฐานะผู้ดูแลระบบการให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี ซึ่งเป็นรถพลังงานสะอาด 100% ช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ร่วมกับบ้านปู เน็กซ์ ผ่านโครงการ ‘มูฟมี อาสาขนส่ง’ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของบริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมีที่รองรับการเดินทางได้ 100 ทริป / วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่หายป่วยเดินทางอย่างปลอดภัย ด้วยมาตรการเว้นระยะห่าง รับผู้โดยสาร 1 คนต่อ 1 คัน มีฉากใสกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสารและพนักงานขับรถได้รับวัคซีนครบทุกคน พร้อมมาตรการรักษาความสะอาด โดยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการใช้บริการ และมีสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการบนรถทุกคัน เราเชื่อว่าหากทุกคนร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็จะสามารถก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ ซึ่งเราหวังว่า โครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนและกำลังใจให้ผู้ที่หายป่วยกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง”สำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้รับการตรวจรับรองจากแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว หากต้องการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MuvMi เพื่อลงทะเบียน และสำรองการเดินทางล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่จอง เพื่อใช้บริการในวันถัดไป* โดยเส้นทางให้บริการของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี ครอบคลุม 6 ย่านหลักทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ 1.จุฬา-สามย่าน 2.อารีย์-ประดิพัทธ์ 3.พหลโยธิน-ลาดพร้าว 4.เกาะรัตนโกสินทร์ 5.นานา-อโศก-พร้อมพงษ์ 6.เกษตร-เสนานิคมนอกจากให้บริการรับผู้ที่หายป่วยพาส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้ว ยังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยร่วมกับเครือข่าย Food For Fighters ขนส่งอาหาร และถุงยังชีพไปแจกจ่ายยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมนำชุดยาและอุปกรณ์จำเป็น (Home Isolation Kits) มอบให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน นอกจากนี้ยังร่วมกับมูลนิธิ Let’s be heroes ขนส่งถุงยังชีพเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึงตลอดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) อยู่เคียงข้างคนไทย ร่วมก่อตั้งกองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 ขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน พร้อมสนับสนุนงบประมาณให้บริษัทลูกอย่าง บ้านปู เน็กซ์ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับคนไทยในยามวิกฤตนี้